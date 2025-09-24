CalendrierSections

Calendrier économique et indicateurs de l’Afrique du Sud

Indicateur Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 0.8% 2 Q 2025 0.1% Trimestriel
Taux de Chômage 33.2% 2 Q 2025 32.9% Trimestriel
IPC a/a 3.3% août 2025 3.5% Mensuel
Décision des Taux d' Intérêt de la SARB N/D 7.25%
Balance Commerciale N/D juil. 2025 Mensuel

Calendrier économique

Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.24 00:00, ZAR, Journée du patrimoine
2025.09.25 08:00, ZAR, Indice de confiance des consommateurs FNB/BER, Réel: -13, Précédent: -10
2025.09.25 09:30, ZAR, PPI m/m, Prévision: 1.2%, Précédent: 0.7%
2025.09.25 09:30, ZAR, IPP a/a, Prévision: 2.1%, Précédent: 1.5%
2025.09.26 19:30, ZAR, CFTC ZAR Positions nettes non commerciales, Précédent: 9.5 K
2025.09.30 06:00, ZAR, Crédits du Secteur Privé de la SARB a/a, Prévision: 4.41%, Précédent: 5.84%
2025.09.30 06:00, ZAR, SARB M3 Masse monétaire a/a, Prévision: 6.72%, Précédent: 6.75%
2025.09.30 08:00, ZAR, Bulletin trimestriel de la SARB
2025.09.30 12:00, ZAR, Balance Commerciale
2025.10.01 09:00, ZAR, PMI manufacturier Absa
2025.10.01 12:00, ZAR, Ventes de Nouveaux Véhicules, Précédent: 51.880 K
2025.10.01 12:00, ZAR, Total des ventes de véhicules neufs m/m, Précédent: 0.8%
2025.10.01 12:00, ZAR, Total des ventes de véhicules neufs a/a, Prévision: 17.2%, Précédent: 18.7%
2025.10.03 07:15, ZAR, Markit PMI, Prévision: 50.3, Précédent: 50.1
2025.10.03 19:30, ZAR, CFTC ZAR Positions nettes non commerciales

Indicateurs Économiques

Market Dernier Référence Précédent Fréquence
CFTC ZAR Positions nettes non commerciales 9.5 K 16 sept. 2025 11.2 K Hebdomadaire
PIB Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 0.8% 2 Q 2025 0.1% Trimestriel
PIB a/a 0.6% 2 Q 2025 0.8% Trimestriel
Travail Dernier Référence Précédent Fréquence
Chômage 8.367 M 2 Q 2025 8.228 M Trimestriel
Taux de Chômage 33.2% 2 Q 2025 32.9% Trimestriel
Prix Dernier Référence Précédent Fréquence
CPI m/m -0.1% août 2025 0.9% Mensuel
IPC a/a 3.3% août 2025 3.5% Mensuel
IPC de base a/a 3.1% août 2025 3.0% Mensuel
IPC de base m/m 0.1% août 2025 0.4% Mensuel
IPP a/a N/D août 2025 1.5% Mensuel
PPI m/m N/D août 2025 0.7% Mensuel
Argent Dernier Référence Précédent Fréquence
Crédits du Secteur Privé de la SARB a/a 5.84% juil. 2025 4.98% Mensuel
Décision des Taux d' Intérêt de la SARB N/D 7.25%
Réserves internationales brutes $​70.416 B août 2025 $​69.161 B Mensuel
Réserves internationales nettes $​65.899 B août 2025 $​65.143 B Mensuel
SARB M3 Masse monétaire a/a 6.75% juil. 2025 7.27% Mensuel
Taux préférentiel SARB N/D 10.75%
Commerce Dernier Référence Précédent Fréquence
Balance Commerciale N/D juil. 2025 Mensuel
Compte Courant R​-82.786 B 2 Q 2025 R​-47.834 B Trimestriel
Ratio compte courant -PIB -1.1% 2 Q 2025 -0.6% Trimestriel
Gouvernement Dernier Référence Précédent Fréquence
Solde budgétaire consolidé R​-373.5 B R​-346.5 B
Solde budgétaire consolidé - rapport du PIB -5.0% -4.9%
Affaires Dernier Référence Précédent Fréquence
Indice de confiance des entreprises RMB/BER N/D 3 Q 2025 40 Trimestriel
Markit PMI 50.1 août 2025 50.3 Mensuel
PMI manufacturier Absa N/D août 2025 50.8 Mensuel
Permis de Construction m/m 8.0% juil. 2025 -16.6% Mensuel
Permis de Construire a/a -4.7% juil. 2025 -12.5% Mensuel
Production Manufacturière -0.5% juil. 2025 0.4% Mensuel
Production Manufacturière a/a -0.7% juil. 2025 1.9% Mensuel
Production d’or a/a -0.4% juil. 2025 2.9% Mensuel
Production minière a/a 4.4% juil. 2025 2.5% Mensuel
Production minière m/m 1.0% juil. 2025 0.4% Mensuel
Total des ventes de véhicules neufs a/a 18.7% août 2025 15.6% Mensuel
Total des ventes de véhicules neufs m/m 0.8% août 2025 8.8% Mensuel
Ventes de Nouveaux Véhicules 51.880 K août 2025 51.489 K Mensuel
Consommateur Dernier Référence Précédent Fréquence
Indice de confiance des consommateurs FNB/BER -13 3 Q 2025 -10 Trimestriel
Ventes au Détail a/a 5.6% juil. 2025 1.7% Mensuel
Ventes au Détail m/m 2.1% juil. 2025 -0.1% Mensuel