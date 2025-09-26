L’indice des prix à l’importation de l’Australie t/t représente les variations des prix des marchandises et services importés en Australie au cours du trimestre donné par rapport au trimestre précédent. Un certain poids est attribué à chaque catégorie de marchandises ou de services utilisée pour le calcul de l’indice.

Les marchandises contribuent au calcul de l’indice en fonction de leur importance financière dans le total des importations nationales.

L’indice des prix à l’importation est utilisé pour prédire l’inflation à court terme des consommateurs. L’indice est également utilisé pour évaluer la modification de la structure des flux commerciaux, en tant qu’indicateur de l’activité commerciale.

Dernières valeurs: