L’indice de confiance des consommateurs traduit le niveau de confiance des consommateurs dans la stabilité de l’économie du pays. L’indice est établi sur la base de l’enquête téléphonique mensuelle auprès de 2 000 citoyens de plus de 16 ans représentant les différents segments de population espagnole. L’enquête permet d’évaluer la condition économique moyenne, le pouvoir d’achat et le niveau de confiance des consommateurs. Les résultats sont traités par le Centre de Recherche Sociologique (Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS), qui est une institution autonome soumise à l’Administration Présidentielle.

L’indice de confiance des consommateurs est composé de deux indicateurs :

L’indice de condition actuelle qui est basé sur l’évaluation par les consommateurs de la condition économique actuelle par rapport à la condition d’il y a six mois.

L’indice des prévisions des consommateurs qui démontre les prévisions des consommateurs pour les six prochains mois.

Un rapport solide sur la confiance des consommateurs, en particulier lorsque l’économie ralentit, peut fortement stimuler les marchés des devises. La croissance de la confiance des consommateurs peut laisser entendre que les gens dépenseront plus et feront des achats importants (par exemple, une voiture ou une maison). Cela entraînera une hausse de l’activité économique et une hausse des dépenses de consommation. En outre, la croissance des dépenses de consommation peut conduire à une croissance inflationniste. Le but ultime de cet indice, parmi une grande variété d’autres indices économiques calculés par les organisations espagnoles, est de créer un outil utile pour interpréter et prédire les évolutions dans le pouvoir d’achat de la population espagnole. Par conséquent, l’indice de confiance des consommateurs est généralement surveillé de près par des économistes professionnels.

Cependant, la confiance des consommateurs est une estimation très subjective, qui dépend de l’humeur actuelle. Par conséquent, les résultats doivent être interprétés avec prudence. De nombreux économistes évaluent la moyenne mobile de l’indice sur 3 à 6 mois. S’il indique une croissance ou une baisse constante, les analystes parlent d’une tendance. Une croissance de l’indice plus élevée que prévue peut entraîner une volatilité de l’euro à court terme dans la direction haussière.

