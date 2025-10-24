Calendrier économique
Taux de Chômage en Espagne (Spain Unemployment Rate)
|Bas
|10.45%
|10.03%
|
10.29%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le taux de chômage de l’Espagne traduit un pourcentage de résidents sans emploi par rapport à la population active civile totale. L’indice couvre les citoyens sans emploi d’âge approprié, ayant des conditions et des possibilités d’emploi, c’est-à-dire la population en âge de travailler. Le taux de chômage est un indicateur très important montrant le nombre de personnes sans emploi. Les données connexes sont recueillies dans le formulaire d’enquête auprès de la population en âge de travailler. Les ménages sont interrogés trimestriellement en leur posant des questions sur leurs postes actuels. L’indice du taux de chômage est calculé comme le nombre de chômeurs (âgés de 16 ans et plus, ne travaillant pas et à la recherche d’un emploi) divisé par le nombre de la population active (population économiquement active âgée de 16 ans et plus, employée et sans emploi) et est exprimé en pourcentage. En d’autres termes, le taux de chômage n’est pas exprimé dans le rapport entre le nombre total de chômeurs et l’ensemble de la population, mais seulement par rapport à la main-d’œuvre civile totale du pays.
Cette enquête classe une population de 16 ans et plus en 4 groupes :
- Salariés : personnes ayant un emploi rémunéré, ainsi que celles en congé annuel ou en congé de maladie ou grèves.
- Chômeurs: personnes qui ne sont engagées dans aucune activité professionnelle, mais qui sont activement à la recherche d’un emploi ou qui attendent de retourner au travail. Une personne est considérée comme chômeur si: 1) il ne travaille pas et a été activement à la recherche d’un emploi au cours des quatre dernières semaines; 2) il a été retiré du travail et attend d’être rétabli, ou 3) il/elle attend de commencer à travailler le mois prochain. De plus, la personne doit confirmer qu’elle est vraiment à la recherche d’un emploi (comme visiter des entreprises locales, répondre à des offres d’emploi, etc.).
- Population inactive: catégorie de la population adulte, qui comprend les personnes impliquées dans l’entretien ménager, ainsi que les élèves et les étudiants, les retraités, les personnes ne pouvant pas travailler et celles qui ne cherchent pas de travail.
- Population active: citoyens ayant un emploi et chômeurs.
Le recensement de la population n’est pas considéré comme une source appropriée pour mesurer cet indice, contrairement aux enquêtes auprès des ménages. Cette enquête fournit une méthode plus avancée, puisqu’elle prend en compte l’emploi à temps partiel, le travail informel ou saisonnier et le travail occasionnel à temps partiel.
Le taux de chômage est l’un des indicateurs les plus importants du développement économique de l’Espagne. Une baisse du taux de chômage est généralement considérée comme positive pour les cours de l’euro.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux de Chômage en Espagne (Spain Unemployment Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
