Calendrier économique
Compte courant Brésil (Brazil Current Account)
|Bas
|$-4.669 B
|$-5.717 B
|
$-7.067 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|$-4.350 B
|
$-4.669 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le compte courant, ainsi que les mouvements de capitaux, sont les principaux facteurs responsables de la balance des paiements du Brésil. La balance des paiements est gérée par la Banque Centrale du Brésil, qui procède aux ajustements nécessaires par le biais des dévaluations du taux de change, de la réduction du niveau d’activité économique, des restrictions tarifaires et des subventions à l’exportation, de l’augmentation du taux d’intérêt interne, du contrôle des sorties de capitaux à l’étranger et du contrôle des revenus en provenance de l’étranger.
Le compte courant est la somme de toutes les opérations du Brésil avec les autres pays, y compris les comptes des revenus et des dépenses de la balance commerciale (telles que les exportations et les importations), les comptes de services qui incluent les intérêts payés, les déplacements à l’étranger payés par l’État, les transports, les assurances, les bénéfices, les dividendes reçus et les services divers. Les coûts des cérémonies présidentielles et des transferts unilatéraux sont également inclus.
Les mouvements de capitaux sont les entrées et les sorties d’actifs financiers par le biais de mouvements autonomes, attirés par les possibilités d’investissements, telles que les prêts accordés par les banques et les fournisseurs étrangers pour les transactions courantes, les exportations, les importations, ainsi que les prêts à court et long terme.
Le solde des transactions courantes indique si le pays exporte ou s’il importe des capitaux. Un solde positif (excédent) indique une augmentation des exportations de capitaux, ce qui augmente les réserves du pays. Un solde négatif (déficit) indique plus d’importations de capitaux dans le pays, ce qui diminue les réserves. Lorsqu’il y a un équilibre dans les transactions courantes, cela indique que la quantité de devises étrangères qui ont quitté le pays est pratiquement la même que celle arrivée, ce qui maintient la stabilité du niveau des réserves.
La Banque Centrale du Brésil (BCB) surveille et supervise le système financier et exécute les politiques monétaires, de change et de crédit. Chaque mois, un rapport est publié avec les Statistiques du secteur extérieur, qui comprend la balance des paiements, qui traduit les transactions courantes.
Cet indicateur favorise le réal brésilien (BRL) lorsqu’il a une valeur supérieure à la prévision.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deCompte courant Brésil (Brazil Current Account)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
