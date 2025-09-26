Calendrier économique
Ventes du grand détaillant au Japon a/a (Japan Large Retailer's Sales y/y)
|Moyen
|0.4%
|0.7%
|
-0.1%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.4%
|
0.4%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les ventes annuelles des grands détaillants traduisent les variations de la valeur totale des marchandises vendues dans les grands magasins, les supermarchés et les hypermarchés au Japon, au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente.
L’indice évalue les niveaux de consommation et de confiance des consommateurs. Il est utilisé pour évaluer le niveau des dépenses de consommation, de l’inflation et du développement économique dans le pays. La croissance de l’indice peut avoir un impact favorable sur les cours du yen japonais.
Les ventes des grands détaillants publiées par le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie saisissent la valeur totale des marchandises vendues dans les grands magasins, les chaînes de dépanneurs et les supermarchés. L’indice est un indicateur important de la consommation personnelle. Il est également corrélé à la confiance des consommateurs et est considéré comme un indicateur du rythme de l’économie japonaise.
Ces dernières années, l’activité des détaillants japonais est devenue plus difficile en raison des boutiques en ligne affiliées à l’étranger. Avec la diffusion des smartphones depuis 2010, les masses, qui n’avaient à l’origine aucune compétence en informatique, ont également commencé à utiliser les détaillants en ligne. Cela a un impact défavorable sur les détaillants japonais.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes du grand détaillant au Japon a/a (Japan Large Retailer's Sales y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress