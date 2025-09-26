La balance commerciale traduit la différence entre les marchandises et services exportés et importés en Corée du Sud pour le mois communiqué. Une valeur de solde favorable indique un excédent commercial, tandis qu’une valeur négative fait allusion à un déficit commercial. Une indication plus élevée que prévue peut affecter favorablement les cours du won sud-coréen.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBalance commerciale de la Corée du Sud (South Korea Trade Balance)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.