MNI Chicago Business Barometer est un indicateur diffus composite, qui traduit le climat des affaires à Chicago au cours du mois spécifié. L’indicateur est préparé par l’organisation à but non lucratif Market News International Inc., l’un des principaux fournisseurs américains de nouvelles et d’analyses économiques, en coopération avec la branche de Chicago de l’Institut des Gestions des Approvisionnements (ISM).

Le Baromètre des affaires de Chicago est également connu sous le nom de PMI de Chicago. Il est calculé sur la base d’une enquête auprès des directeurs des achats de la région de Chicagoland. Les personnes interrogées sont sondées pour évaluer le volume de production, les nouvelles commandes, les arriérés, le chômage et les approvisionnements dans leurs entreprises. Au lieu de fournir une mesure quantitative, les personnes interrogées fournissent une évaluation relative des variations au cours du mois en cours: si la condition s’est améliorée, s’est aggravée ou n’a pas changé.

L’échantillon de personnes interrogées comprend des représentants de grandes entreprises industrielles et de services de la région. Bien que l’indice ne soit calculé que pour la région de Chicago, ses données sont clairement corrélées avec les indices américains courants. Ainsi, il est interprété comme un indicateur de premier plan de l’état de l’économie américaine.

Les indications supérieures à 50 affichent une amélioration du climat des affaires dans la région, et les indications inférieures à 50 indiquent des variations négatives. Les fonctions des directeurs des achats impliquent un accès rapide à l’information sur l’évolution de la condition économique. Par conséquent, la croissance de l’indice PMI permet de prévoir la croissance de la production à court et à moyen terme.

Des indications plus élevées que prévues sont considérées comme positives pour le dollar américain.

