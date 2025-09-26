Calendrier économique
Ventes de maisons en attente aux États-Unis a/a (United States Pending Home Sales y/y)
|Bas
|0.7%
|4.0%
|
-2.8%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|2.3%
|
0.7%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indicateur ventes de maisons en attente a/a traduit le nombre de contrats de vente de maisons signés au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. Le calcul comprend les contrats signés pour la vente de maisons unifamiliales, d’appartements, de condos et de coopératives existants.
Le rapport est publié par la National Association of Realtors aux États-Unis. La version détaillée présente à la fois le nombre absolu d’unités vendues et l’évaluation en termes monétaires (prix de vente moyens par région géographique). Les données sont fournies pour quatre régions géographiques : Nord-Est, Midwest, Sud et Ouest. L’indicateur est désaisonnalisé.
Vu que l’achèvement d’un contrat prend en moyenne de 6 à 8 semaines, les ventes de maisons en attente sont un indicateur de premier plan du marché immobilier américain, qui fournit une estimation précoce de deux mois. L’indicateur permet de prévoir la valeur d’un autre indice important, les ventes de maisonsexistantes.
Les analystes apprécient l’indice pour la grande taille de l’échantillon (couvrant l’ensemble du territoire du pays) et pour les informations sur les appartements fournis en plus des maisons unifamiliales, ce qui donne une plus grande objectivité dans l’évaluation du marché immobilier, que par exemple les mises en chantier. L’indicateur marque la vigueur du marché immobilier et sa demande globale. Il permet également une prévision indirecte à moyen terme de la dynamique des ventes de produits connexes, tels que l’assurance habitation ou les articles ménagers.
La croissance des indicateurs peut avoir un impact positif sur les cours du dollar américain.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes de maisons en attente aux États-Unis a/a (United States Pending Home Sales y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
