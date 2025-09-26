L’indicateur de confiance dans l’industrie décrit l’évaluation actuelle de l’évolution des entreprises manufacturières de l’UE et les prévisions pour le prochain trimestre. L’indicateur est axé sur une analyse factorielle impliquant des enquêtes auprès des principaux représentants de l’industrie. La taille de l’échantillon pour la zone euro est d’environ 20 000 entreprises représentant tous les secteurs de l’industrie manufacturière de la zone euro. Le nombre d’entreprises par pays est sélectionné en fonction de la contribution d’un pays particulier à l’économie de la zone euro.

Il diffère de l’indicateur similaire du climat des affaires en ce qu’il prend en compte trois variables, plutôt que cinq:

Le nombre total de commandes en cours (plus que suffisant, suffisant ou insuffisant);

Stocks courants (très importants, normaux pour la saison en cours, très faibles);

Volume de production dans trois mois (si la production devrait augmenter, diminuer ou rester stables).

L’indice est désaisonnalisé. On demande aux personnes interrogées de fournir une évaluation qualitative des variables ci-dessus, plutôt que des variables qualitatives.

L’indicateur de confiance dans l’industrie est un indicateur de l’évolution du secteur de la production de la zone euro. En raison de sa nature généralisée, il traduit une image relative de la situation des affaires dans la zone euro. Les économistes le considèrent comme l’un des indicateurs composites du développement économique. La croissance de l’IMC témoigne de l’amélioration des conditions du secteur manufacturier et constitue un indicateur de premier plan de la production. Les investisseurs interprètent la croissance de l’indice comme un signal d’augmentation de l’investissement.

Les variations de l’indice ont généralement un impact faible et à court terme sur les cours de l’euro. Cependant, les mouvements brusques du graphique de l’indice sont généralement considérés comme un indicateur sérieux de l’évolution des conditions économiques.

Dernières valeurs: