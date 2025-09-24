Calendrier économique
Calendrier économique et indicateurs de l’Italie
Aperçu
|Indicateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|-0.1%
|2 Q 2025
|-0.1%
|Trimestriel
|Taux de Chômage
|6.0%
|juil. 2025
|6.2%
|Mensuel
|IPC a/a
|1.6%
|août 2025
|1.6%
|Mensuel
|Balance Commerciale
|€7.908 B
|juil. 2025
|€5.384 B
|Mensuel
Calendrier économique
Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.24 10:36, EUR, Enchères CTZ de 2 ans, Réel: 2.230%, Précédent: 2.200%
2025.09.25 10:44, EUR, Enchère BOT de 6 mois, Réel: 2.044%, Précédent: 2.012%
2025.09.26 08:00, EUR, Confiance des Affaires, Réel: 87.3, Prévision: 87.5, Précédent: 87.3
2025.09.26 08:00, EUR, Confiance des consommateurs, Réel: 96.8, Prévision: 96.3, Précédent: 96.2
2025.09.26 10:58, EUR, Enchères BTP de 5 ans, Réel: 2.94%, Précédent: 2.80%
2025.09.26 10:58, EUR, Vente aux enchères BTP de 10 ans, Réel: 3.62%, Précédent: 3.58%
2025.09.29 08:00, EUR, Balance Commerciale Hors UE, Précédent: €5.391 B
2025.09.30 08:00, EUR, PPI m/m, Prévision: -0.5%, Précédent: 0.5%
2025.09.30 08:00, EUR, IPP a/a, Prévision: 0.1%, Précédent: 1.6%
2025.09.30 09:00, EUR, CPI m/m, Prévision: 0.2%, Précédent: 0.1%
2025.09.30 09:00, EUR, IPC a/a, Prévision: 1.5%, Précédent: 1.6%
2025.09.30 09:00, EUR, HICP m/m, Prévision: 0.2%, Précédent: -0.2%
2025.09.30 09:00, EUR, IPCH a/a, Prévision: 1.6%, Précédent: 1.6%
2025.09.30 10:00, EUR, Ventes industrielles m/m, Prévision: 1.1%, Précédent: 1.2%
2025.09.30 10:00, EUR, Ventes industrielles a/a, Prévision: -0.9%, Précédent: 0.3%
2025.10.01 07:45, EUR, Fabrication de PMI de Markit, Prévision: 47.4, Précédent: 50.4
2025.10.01 16:00, EUR, Immatriculations de Voitures Neuves m/m, Précédent: -43.2%
2025.10.01 16:00, EUR, Immatriculations de voitures neuves a/a, Précédent: -2.7%
2025.10.02 08:00, EUR, Taux de Chômage, Prévision: 6.0%, Précédent: 6.0%
2025.10.03 07:45, EUR, Services PMI de Markit, Prévision: 51.7, Précédent: 51.5
2025.10.03 07:45, EUR, Composite PMI de Markit, Précédent: 51.7
2025.10.03 08:00, EUR, Ventes au Détail m/m, Prévision: -0.7%, Précédent: 0.0%
2025.10.03 08:00, EUR, Ventes au Détail a/a, Prévision: -0.6%, Précédent: 1.8%
2025.10.03 09:00, EUR, Rapport déficit public / PIB, Prévision: 5.2%, Précédent: 8.5%
Indicateurs Économiques
|Market
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Enchère BOT de 12 mois
|2.030%
|2.012%
|Enchère BOT de 6 mois
|2.044%
|2.012%
|Enchères BTP de 5 ans
|2.94%
|2.80%
|Enchères CTZ de 2 ans
|2.230%
|2.200%
|Vente aux enchères BTP de 10 ans
|3.62%
|3.58%
|Vente aux enchères BTP de 3 ans
|2.44%
|2.47%
|Vente aux enchères BTP de 30 ans
|4.70%
|3.94%
|Vente aux enchères BTP de 7 ans
|2.76%
|3.17%
|PIB
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|-0.1%
|2 Q 2025
|-0.1%
|Trimestriel
|PIB a/a
|0.4%
|2 Q 2025
|0.4%
|Trimestriel
|Travail
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Taux de Chômage
|6.0%
|juil. 2025
|6.2%
|Mensuel
|Taux de chômage trimestriel
|6.3%
|2 Q 2025
|6.3%
|Trimestriel
|Prix
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|CPI FOI excl. Tabac a/a
|1.4%
|août 2025
|1.5%
|Mensuel
|CPI FOI excl. Tabac m/m
|0.0%
|août 2025
|0.4%
|Mensuel
|CPI m/m
|0.1%
|août 2025
|0.1%
|Mensuel
|HICP m/m
|-0.2%
|août 2025
|-0.2%
|Mensuel
|IPC a/a
|1.6%
|août 2025
|1.6%
|Mensuel
|IPCH a/a
|1.6%
|août 2025
|1.7%
|Mensuel
|IPP a/a
|1.6%
|juil. 2025
|2.4%
|Mensuel
|PPI m/m
|0.5%
|juil. 2025
|1.4%
|Mensuel
|Commerce
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Balance Commerciale
|€7.908 B
|juil. 2025
|€5.384 B
|Mensuel
|Balance Commerciale Hors UE
|€5.391 B
|juin 2025
|€5.387 B
|Mensuel
|Balance Commerciale UE
|€1.917 B
|juil. 2025
|€-0.093 B
|Mensuel
|Gouvernement
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Rapport déficit public / PIB
|8.5%
|1 Q 2025
|-0.3%
|Trimestriel
|Affaires
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Composite PMI de Markit
|51.7
|août 2025
|51.5
|Mensuel
|Confiance des Affaires
|87.3
|sept. 2025
|87.3
|Mensuel
|Fabrication de PMI de Markit
|50.4
|août 2025
|49.8
|Mensuel
|Immatriculations de Voitures Neuves m/m
|-43.2%
|août 2025
|-10.4%
|Mensuel
|Immatriculations de voitures neuves a/a
|-2.7%
|août 2025
|-5.1%
|Mensuel
|Markit Construction PMI
|47.7
|août 2025
|48.3
|Mensuel
|Nouvelles commandes industrielles a/a
|2.3%
|mars 2021
|0.4%
|Mensuel
|Nouvelles commandes industrielles m/m
|-0.8%
|mars 2021
|0.7%
|Mensuel
|Production Industrielle a/a
|0.9%
|juil. 2025
|-0.7%
|Mensuel
|Production Industrielle m/m
|0.4%
|juil. 2025
|0.2%
|Mensuel
|Services PMI de Markit
|51.5
|août 2025
|52.3
|Mensuel
|Ventes industrielles a/a
|0.3%
|juin 2025
|-1.8%
|Mensuel
|Ventes industrielles m/m
|1.2%
|juin 2025
|-2.1%
|Mensuel
|Consommateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Confiance des consommateurs
|96.8
|sept. 2025
|96.2
|Mensuel
|Ventes au Détail a/a
|1.8%
|juil. 2025
|1.1%
|Mensuel
|Ventes au Détail m/m
|0.0%
|juil. 2025
|0.7%
|Mensuel