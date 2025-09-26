L’indice moyen des prix à la consommation (IPC) ajusté de la Banque de Réserve d’Australie (RBA) en glissement annuel mesure une variation moyenne pondérée en pourcentage des prix des marchandises et services au cours du trimestre déclaré par rapport au même trimestre de l’année précédente.

Il s’agit d’une approche alternative pour évaluer l’inflation de base. 15 % des éléments du panier de consommation avec les valeurs de variation de prix les plus faibles et 15 % avec les plus grandes sont exclus du calcul de l’indice. L’inflation à la consommation est évaluée en fonction de l’ensemble restant.

La raison de cette « réduction » est qu’il y a parfois des changements très importants ou très faibles dans les prix de certaines marchandises. Cela peut avoir un impact significatif sur une moyenne conventionnelle de tous les changements de prix. Ces changements ne sont toutefois pas représentatifs des variations de prix d’autres marchandises et services. De plus, les objets de dépenses dont la pondération est très importante dans le panier de l’IPC peuvent ajouter de la volatilité aux valeurs moyennes. Pour toutes les raisons ci-dessus, ces éléments de « bruit » sont exclus de l’échantillon calculé.

Cette modification du calcul de l’IPC a été proposée par la Banque de Réserve d’Australie. Le conseil des gouverneurs de la RBA a besoin de l’évaluation la plus objective de l’inflation à la consommation. À son tour, c’est l’inflation des consommateurs qui est considérée comme l’un des principaux facteurs de la variation des taux d’intérêt de la RBA.

Une augmentation de l’IPC moyen réduit pourrait avoir un impact positif sur les cours du dollar australien.

Dernières valeurs: