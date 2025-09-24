CalendrierSections

Calendrier économique et indicateurs de l’Allemagne

2025.09.24 07:00, EUR, Discours de Balz, membre exécutif du conseil d’administration de Bbk
2025.09.24 08:30, EUR, Prévisions de l’entreprise Ifo
2025.09.24 08:30, EUR, Situation actuelle de l’entreprise Ifo
2025.09.24 08:30, EUR, Climat des Affaires IFO
2025.09.25 06:00, EUR, GfK Climat de consommation, Prévision: -21.6, Précédent: -23.6
2025.09.29 09:00, EUR, Bbk President Nagel Speech
2025.09.30 07:55, EUR, Évolution du chômage, Prévision: 0 K, Précédent: -9 K
2025.09.30 07:55, EUR, Taux de Chômage, Prévision: 6.3%, Précédent: 6.3%
2025.09.30 07:55, EUR, Chômage n.d.a., Prévision: 3.000 M, Précédent: 3.025 M
2025.09.30 07:55, EUR, Chômage, Prévision: 2.957 M, Précédent: 2.957 M
2025.09.30 09:30, EUR, Discours de Balz, membre exécutif du conseil d’administration de Bbk
2025.09.30 17:00, EUR, Bbk President Nagel Speech
2025.10.01 07:55, EUR, Fabrication de PMI de Markit
2025.10.01 09:00, EUR, Discours Mauderer, membre exécutif du conseil d’administration de Bbk
2025.10.01 09:30, EUR, vente d’obligations à 10 ans, Précédent: 2.25%
2025.10.03 00:00, EUR, Journée de l’Unité Allemande
2025.10.03 07:55, EUR, Services PMI de Markit
2025.10.03 07:55, EUR, Composite PMI de Markit

Vente aux enchères de billet de 5 ans. 2.29% 2.32%
Vente aux enchères de notes de 2 ans 2.01% 1.96%
vente d’obligations à 10 ans 2.25% 2.77%
vente d’obligations à 30 ans 3.18% 3.28%
GDP q/q -0.3% 2 Q 2025 -0.1% Trimestriel
PIB a/a -0.2% 2 Q 2025 0.0% Trimestriel
Chômage 2.957 M août 2025 2.966 M Mensuel
Chômage n.d.a. 3.025 M août 2025 2.979 M Mensuel
Taux de Chômage 6.3% août 2025 6.3% Mensuel
Évolution du chômage -9 K août 2025 2 K Mensuel
CPI m/m N/D août 2025 0.1% Mensuel
HICP m/m N/D août 2025 0.1% Mensuel
IPC a/a N/D août 2025 2.2% Mensuel
IPCH a/a N/D août 2025 2.1% Mensuel
IPP a/a -1.5% juil. 2025 -1.3% Mensuel
Indice des Prix de Gros (IPG) N/D août 2025 -0.1% Mensuel
Indice des Prix de Gros (IPG) a/a N/D août 2025 0.5% Mensuel
Indice des Prix à l'Exportation a/a 0.6% juil. 2025 0.7% Mensuel
Indice des Prix à l'Exportation m/m -0.2% juil. 2025 -0.1% Mensuel
Indice des Prix à l'Importation a/a -1.4% juil. 2025 -1.4% Mensuel
Indice des Prix à l'Importation m/m -0.4% juil. 2025 0.0% Mensuel
PPI m/m -0.1% juil. 2025 0.1% Mensuel
Balance Commerciale N/D juil. 2025 €​14.9 B Mensuel
Balance Commerciale n.s.a. N/D juil. 2025 €​15.5 B Mensuel
Compte Courant n.s.a €​14.8 B juil. 2025 €​17.1 B Mensuel
Exportations m/m N/D juil. 2025 0.8% Mensuel
Importations m/m N/D juil. 2025 4.2% Mensuel
Climat des Affaires IFO N/D sept. 2025 Mensuel
Commandes d'Usine -3.4% juil. 2025 1.7% Mensuel
Commandes d'Usine m/m -2.9% juil. 2025 -0.2% Mensuel
Composite PMI de Markit N/D sept. 2025 50.5 Mensuel
Condition économique ZEW -76.4 sept. 2025 -68.6 Mensuel
Fabrication de PMI de Markit N/D sept. 2025 49.8 Mensuel
Immatriculations de Voitures Neuves m/m -21.7% août 2025 3.4% Mensuel
Immatriculations de voitures neuves a/a 5.0% août 2025 11.1% Mensuel
Indicateur du Climat Economique ZEW 37.3 sept. 2025 34.7 Mensuel
Markit Construction PMI 46.0 août 2025 46.3 Mensuel
Production Industrielle a/a N/D juil. 2025 -3.5% Mensuel
Production Industrielle m/m N/D juil. 2025 -1.9% Mensuel
Prévisions de l’entreprise Ifo N/D sept. 2025 Mensuel
Services PMI de Markit N/D sept. 2025 49.3 Mensuel
Situation actuelle de l’entreprise Ifo N/D sept. 2025 Mensuel
GfK Climat de consommation N/D oct. 2025 -23.6 Mensuel
Ventes au Détail a/a 4.9% juil. 2025 2.6% Mensuel
Ventes au Détail m/m 1.0% juil. 2025 -0.6% Mensuel