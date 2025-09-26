Calendrier économique
Production industrielle Japonaise m/m (Japan Industrial Production m/m)
|Moyen
|-1.2%
|-1.6%
|
-1.6%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-0.8%
|
-1.2%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La production industrielle est un indicateur des activités de l’industrie minière et manufacturière annoncé par le Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie. Il traduit l’évolution du volume de production du secteur industriel national pour le mois spécifié par rapport au mois précédent. Ce rapport comprend des données pour tous les secteurs de production du Japon, y compris l’industrie, les mines et l’énergie.
L’objectif de l’indice est de comprendre les activités de production, d’expédition et d’inventaire sur les sites commerciaux nationaux qui fournissent des produits industriels, l’état d’exploitation de l’équipement industriel de fabrication et les tendances de la capacité de production de divers équipements.
La production industrielle est l’un des indicateurs clés de l’économie japonaise, car le PIB du Japon dépend fortement des exportations de marchandises industrielles. Une croissance de la production industrielle supérieure aux prévisions pourrait avoir un impact favorable sur le yen japonais. De plus, en saisissant le plan de production pour le mois prochain, il est possible d’avoir une compréhension rapide des tendances de l’activité de production au Japon.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Production industrielle Japonaise m/m (Japan Industrial Production m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress