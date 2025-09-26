CalendrierSections

Baromètre des entreprises MNI Chicago (MNI Chicago Business Barometer)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
MNI
Secteur
Affaires
Haut 41.5 42.5
47.1
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
45.8
41.5
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
MNI Chicago Business Barometer est un indicateur diffus composite, qui traduit le climat des affaires à Chicago au cours du mois spécifié. L’indicateur est préparé par l’organisation à but non lucratif Market News International Inc., l’un des principaux fournisseurs américains de nouvelles et d’analyses économiques, en coopération avec la branche de Chicago de l’Institut des Gestions des Approvisionnements (ISM).

Le Baromètre des affaires de Chicago est également connu sous le nom de PMI de Chicago. Il est calculé sur la base d’une enquête auprès des directeurs des achats de la région de Chicagoland. Les personnes interrogées sont sondées pour évaluer le volume de production, les nouvelles commandes, les arriérés, le chômage et les approvisionnements dans leurs entreprises. Au lieu de fournir une mesure quantitative, les personnes interrogées fournissent une évaluation relative des variations au cours du mois en cours: si la condition s’est améliorée, s’est aggravée ou n’a pas changé.

L’échantillon de personnes interrogées comprend des représentants de grandes entreprises industrielles et de services de la région. Bien que l’indice ne soit calculé que pour la région de Chicago, ses données sont clairement corrélées avec les indices américains courants. Ainsi, il est interprété comme un indicateur de premier plan de l’état de l’économie américaine.

Les indications supérieures à 50 affichent une amélioration du climat des affaires dans la région, et les indications inférieures à 50 indiquent des variations négatives. Les fonctions des directeurs des achats impliquent un accès rapide à l’information sur l’évolution de la condition économique. Par conséquent, la croissance de l’indice PMI permet de prévoir la croissance de la production à court et à moyen terme.

Des indications plus élevées que prévues sont considérées comme positives pour le dollar américain.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
41.5
42.5
47.1
juil. 2025
47.1
42.4
40.4
juin 2025
40.4
42.6
40.5
mai 2025
40.5
46.2
44.6
avr. 2025
44.6
53.1
47.6
mars 2025
47.6
40.3
45.5
févr. 2025
45.5
43.4
39.5
janv. 2025
39.5
41.8
36.9
déc. 2024
36.9
39.2
40.2
nov. 2024
40.2
37.4
41.6
oct. 2024
41.6
42.6
46.6
sept. 2024
46.6
44.4
46.1
août 2024
46.1
44.2
45.3
juil. 2024
45.3
44.2
47.4
juin 2024
47.4
42.3
35.4
mai 2024
35.4
45.6
37.9
avr. 2024
37.9
48.3
41.4
mars 2024
41.4
50.2
44.0
févr. 2024
44.0
51.2
46.0
janv. 2024
46.0
47.4
46.9
déc. 2023
46.9
49.9
55.8
nov. 2023
55.8
43.9
44.0
oct. 2023
44.0
46.4
44.1
sept. 2023
44.1
45.8
48.7
août 2023
48.7
42.1
42.8
juil. 2023
42.8
40.9
41.5
juin 2023
41.5
44.5
40.4
mai 2023
40.4
46.2
48.6
avr. 2023
48.6
43.7
43.8
mars 2023
43.8
43.9
43.6
févr. 2023
43.6
44.6
44.3
janv. 2023
44.3
41.0
44.9
déc. 2022
44.9
41.2
37.2
nov. 2022
37.2
45.4
45.2
oct. 2022
45.2
48.9
45.7
sept. 2022
45.7
52.2
52.2
août 2022
52.2
54.1
52.1
juil. 2022
52.1
58.2
56.0
juin 2022
56.0
58.5
60.3
mai 2022
60.3
59.7
56.4
avr. 2022
56.4
59.7
62.9
mars 2022
62.9
60.8
56.3
févr. 2022
56.3
64.3
65.2
janv. 2022
65.2
62.6
64.3
déc. 2021
63.1
65.2
61.8
nov. 2021
61.8
66.8
68.4
oct. 2021
68.4
65.9
64.7
sept. 2021
64.7
70.3
66.8
août 2021
66.8
70.1
73.4
juil. 2021
73.4
70.9
66.1
12345
