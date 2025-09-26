Les ventes annuelles des grands détaillants traduisent les variations de la valeur totale des marchandises vendues dans les grands magasins, les supermarchés et les hypermarchés au Japon, au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente.

L’indice évalue les niveaux de consommation et de confiance des consommateurs. Il est utilisé pour évaluer le niveau des dépenses de consommation, de l’inflation et du développement économique dans le pays. La croissance de l’indice peut avoir un impact favorable sur les cours du yen japonais.

Les ventes des grands détaillants publiées par le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie saisissent la valeur totale des marchandises vendues dans les grands magasins, les chaînes de dépanneurs et les supermarchés. L’indice est un indicateur important de la consommation personnelle. Il est également corrélé à la confiance des consommateurs et est considéré comme un indicateur du rythme de l’économie japonaise.

Ces dernières années, l’activité des détaillants japonais est devenue plus difficile en raison des boutiques en ligne affiliées à l’étranger. Avec la diffusion des smartphones depuis 2010, les masses, qui n’avaient à l’origine aucune compétence en informatique, ont également commencé à utiliser les détaillants en ligne. Cela a un impact défavorable sur les détaillants japonais.

Dernières valeurs: