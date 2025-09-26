La production industrielle est un indicateur des activités de l’industrie minière et manufacturière annoncé par le Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie. Il traduit l’évolution du volume de production du secteur industriel national pour le mois spécifié par rapport au mois précédent. Ce rapport comprend des données pour tous les secteurs de production du Japon, y compris l’industrie, les mines et l’énergie.

L’objectif de l’indice est de comprendre les activités de production, d’expédition et d’inventaire sur les sites commerciaux nationaux qui fournissent des produits industriels, l’état d’exploitation de l’équipement industriel de fabrication et les tendances de la capacité de production de divers équipements.

La production industrielle est l’un des indicateurs clés de l’économie japonaise, car le PIB du Japon dépend fortement des exportations de marchandises industrielles. Une croissance de la production industrielle supérieure aux prévisions pourrait avoir un impact favorable sur le yen japonais. De plus, en saisissant le plan de production pour le mois prochain, il est possible d’avoir une compréhension rapide des tendances de l’activité de production au Japon.

Dernières valeurs: