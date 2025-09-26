Calendrier économique
Indice des Prix à l’Importation en Australie t/t (Australia Import Price Index q/q)
|Bas
|-0.8%
|0.5%
|
3.3%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.0%
|
-0.8%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des prix à l’importation de l’Australie t/t représente les variations des prix des marchandises et services importés en Australie au cours du trimestre donné par rapport au trimestre précédent. Un certain poids est attribué à chaque catégorie de marchandises ou de services utilisée pour le calcul de l’indice.
Les marchandises contribuent au calcul de l’indice en fonction de leur importance financière dans le total des importations nationales.
L’indice des prix à l’importation est utilisé pour prédire l’inflation à court terme des consommateurs. L’indice est également utilisé pour évaluer la modification de la structure des flux commerciaux, en tant qu’indicateur de l’activité commerciale.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des Prix à l’Importation en Australie t/t (Australia Import Price Index q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress