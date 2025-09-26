Calendrier économique
Produit Intérieur Brut (PIB) en Italie a/a (Italy Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Bas
|0.4%
|0.4%
|
0.4%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.4%
|
0.4%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le « Prodotto Interno Lordo » italien (PIL) correspondant à l’acronyme international GDP (Produit intérieur brut) est une mesure de la valeur agrégée aux prix du marché de toutes les marchandises et services finaux, qui sont destinés à la consommation et sont produits en Italie au cours de la période donnée. Le PIB a/a indique une variation en pourcentage de cette valeur au cours du trimestre donné par rapport au même trimestre de l’année précédente.
Le mot « interne » indique l’inclusion des activités économiques exercées en Italie, et donc les marchandises et services produits par les entreprises, par les travailleurs et par d’autres opérateurs nationaux, à l’étranger, sont exclus; au lieu de cela, les produits fabriqués par des opérateurs étrangers en Italie sont inclus. Le PIB italien a/a ne comprend pas les avantages pour la gratuité et l’autoconsommation.
La valeur de la production, brute d’amortissement, indique le terme « lordo » (brut). Par exemple, si vous soustrayez la dépréciation du PIB, vous avez le produit intérieur net (italien de Prodotto Interno Lordo, PIN).
La capacité du PIB à définir le bien-être de la communauté italienne, le niveau de progrès et le niveau de développement en font un indice de première importance.
Elle peut être considérée comme constituée par la production totale de marchandises et services italiens, ne considérant pas les consommations intermédiaires et considérant plutôt les impôts nets sur les produits (parce qu’ils constituent le prix final payé par les acheteurs); ce montant est la somme des valeurs ajoutées aux prix de base des différentes branches d’activité économique, avec l’addition sur cette somme des taxes sur les produits, y compris la TVA, les taxes manufacturières, les taxes à l’importation, et sans contributions aux produits (contributions agricoles, sociétés de transport communales, etc.).
C’est la valeur totale des dépenses effectuées par les familles pour la consommation et par les entreprises pour les investissements. Une indication du PIB plus élevée que prévu peut être considérée comme positive pour les cours de l’euro.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduit Intérieur Brut (PIB) en Italie a/a (Italy Gross Domestic Product (GDP) y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
