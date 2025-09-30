CalendrierSections

L’indice de confiance des consommateurs aux États-Unis du Conference Board aux États-Unis (The Conference Board United States Consumer Confidence Index)

États-Unis
USD, Dollars américains
Conference Board. (The Conference Board)
Consommateur
L’indice de confiance des consommateurs affiche le niveau de confiance des consommateurs dans la stabilité de l’économie du pays. L’indice est basé sur une enquête mensuelle auprès d’environ 3 000 ménages (l’échantillon couvre l’ensemble du pays). L’indice permet d’évaluer la condition financière, le pouvoir d’achat et la confiance d’un consommateur moyen. L’indice est calculé par le Conference Board, l’organisme de recherche à but non lucratif.

Le questionnaire comprend 5 questions. Deux questions sont liées aux conditions économiques actuelles: les conditions générales des entreprises et l’emploi. Trois autres questions traduisent les prévisions des consommateurs concernant les variations dans les conditions économiques, l’emploi et le revenu des ménages pour les 6 prochains mois. Les personnes interrogées évaluent ces éléments comme bons, mauvais ou moyens. Vu que 60% de l’enquête concerne les prévisions, l’indicateur est considéré comme un indicateur de premier plan du marché. Il est compris dans le calcul de l’indice économiquede premier plan.

Un rapport solide sur la confiance des consommateurs, en particulier lorsque l’économie ralentit, peut fortement stimuler les marchés des changes. La croissance de la confiance des consommateurs suggère que les gens dépenseront plus et feront des achats importants (par exemple, une voiture ou une maison). Cela entraînera une hausse de l’activité économique et une hausse des dépenses de consommation. En outre, la croissance des dépenses de consommation peut conduire à une croissance inflationniste. Par conséquent, l’indice de confiance des consommateurs est généralement surveillé de près par des économistes professionnels.

Cependant, la confiance des consommateurs est une estimation très subjective, qui dépend de l’humeur actuelle. Par conséquent, les résultats doivent être interprétés avec prudence. De nombreux économistes évaluent la moyenne mobile de l’indice sur 3 à 6 mois. S’il indique une croissance ou une baisse constante, les analystes parlent d’une tendance.

Une croissance de l’indice plus élevée que prévue pourrait entraîner une volatilité du dollar à court terme dans la direction haussière.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deL’indice de confiance des consommateurs aux États-Unis du Conference Board aux États-Unis (The Conference Board United States Consumer Confidence Index)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
94.2
100.7
97.8
août 2025
97.4
105.8
98.7
juil. 2025
97.2
98.8
95.2
juin 2025
93.0
88.4
98.4
mai 2025
98.0
98.8
85.7
avr. 2025
86.0
66.6
133.5
mars 2025
54.6
101.5
52.6
févr. 2025
98.3
98.3
136.5
janv. 2025
104.1
105.2
9.7
déc. 2024
104.7
115.9
140.2
nov. 2024
111.7
109.3
109.6
oct. 2024
108.7
98.9
99.2
sept. 2024
98.7
101.8
105.6
août 2024
103.3
104.2
101.9
juil. 2024
100.3
108.0
97.8
juin 2024
100.4
107.5
101.3
mai 2024
102.0
76.3
97.5
avr. 2024
97.0
139.7
103.1
mars 2024
104.7
107.2
104.8
févr. 2024
106.7
108.0
110.9
janv. 2024
114.8
102.4
108.0
déc. 2023
110.7
102.3
101.0
nov. 2023
102.0
102.7
99.1
oct. 2023
102.6
104.5
104.3
sept. 2023
103.0
111.5
108.7
août 2023
106.1
113.4
114.0
juil. 2023
117.0
106.0
110.1
juin 2023
109.7
101.7
102.5
mai 2023
102.3
102.7
103.7
avr. 2023
101.3
103.5
104.0
mars 2023
104.2
104.9
103.4
févr. 2023
102.9
107.7
106.0
janv. 2023
107.1
104.2
109.0
déc. 2022
108.3
101.2
101.4
nov. 2022
100.2
105.2
102.2
oct. 2022
102.5
105.6
107.8
sept. 2022
108.0
99.4
103.6
août 2022
103.2
97.1
95.3
juil. 2022
95.7
102.4
98.4
juin 2022
98.7
106.8
106.4
mai 2022
106.4
107.2
108.6
avr. 2022
107.3
108.8
107.6
mars 2022
107.2
112.1
105.7
févr. 2022
110.5
114.8
111.1
janv. 2022
113.8
112.7
115.2
déc. 2021
115.8
111.6
111.9
nov. 2021
109.5
111.6
111.6
oct. 2021
113.8
111.5
109.8
sept. 2021
109.3
121.5
115.2
août 2021
113.8
128.5
125.1
