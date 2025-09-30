Calendrier économique
L’indice de confiance des consommateurs aux États-Unis du Conference Board aux États-Unis (The Conference Board United States Consumer Confidence Index)
|94.2
|100.7
|
97.8
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|93.5
|
94.2
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice de confiance des consommateurs affiche le niveau de confiance des consommateurs dans la stabilité de l’économie du pays. L’indice est basé sur une enquête mensuelle auprès d’environ 3 000 ménages (l’échantillon couvre l’ensemble du pays). L’indice permet d’évaluer la condition financière, le pouvoir d’achat et la confiance d’un consommateur moyen. L’indice est calculé par le Conference Board, l’organisme de recherche à but non lucratif.
Le questionnaire comprend 5 questions. Deux questions sont liées aux conditions économiques actuelles: les conditions générales des entreprises et l’emploi. Trois autres questions traduisent les prévisions des consommateurs concernant les variations dans les conditions économiques, l’emploi et le revenu des ménages pour les 6 prochains mois. Les personnes interrogées évaluent ces éléments comme bons, mauvais ou moyens. Vu que 60% de l’enquête concerne les prévisions, l’indicateur est considéré comme un indicateur de premier plan du marché. Il est compris dans le calcul de l’indice économiquede premier plan.
Un rapport solide sur la confiance des consommateurs, en particulier lorsque l’économie ralentit, peut fortement stimuler les marchés des changes. La croissance de la confiance des consommateurs suggère que les gens dépenseront plus et feront des achats importants (par exemple, une voiture ou une maison). Cela entraînera une hausse de l’activité économique et une hausse des dépenses de consommation. En outre, la croissance des dépenses de consommation peut conduire à une croissance inflationniste. Par conséquent, l’indice de confiance des consommateurs est généralement surveillé de près par des économistes professionnels.
Cependant, la confiance des consommateurs est une estimation très subjective, qui dépend de l’humeur actuelle. Par conséquent, les résultats doivent être interprétés avec prudence. De nombreux économistes évaluent la moyenne mobile de l’indice sur 3 à 6 mois. S’il indique une croissance ou une baisse constante, les analystes parlent d’une tendance.
Une croissance de l’indice plus élevée que prévue pourrait entraîner une volatilité du dollar à court terme dans la direction haussière.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de L'indice de confiance des consommateurs aux États-Unis du Conference Board aux États-Unis (The Conference Board United States Consumer Confidence Index) l'indicateur macroéconomique.
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
