CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Confiance des consommateurs (CCI) en Espagne (Spain Consumer Confidence)

Pays :
Espagne
EUR, Euro
Source
Centre de Recherche Sociologique (SIC) (Centre for Sociological Research (CIS))
Secteur
Consommateur
Bas N/D
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’indice de confiance des consommateurs traduit le niveau de confiance des consommateurs dans la stabilité de l’économie du pays. L’indice est établi sur la base de l’enquête téléphonique mensuelle auprès de 2 000 citoyens de plus de 16 ans représentant les différents segments de population espagnole. L’enquête permet d’évaluer la condition économique moyenne, le pouvoir d’achat et le niveau de confiance des consommateurs. Les résultats sont traités par le Centre de Recherche Sociologique (Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS), qui est une institution autonome soumise à l’Administration Présidentielle.

L’indice de confiance des consommateurs est composé de deux indicateurs :

  • L’indice de condition actuelle qui est basé sur l’évaluation par les consommateurs de la condition économique actuelle par rapport à la condition d’il y a six mois.
  • L’indice des prévisions des consommateurs qui démontre les prévisions des consommateurs pour les six prochains mois.

Un rapport solide sur la confiance des consommateurs, en particulier lorsque l’économie ralentit, peut fortement stimuler les marchés des devises. La croissance de la confiance des consommateurs peut laisser entendre que les gens dépenseront plus et feront des achats importants (par exemple, une voiture ou une maison). Cela entraînera une hausse de l’activité économique et une hausse des dépenses de consommation. En outre, la croissance des dépenses de consommation peut conduire à une croissance inflationniste. Le but ultime de cet indice, parmi une grande variété d’autres indices économiques calculés par les organisations espagnoles, est de créer un outil utile pour interpréter et prédire les évolutions dans le pouvoir d’achat de la population espagnole. Par conséquent, l’indice de confiance des consommateurs est généralement surveillé de près par des économistes professionnels.

Cependant, la confiance des consommateurs est une estimation très subjective, qui dépend de l’humeur actuelle. Par conséquent, les résultats doivent être interprétés avec prudence. De nombreux économistes évaluent la moyenne mobile de l’indice sur 3 à 6 mois. S’il indique une croissance ou une baisse constante, les analystes parlent d’une tendance. Une croissance de l’indice plus élevée que prévue peut entraîner une volatilité de l’euro à court terme dans la direction haussière.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deConfiance des consommateurs (CCI) en Espagne (Spain Consumer Confidence)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
N/D
juil. 2025
N/D
83.6
82.5
mai 2025
82.5
74.1
76.5
avr. 2025
76.5
80.9
79.6
mars 2025
79.6
81.4
févr. 2025
81.4
84.6
84.9
janv. 2025
84.9
82.5
85.0
déc. 2024
85.0
75.2
80.6
nov. 2024
80.6
80.6
79.6
oct. 2024
84.8
92.2
89.4
août 2024
89.4
92.7
88.4
juil. 2024
88.4
94.2
83.8
juin 2024
83.8
81.6
84.5
avr. 2024
84.5
82.1
82.5
mars 2024
82.5
72.6
78.5
févr. 2024
78.5
78.6
janv. 2024
78.6
77.6
déc. 2023
77.6
76.7
nov. 2023
76.7
87.3
70.5
oct. 2023
70.5
87.3
77.2
sept. 2023
77.2
93.6
94.4
août 2023
94.4
85.7
92.4
juin 2023
92.4
79.4
81.5
mai 2023
81.5
69.6
73.0
avr. 2023
73.0
78.9
67.4
mars 2023
67.4
79.4
71.6
févr. 2023
71.6
72.8
73.0
janv. 2023
73.0
59.3
68.0
déc. 2022
68.0
50.2
60.5
nov. 2022
60.5
55.8
54.7
oct. 2022
54.7
57.2
55.7
sept. 2022
55.7
57.9
55.5
juil. 2022
55.5
63.0
65.8
juin 2022
65.8
76.0
mai 2022
76.0
59.9
74.6
avr. 2022
74.6
65.0
53.8
mars 2022
53.8
85.4
89.8
févr. 2022
89.8
79.8
89.3
janv. 2022
89.3
74.0
81.3
déc. 2021
81.3
84.6
nov. 2021
84.6
99.7
97.3
oct. 2021
97.3
94.9
98.3
sept. 2021
98.3
91.4
91.6
août 2021
91.6
94.3
91.9
juil. 2021
91.9
93.1
97.5
juin 2021
97.5
82.9
89.0
mai 2021
89.0
74.6
77.8
avr. 2021
77.8
68.6
73.0
mars 2021
73.0
59.8
65.9
févr. 2021
65.9
58.3
55.7
12
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration