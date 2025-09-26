Le S&P/Case-Shiller HPI Composite-20 a/a traduit les variations de la valeur des logements résidentiels dans 20 grandes régions métropolitaines américaines au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente.

Le calcul implique la méthode des ventes répétées pondérées proposée par Karl Case, Robert Shiller et Allan Weiss. Les données de calcul sont recueillies auprès des bureaux d’enregistrement locaux. Chaque région métropolitaine reçoit une pesée utilisée pour le calcul de l’indice agrégé. Les données disponibles comprennent généralement la date, le prix de vente et le type de propriété. Un objet doit faire l’objet d’une transaction de vente sans lien de dépendance antérieure pour être compris dans le calcul de l’indice composite.

Les types de maisons suivants sont exclus du calcul :

Les maisons neuves, car il n’est pas possible de mesurer une variation de prix avant une vente répétée

Condominiums et coopératives, maisons à logements multiples et autres objets, qui ne peuvent être considérés comme des « logements unifamiliaux »

Opérations sans lien de dépendance (p. ex. transferts entre membres de la famille)

Transactions où la désignation du type de propriété est modifiée (p. ex., les propriétés initialement enregistrées comme maisons unifamiliales sont ensuite enregistrées comme des condominiums)

Maisons qui ont été vendues à plusieurs reprises deux fois ou plus au cours de six mois

Différents facteurs sont généralement formés sur le marché pour différents types de propriétés, qui déterminent la demande, l’offre et les prix. Par conséquent, pour une évaluation correcte de la condition du marché, l’indice comprend une segmentation par type de logements résidentiels. La version détaillée de cet indicateur composite comprend trois indices distincts: les prix des logements à coût faible, moyen et élevé. Les variations des prix des maisons chères ont un impact plus conséquent sur le résultat de l’indice composite. C’est l’une des différences entre l’indice et l’indice, FHFA des prix des maisons,dans lequel aucune segmentation n’est appliquée et un prix moyen pour tous les types de maisons est calculé.

En outre, le calcul S&P/CS utilise un échantillon plus petit et ne prend pas en compte les données de 13 États. L’indicateur est utilisé pour mesurer l’activité sur le marché immobilier dans les plus grandes régions métropolitaines aux États-Unis. La croissance de l’indice peut avoir un impact positif sur les cours du dollar.

Dernières valeurs: