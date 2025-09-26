Calendrier économique
EIA États-Unis Importations de pétrole brut Variation (EIA United States Crude Oil Imports Change)
L’indicateur de variation des importations de pétrole brut de l'Agence d'information sur l'énergie (EIA) indique si les importations de pétrole brut au cours de la dernière semaine ont crû ou baissé.
L’indicateur est compris dans le rapport hebdomadaire de l'Agence d'information sur l'énergie du département de l’Énergie aux États-Unis.
L’EIE comprend ce rapport dans le rapport hebdomadaire sur la condition du pétrole (WPSR) ainsi que d’autres informations sur les approvisionnements, les stocks et les prix du pétrole brut et des principaux produits pétroliers. Il s’agit d’une source fiable d’informations actuelles sur l’industrie de l’énergie utilisée par les fabricants, la presse, les responsables politiques, les consommateurs et les analystes, ainsi que par les autorités étatiques et locales. Les données du rapport décrivent l’approvisionnement et l’élimination du pétrole brut et des produits pétroliers aux États-Unis et dans de grandes régions aux États-Unis.
Les données sur les importations de pétrole brut sont présentées par tous les destinataires de pétrole qui importent du pétrole brut dans les territoires suivants :
- 50 États et le District de Columbia
- Porto Rico, les îles Vierges, Guam et d’autres territoires américains
- Zones de commerce extérieur situées dans 50 États et le District de Columbia
- De Porto Rico, des îles Vierges, de Guam et d’autres territoires américains à 50 États et au district de Columbia
Les variations des importations de pétrole brut marquent la demande de pétrole brut et de produits pétroliers. L’indice peut affecter les cours du pétrole brut, mais cette volatilité est généralement à court terme et mineure. L’indicateur est interprété en combinaison avec d’autres indicateurs du marché pétrolier de plus grande importance.
Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique EIA États-Unis Importations de pétrole brut Variation (EIA United States Crude Oil Imports Change). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l'indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
