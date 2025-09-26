CalendrierSections

NAV Évolution du chômage en Norvège (NAV Norway Unemployment Change)

Pays :
Norvège
NOK, Couronne norvégienne
Source
Administration Norvégienne du Travail et de la Protection Sociale (NAV) (Norway Labour and Welfare Administration (NAV))
Secteur
Travail
Bas 50.870 K
49.505 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
49.698 K
50.870 K
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
NAV Unemployment Change traduit la dynamique du chômage en Norvège mesurée sur la base des données fournies par l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale (NAV).

Les chômeurs sont définis comme des résidents norvégiens âgés de 16 à 65 ans qui étaient prêts à commencer à travailler mais n’ont pas travaillé au cours de la semaine communiquée, qui ont cherché un emploi au cours des quatre semaines précédentes en postulant directement auprès d’une agence pour l’emploi ou d’un employeur, ou en répondant à une offre d’emploi.

L’Administration Norvégienne du Travail et de la Protection Sociale (NAV) recueille des données sur le chômage sur la base des demandes soumises à NAV par les demandeurs d’emploi. Seules les demandes soumises ou mises à jour au cours des deux semaines précédentes sont comprises dans le rapport.

Cette version de l’indicateur traduit des chiffres absolus. L’indicateur est utilisé pour évaluer l’état du marché du travail du pays. Il ne s’agit pas d’un indicateur prévisionnel, alors que sa croissance ou son déclin est le résultat de variations dans la situation économique.

Le chômage est important tant du point de vue social qu’économique. La croissance du chômage entraîne une baisse des revenus des individus et donc une baisse de l’activité de consommation. En outre, cela croît la pression sur le budget de l’État et réduit les recettes fiscales. Par conséquent, des lectures d’indicateurs plus élevées que prévu peuvent être considérées comme négatives pour les cours de la couronne norvégienne.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deNAV Évolution du chômage en Norvège (NAV Norway Unemployment Change)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
50.870 K
49.505 K
juil. 2025
N/D
50.550 K
49.288 K
mai 2025
49.288 K
77.571 K
46.362 K
mars 2025
78.061 K
77.698 K
77.494 K
févr. 2025
77.452 K
78.269 K
77.437 K
janv. 2025
77.475 K
78.420 K
78.311 K
déc. 2024
78.396 K
78.177 K
77.986 K
nov. 2024
77.940 K
77.848 K
77.304 K
oct. 2024
77.249 K
78.041 K
77.254 K
sept. 2024
77.263 K
78.151 K
75.896 K
août 2024
75.851 K
77.795 K
76.316 K
juil. 2024
76.572 K
76.024 K
75.055 K
juin 2024
75.005 K
74.169 K
74.222 K
mai 2024
74.260 K
70.101 K
71.772 K
avr. 2024
71.217 K
71.639 K
71.241 K
mars 2024
71.564 K
71.634 K
71.002 K
févr. 2024
71.076 K
70.179 K
70.096 K
janv. 2024
69.837 K
69.297 K
69.511 K
déc. 2023
69.463 K
69.332 K
68.824 K
nov. 2023
68.815 K
68.392 K
67.814 K
oct. 2023
67.776 K
67.940 K
66.507 K
sept. 2023
66.385 K
66.984 K
65.749 K
août 2023
66.031 K
64.162 K
64.660 K
juil. 2023
64.244 K
62.466 K
62.495 K
juin 2023
62.083 K
62.069 K
61.604 K
mai 2023
61.426 K
60.518 K
61.441 K
avr. 2023
61.638 K
59.682 K
60.349 K
mars 2023
59.822 K
59.471 K
59.764 K
févr. 2023
59.985 K
58.865 K
59.518 K
janv. 2023
59.400 K
57.960 K
59.027 K
déc. 2022
58.777 K
57.960 K
58.517 K
nov. 2022
58.007 K
58.534 K
58.540 K
oct. 2022
58.375 K
59.010 K
59.201 K
sept. 2022
59.156 K
59.229 K
59.845 K
août 2022
59.323 K
61.014 K
60.176 K
juil. 2022
59.596 K
63.256 K
62.479 K
juin 2022
62.901 K
65.391 K
64.542 K
mai 2022
64.053 K
68.486 K
67.037 K
avr. 2022
67.166 K
71.472 K
70.110 K
mars 2022
70.211 K
77.331 K
75.331 K
févr. 2022
73.099 K
80.969 K
81.520 K
janv. 2022
81.894 K
80.062 K
81.457 K
déc. 2021
80.178 K
82.610 K
81.422 K
nov. 2021
80.125 K
87.344 K
85.173 K
oct. 2021
85.281 K
91.729 K
89.737 K
sept. 2021
89.451 K
98.786 K
94.050 K
août 2021
93.914 K
103.649 K
101.760 K
juil. 2021
103.390 K
109.551 K
102.850 K
juin 2021
103.201 K
122.065 K
112.509 K
mai 2021
115.165 K
129.746 K
127.411 K
123
