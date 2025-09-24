Calendrier économique
Calendrier économique et indicateurs de l’Allemagne
Aperçu
|Indicateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|-0.3%
|2 Q 2025
|-0.1%
|Trimestriel
|Taux de Chômage
|6.3%
|août 2025
|6.3%
|Mensuel
|IPC a/a
|N/D
|août 2025
|2.2%
|Mensuel
|Balance Commerciale
|N/D
|juil. 2025
|€14.9 B
|Mensuel
|Compte Courant n.s.a
|€14.8 B
|juil. 2025
|€17.1 B
|Mensuel
Calendrier économique
Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.24 07:00, EUR, Discours de Balz, membre exécutif du conseil d’administration de Bbk
2025.09.24 08:30, EUR, Prévisions de l’entreprise Ifo
2025.09.24 08:30, EUR, Situation actuelle de l’entreprise Ifo
2025.09.24 08:30, EUR, Climat des Affaires IFO
2025.09.25 06:00, EUR, GfK Climat de consommation, Prévision: -21.6, Précédent: -23.6
2025.09.29 09:00, EUR, Bbk President Nagel Speech
2025.09.30 07:55, EUR, Évolution du chômage, Prévision: 0 K, Précédent: -9 K
2025.09.30 07:55, EUR, Taux de Chômage, Prévision: 6.3%, Précédent: 6.3%
2025.09.30 07:55, EUR, Chômage n.d.a., Prévision: 3.000 M, Précédent: 3.025 M
2025.09.30 07:55, EUR, Chômage, Prévision: 2.957 M, Précédent: 2.957 M
2025.09.30 09:30, EUR, Discours de Balz, membre exécutif du conseil d’administration de Bbk
2025.09.30 17:00, EUR, Bbk President Nagel Speech
2025.10.01 07:55, EUR, Fabrication de PMI de Markit
2025.10.01 09:00, EUR, Discours Mauderer, membre exécutif du conseil d’administration de Bbk
2025.10.01 09:30, EUR, vente d’obligations à 10 ans, Précédent: 2.25%
2025.10.03 00:00, EUR, Journée de l’Unité Allemande
2025.10.03 07:55, EUR, Services PMI de Markit
2025.10.03 07:55, EUR, Composite PMI de Markit
Indicateurs Économiques
|Market
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Vente aux enchères de billet de 5 ans.
|2.29%
|2.32%
|Vente aux enchères de notes de 2 ans
|2.01%
|1.96%
|vente d’obligations à 10 ans
|2.25%
|2.77%
|vente d’obligations à 30 ans
|3.18%
|3.28%
|PIB
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|-0.3%
|2 Q 2025
|-0.1%
|Trimestriel
|PIB a/a
|-0.2%
|2 Q 2025
|0.0%
|Trimestriel
|Travail
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Chômage
|2.957 M
|août 2025
|2.966 M
|Mensuel
|Chômage n.d.a.
|3.025 M
|août 2025
|2.979 M
|Mensuel
|Taux de Chômage
|6.3%
|août 2025
|6.3%
|Mensuel
|Évolution du chômage
|-9 K
|août 2025
|2 K
|Mensuel
|Prix
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|CPI m/m
|N/D
|août 2025
|0.1%
|Mensuel
|HICP m/m
|N/D
|août 2025
|0.1%
|Mensuel
|IPC a/a
|N/D
|août 2025
|2.2%
|Mensuel
|IPCH a/a
|N/D
|août 2025
|2.1%
|Mensuel
|IPP a/a
|-1.5%
|juil. 2025
|-1.3%
|Mensuel
|Indice des Prix de Gros (IPG)
|N/D
|août 2025
|-0.1%
|Mensuel
|Indice des Prix de Gros (IPG) a/a
|N/D
|août 2025
|0.5%
|Mensuel
|Indice des Prix à l'Exportation a/a
|0.6%
|juil. 2025
|0.7%
|Mensuel
|Indice des Prix à l'Exportation m/m
|-0.2%
|juil. 2025
|-0.1%
|Mensuel
|Indice des Prix à l'Importation a/a
|-1.4%
|juil. 2025
|-1.4%
|Mensuel
|Indice des Prix à l'Importation m/m
|-0.4%
|juil. 2025
|0.0%
|Mensuel
|PPI m/m
|-0.1%
|juil. 2025
|0.1%
|Mensuel
|Commerce
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Balance Commerciale
|N/D
|juil. 2025
|€14.9 B
|Mensuel
|Balance Commerciale n.s.a.
|N/D
|juil. 2025
|€15.5 B
|Mensuel
|Compte Courant n.s.a
|€14.8 B
|juil. 2025
|€17.1 B
|Mensuel
|Exportations m/m
|N/D
|juil. 2025
|0.8%
|Mensuel
|Importations m/m
|N/D
|juil. 2025
|4.2%
|Mensuel
|Affaires
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Climat des Affaires IFO
|N/D
|sept. 2025
|Mensuel
|Commandes d'Usine
|-3.4%
|juil. 2025
|1.7%
|Mensuel
|Commandes d'Usine m/m
|-2.9%
|juil. 2025
|-0.2%
|Mensuel
|Composite PMI de Markit
|N/D
|sept. 2025
|50.5
|Mensuel
|Condition économique ZEW
|-76.4
|sept. 2025
|-68.6
|Mensuel
|Fabrication de PMI de Markit
|N/D
|sept. 2025
|49.8
|Mensuel
|Immatriculations de Voitures Neuves m/m
|-21.7%
|août 2025
|3.4%
|Mensuel
|Immatriculations de voitures neuves a/a
|5.0%
|août 2025
|11.1%
|Mensuel
|Indicateur du Climat Economique ZEW
|37.3
|sept. 2025
|34.7
|Mensuel
|Markit Construction PMI
|46.0
|août 2025
|46.3
|Mensuel
|Production Industrielle a/a
|N/D
|juil. 2025
|-3.5%
|Mensuel
|Production Industrielle m/m
|N/D
|juil. 2025
|-1.9%
|Mensuel
|Prévisions de l’entreprise Ifo
|N/D
|sept. 2025
|Mensuel
|Services PMI de Markit
|N/D
|sept. 2025
|49.3
|Mensuel
|Situation actuelle de l’entreprise Ifo
|N/D
|sept. 2025
|Mensuel
|Consommateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GfK Climat de consommation
|N/D
|oct. 2025
|-23.6
|Mensuel
|Ventes au Détail a/a
|4.9%
|juil. 2025
|2.6%
|Mensuel
|Ventes au Détail m/m
|1.0%
|juil. 2025
|-0.6%
|Mensuel