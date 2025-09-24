Calendrier économique
Calendrier économique et indicateurs de l’Afrique du Sud
Aperçu
Calendrier économique
Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.24 00:00, ZAR, Journée du patrimoine
2025.09.25 08:00, ZAR, Indice de confiance des consommateurs FNB/BER, Réel: -13, Précédent: -10
2025.09.25 09:30, ZAR, PPI m/m, Prévision: 1.2%, Précédent: 0.7%
2025.09.25 09:30, ZAR, IPP a/a, Prévision: 2.1%, Précédent: 1.5%
2025.09.26 19:30, ZAR, CFTC ZAR Positions nettes non commerciales, Précédent: 9.5 K
2025.09.30 06:00, ZAR, Crédits du Secteur Privé de la SARB a/a, Prévision: 4.41%, Précédent: 5.84%
2025.09.30 06:00, ZAR, SARB M3 Masse monétaire a/a, Prévision: 6.72%, Précédent: 6.75%
2025.09.30 08:00, ZAR, Bulletin trimestriel de la SARB
2025.09.30 12:00, ZAR, Balance Commerciale
2025.10.01 09:00, ZAR, PMI manufacturier Absa
2025.10.01 12:00, ZAR, Ventes de Nouveaux Véhicules, Précédent: 51.880 K
2025.10.01 12:00, ZAR, Total des ventes de véhicules neufs m/m, Précédent: 0.8%
2025.10.01 12:00, ZAR, Total des ventes de véhicules neufs a/a, Prévision: 17.2%, Précédent: 18.7%
2025.10.03 07:15, ZAR, Markit PMI, Prévision: 50.3, Précédent: 50.1
2025.10.03 19:30, ZAR, CFTC ZAR Positions nettes non commerciales
Indicateurs Économiques
|Market
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|CFTC ZAR Positions nettes non commerciales
|9.5 K
|16 sept. 2025
|11.2 K
|Hebdomadaire
|PIB
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|0.8%
|2 Q 2025
|0.1%
|Trimestriel
|PIB a/a
|0.6%
|2 Q 2025
|0.8%
|Trimestriel
|Travail
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Chômage
|8.367 M
|2 Q 2025
|8.228 M
|Trimestriel
|Taux de Chômage
|33.2%
|2 Q 2025
|32.9%
|Trimestriel
|Prix
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|CPI m/m
|-0.1%
|août 2025
|0.9%
|Mensuel
|IPC a/a
|3.3%
|août 2025
|3.5%
|Mensuel
|IPC de base a/a
|3.1%
|août 2025
|3.0%
|Mensuel
|IPC de base m/m
|0.1%
|août 2025
|0.4%
|Mensuel
|IPP a/a
|N/D
|août 2025
|1.5%
|Mensuel
|PPI m/m
|N/D
|août 2025
|0.7%
|Mensuel
|Argent
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Crédits du Secteur Privé de la SARB a/a
|5.84%
|juil. 2025
|4.98%
|Mensuel
|Décision des Taux d' Intérêt de la SARB
|N/D
|7.25%
|Réserves internationales brutes
|$70.416 B
|août 2025
|$69.161 B
|Mensuel
|Réserves internationales nettes
|$65.899 B
|août 2025
|$65.143 B
|Mensuel
|SARB M3 Masse monétaire a/a
|6.75%
|juil. 2025
|7.27%
|Mensuel
|Taux préférentiel SARB
|N/D
|10.75%
|Commerce
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Balance Commerciale
|N/D
|juil. 2025
|Mensuel
|Compte Courant
|R-82.786 B
|2 Q 2025
|R-47.834 B
|Trimestriel
|Ratio compte courant -PIB
|-1.1%
|2 Q 2025
|-0.6%
|Trimestriel
|Gouvernement
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Solde budgétaire consolidé
|R-373.5 B
|R-346.5 B
|Solde budgétaire consolidé - rapport du PIB
|-5.0%
|-4.9%
|Affaires
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Indice de confiance des entreprises RMB/BER
|N/D
|3 Q 2025
|40
|Trimestriel
|Markit PMI
|50.1
|août 2025
|50.3
|Mensuel
|PMI manufacturier Absa
|N/D
|août 2025
|50.8
|Mensuel
|Permis de Construction m/m
|8.0%
|juil. 2025
|-16.6%
|Mensuel
|Permis de Construire a/a
|-4.7%
|juil. 2025
|-12.5%
|Mensuel
|Production Manufacturière
|-0.5%
|juil. 2025
|0.4%
|Mensuel
|Production Manufacturière a/a
|-0.7%
|juil. 2025
|1.9%
|Mensuel
|Production d’or a/a
|-0.4%
|juil. 2025
|2.9%
|Mensuel
|Production minière a/a
|4.4%
|juil. 2025
|2.5%
|Mensuel
|Production minière m/m
|1.0%
|juil. 2025
|0.4%
|Mensuel
|Total des ventes de véhicules neufs a/a
|18.7%
|août 2025
|15.6%
|Mensuel
|Total des ventes de véhicules neufs m/m
|0.8%
|août 2025
|8.8%
|Mensuel
|Ventes de Nouveaux Véhicules
|51.880 K
|août 2025
|51.489 K
|Mensuel
|Consommateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Indice de confiance des consommateurs FNB/BER
|-13
|3 Q 2025
|-10
|Trimestriel
|Ventes au Détail a/a
|5.6%
|juil. 2025
|1.7%
|Mensuel
|Ventes au Détail m/m
|2.1%
|juil. 2025
|-0.1%
|Mensuel