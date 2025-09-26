CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Balance commerciale de la Corée du Sud (South Korea Trade Balance)

Pays :
Corée du Sud
KRW, Won sud-coréen
Source
Service des douanes de Corée (Korea Customs Service)
Secteur
Commerce
Bas $​6.512 B $​6.514 B
$​6.514 B
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
$​9.943 B
$​6.512 B
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

La balance commerciale traduit la différence entre les marchandises et services exportés et importés en Corée du Sud pour le mois communiqué. Une valeur de solde favorable indique un excédent commercial, tandis qu’une valeur négative fait allusion à un déficit commercial. Une indication plus élevée que prévue peut affecter favorablement les cours du won sud-coréen.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBalance commerciale de la Corée du Sud (South Korea Trade Balance)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
$​6.512 B
$​6.514 B
$​6.514 B
août 2025 préliminaire.
$​6.514 B
juil. 2025
N/D
$​6.610 B
$​6.610 B
juil. 2025 préliminaire.
$​6.610 B
$​6.630 B
$​9.082 B
juin 2025
$​9.082 B
$​9.076 B
$​9.076 B
juin 2025 préliminaire.
$​9.076 B
$​6.953 B
$​6.931 B
mai 2025
$​6.931 B
$​6.938 B
$​6.938 B
mai 2025 préliminaire.
$​6.938 B
$​1.304 B
$​4.881 B
avr. 2025
$​4.881 B
$​4.884 B
$​4.884 B
avr. 2025 préliminaire.
$​4.884 B
$​0.430 B
$​4.922 B
mars 2025
$​4.922 B
$​4.985 B
$​4.985 B
mars 2025 préliminaire.
$​4.985 B
$​7.719 B
$​4.152 B
févr. 2025
$​4.152 B
$​4.300 B
$​4.300 B
févr. 2025 préliminaire.
$​4.300 B
$​1.230 B
$​-1.860 B
janv. 2025
$​-1.860 B
$​-1.900 B
$​-1.900 B
janv. 2025 préliminaire.
$​-1.900 B
$​4.955 B
$​6.492 B
déc. 2024
$​6.492 B
$​6.491 B
$​6.491 B
déc. 2024 préliminaire.
$​6.491 B
$​7.146 B
$​5.586 B
nov. 2024
$​5.586 B
$​5.611 B
$​5.611 B
nov. 2024 préliminaire.
$​5.611 B
$​1.740 B
$​3.153 B
oct. 2024
$​3.153 B
$​3.167 B
$​3.167 B
oct. 2024 préliminaire.
$​3.167 B
$​4.831 B
$​6.656 B
sept. 2024
$​6.656 B
$​6.658 B
$​6.658 B
sept. 2024 préliminaire.
$​6.658 B
$​5.431 B
$​3.770 B
août 2024
$​3.770 B
$​3.829 B
$​3.829 B
août 2024 préliminaire.
$​3.829 B
$​6.103 B
$​3.599 B
juil. 2024
$​3.599 B
$​3.617 B
$​3.617 B
juil. 2024 préliminaire.
$​3.617 B
$​5.286 B
$​7.991 B
juin 2024
$​7.991 B
$​7.999 B
$​7.999 B
juin 2024 préliminaire.
$​7.999 B
$​2.686 B
$​4.855 B
mai 2024
$​4.855 B
$​4.957 B
$​4.957 B
mai 2024 préliminaire.
$​4.957 B
$​4.701 B
$​1.529 B
avr. 2024
$​1.529 B
$​1.529 B
$​1.529 B
avr. 2024 préliminaire.
$​1.529 B
$​4.494 B
$​4.291 B
mars 2024
$​4.291 B
$​4.279 B
$​4.279 B
mars 2024 préliminaire.
$​4.279 B
$​2.751 B
$​4.290 B
févr. 2024
$​4.290 B
$​4.291 B
févr. 2024 préliminaire.
$​4.291 B
$​1.920 B
$​0.328 B
janv. 2024
$​0.328 B
$​0.298 B
$​0.298 B
janv. 2024 préliminaire.
$​0.298 B
$​4.204 B
$​4.457 B
déc. 2023
$​4.457 B
$​4.480 B
$​4.480 B
déc. 2023 préliminaire.
$​4.480 B
$​3.778 B
nov. 2023
$​3.778 B
$​3.800 B
$​3.800 B
nov. 2023 préliminaire.
$​3.800 B
$​3.718 B
$​1.627 B
oct. 2023
$​1.627 B
$​1.636 B
oct. 2023 préliminaire.
$​1.636 B
$​3.697 B
sept. 2023
$​3.697 B
$​3.700 B
$​3.700 B
sept. 2023 préliminaire.
$​3.700 B
$​-0.068 B
$​0.879 B
août 2023
$​0.879 B
$​0.868 B
$​0.868 B
août 2023 préliminaire.
$​0.868 B
$​2.766 B
$​1.652 B
1234567
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration