CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Calendrier économique et indicateurs de l’Italie

Aperçu

Indicateur Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q -0.1% 2 Q 2025 -0.1% Trimestriel
Taux de Chômage 6.0% juil. 2025 6.2% Mensuel
IPC a/a 1.6% août 2025 1.6% Mensuel
Balance Commerciale €​7.908 B juil. 2025 €​5.384 B Mensuel

Calendrier économique

Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.24 10:36, EUR, Enchères CTZ de 2 ans, Réel: 2.230%, Précédent: 2.200%
2025.09.25 10:44, EUR, Enchère BOT de 6 mois, Réel: 2.044%, Précédent: 2.012%
2025.09.26 08:00, EUR, Confiance des Affaires, Réel: 87.3, Prévision: 87.5, Précédent: 87.3
2025.09.26 08:00, EUR, Confiance des consommateurs, Réel: 96.8, Prévision: 96.3, Précédent: 96.2
2025.09.26 10:58, EUR, Enchères BTP de 5 ans, Réel: 2.94%, Précédent: 2.80%
2025.09.26 10:58, EUR, Vente aux enchères BTP de 10 ans, Réel: 3.62%, Précédent: 3.58%
2025.09.29 08:00, EUR, Balance Commerciale Hors UE, Précédent: €​5.391 B
2025.09.30 08:00, EUR, PPI m/m, Prévision: -0.5%, Précédent: 0.5%
2025.09.30 08:00, EUR, IPP a/a, Prévision: 0.1%, Précédent: 1.6%
2025.09.30 09:00, EUR, CPI m/m, Prévision: 0.2%, Précédent: 0.1%
2025.09.30 09:00, EUR, IPC a/a, Prévision: 1.5%, Précédent: 1.6%
2025.09.30 09:00, EUR, HICP m/m, Prévision: 0.2%, Précédent: -0.2%
2025.09.30 09:00, EUR, IPCH a/a, Prévision: 1.6%, Précédent: 1.6%
2025.09.30 10:00, EUR, Ventes industrielles m/m, Prévision: 1.1%, Précédent: 1.2%
2025.09.30 10:00, EUR, Ventes industrielles a/a, Prévision: -0.9%, Précédent: 0.3%
2025.10.01 07:45, EUR, Fabrication de PMI de Markit, Prévision: 47.4, Précédent: 50.4
2025.10.01 16:00, EUR, Immatriculations de Voitures Neuves m/m, Précédent: -43.2%
2025.10.01 16:00, EUR, Immatriculations de voitures neuves a/a, Précédent: -2.7%
2025.10.02 08:00, EUR, Taux de Chômage, Prévision: 6.0%, Précédent: 6.0%
2025.10.03 07:45, EUR, Services PMI de Markit, Prévision: 51.7, Précédent: 51.5
2025.10.03 07:45, EUR, Composite PMI de Markit, Précédent: 51.7
2025.10.03 08:00, EUR, Ventes au Détail m/m, Prévision: -0.7%, Précédent: 0.0%
2025.10.03 08:00, EUR, Ventes au Détail a/a, Prévision: -0.6%, Précédent: 1.8%
2025.10.03 09:00, EUR, Rapport déficit public / PIB, Prévision: 5.2%, Précédent: 8.5%

Indicateurs Économiques

Market Dernier Référence Précédent Fréquence
Enchère BOT de 12 mois 2.030% 2.012%
Enchère BOT de 6 mois 2.044% 2.012%
Enchères BTP de 5 ans 2.94% 2.80%
Enchères CTZ de 2 ans 2.230% 2.200%
Vente aux enchères BTP de 10 ans 3.62% 3.58%
Vente aux enchères BTP de 3 ans 2.44% 2.47%
Vente aux enchères BTP de 30 ans 4.70% 3.94%
Vente aux enchères BTP de 7 ans 2.76% 3.17%
PIB Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q -0.1% 2 Q 2025 -0.1% Trimestriel
PIB a/a 0.4% 2 Q 2025 0.4% Trimestriel
Travail Dernier Référence Précédent Fréquence
Taux de Chômage 6.0% juil. 2025 6.2% Mensuel
Taux de chômage trimestriel 6.3% 2 Q 2025 6.3% Trimestriel
Prix Dernier Référence Précédent Fréquence
CPI FOI excl. Tabac a/a 1.4% août 2025 1.5% Mensuel
CPI FOI excl. Tabac m/m 0.0% août 2025 0.4% Mensuel
CPI m/m 0.1% août 2025 0.1% Mensuel
HICP m/m -0.2% août 2025 -0.2% Mensuel
IPC a/a 1.6% août 2025 1.6% Mensuel
IPCH a/a 1.6% août 2025 1.7% Mensuel
IPP a/a 1.6% juil. 2025 2.4% Mensuel
PPI m/m 0.5% juil. 2025 1.4% Mensuel
Commerce Dernier Référence Précédent Fréquence
Balance Commerciale €​7.908 B juil. 2025 €​5.384 B Mensuel
Balance Commerciale Hors UE €​5.391 B juin 2025 €​5.387 B Mensuel
Balance Commerciale UE €​1.917 B juil. 2025 €​-0.093 B Mensuel
Gouvernement Dernier Référence Précédent Fréquence
Rapport déficit public / PIB 8.5% 1 Q 2025 -0.3% Trimestriel
Affaires Dernier Référence Précédent Fréquence
Composite PMI de Markit 51.7 août 2025 51.5 Mensuel
Confiance des Affaires 87.3 sept. 2025 87.3 Mensuel
Fabrication de PMI de Markit 50.4 août 2025 49.8 Mensuel
Immatriculations de Voitures Neuves m/m -43.2% août 2025 -10.4% Mensuel
Immatriculations de voitures neuves a/a -2.7% août 2025 -5.1% Mensuel
Markit Construction PMI 47.7 août 2025 48.3 Mensuel
Nouvelles commandes industrielles a/a 2.3% mars 2021 0.4% Mensuel
Nouvelles commandes industrielles m/m -0.8% mars 2021 0.7% Mensuel
Production Industrielle a/a 0.9% juil. 2025 -0.7% Mensuel
Production Industrielle m/m 0.4% juil. 2025 0.2% Mensuel
Services PMI de Markit 51.5 août 2025 52.3 Mensuel
Ventes industrielles a/a 0.3% juin 2025 -1.8% Mensuel
Ventes industrielles m/m 1.2% juin 2025 -2.1% Mensuel
Consommateur Dernier Référence Précédent Fréquence
Confiance des consommateurs 96.8 sept. 2025 96.2 Mensuel
Ventes au Détail a/a 1.8% juil. 2025 1.1% Mensuel
Ventes au Détail m/m 0.0% juil. 2025 0.7% Mensuel