CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Immatriculations de voitures neuves m/m en Allemagne. (Germany New Car Registrations m/m)

Pays :
Allemagne
EUR, Euro
Source
Autorité Fédérale des Transports Motorisés (KBA) (Federal Motor Transport Authority (KBA))
Secteur
Affaires
Bas -21.7%
3.4%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-21.7%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

Les immatriculations de voitures neuves m/m traduisent une variation du nombre de véhicules de tourisme nouvellement immatriculés en Allemagne, au cours du mois en cours par rapport au mois précédent. Le quatrième jour ouvrable de chaque mois, l’Autorité Fédérale des Transports Motorisés KBA, qui est membre de l’Association des constructeurs européens d’automobiles ACEA, publie des données sur le nombre de voitures nouvellement immatriculées au cours du mois dernier. Des données distinctes sont disponibles selon le type de véhicule, le fabricant et la région.

Les données pour le calcul du rapport sont recueillies auprès des autorités réglementaires locales et des compagnies d’assurance. Le rapport ne comprend que les voitures neuves, qui ont reçu les plaques pour la première fois. Toutes les voitures qui ont déjà été précédemment immatriculées dans le pays ou à l’étranger sont exclues du rapport. Ainsi, les données d’immatriculation traduisent directement les ventes de voitures.

L’indicateur de croissance démontre une croissance de la consommation et une condition économique favorable dans le pays. Cependant, les ventes et les immatriculations de voitures peuvent également être affectées par des facteurs non économiques, tels que le durcissement des normes environnementales. Par conséquent, l’impact de l’indicateur sur les cours des devises est limité. D’une manière générale, des valeurs plus élevées que prévu peuvent avoir un impact positif sur les cours de l’euro.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible de Immatriculations de voitures neuves m/m en Allemagne. (Germany New Car Registrations m/m)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
-21.7%
3.4%
juil. 2025
3.4%
7.1%
juin 2025
7.1%
-1.4%
mai 2025
-1.4%
-4.2%
avr. 2025
-4.2%
24.6%
mars 2025
24.6%
-2.0%
févr. 2025
-2.0%
-7.6%
janv. 2025
-7.6%
-8.1%
déc. 2024
-8.1%
5.4%
nov. 2024
5.4%
11.1%
oct. 2024
11.1%
5.8%
sept. 2024
5.8%
-17.2%
août 2024
-17.2%
-19.9%
juil. 2024
-19.9%
25.8%
juin 2024
25.8%
-2.7%
mai 2024
-2.7%
-7.9%
avr. 2024
-7.9%
21.4%
mars 2024
21.4%
1.8%
févr. 2024
1.8%
-11.7%
janv. 2024
-11.7%
-1.6%
déc. 2023
-1.6%
12.2%
nov. 2023
12.2%
-2.5%
oct. 2023
-2.5%
-17.9%
sept. 2023
-17.9%
12.4%
août 2023
12.4%
-13.2%
juil. 2023
-13.2%
13.4%
juin 2023
13.4%
21.7%
mai 2023
21.7%
-27.9%
avr. 2023
-27.9%
36.4%
mars 2023
36.4%
15.0%
févr. 2023
15.0%
-43.0%
janv. 2023
-43.0%
20.7%
déc. 2022
20.7%
24.9%
nov. 2022
24.9%
-7.2%
oct. 2022
-7.2%
12.9%
sept. 2022
12.9%
-3.3%
août 2022
-3.3%
-8.3%
juil. 2022
-8.3%
8.4%
juin 2022
8.4%
14.9%
mai 2022
14.9%
-25.3%
avr. 2022
-25.3%
20.4%
mars 2022
20.4%
8.9%
févr. 2022
8.9%
-19.1%
janv. 2022
-19.1%
14.8%
déc. 2021
14.8%
-9.3%
nov. 2021
-9.3%
-9.3%
oct. 2021
-9.3%
1.9%
sept. 2021
1.9%
-18.2%
août 2021
-18.2%
-13.8%
juil. 2021
-13.8%
18.9%
1234
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration