L’indicateur de variation des importations de pétrole brut de l'Agence d'information sur l'énergie (EIA) indique si les importations de pétrole brut au cours de la dernière semaine ont crû ou baissé.

L’indicateur est compris dans le rapport hebdomadaire de l'Agence d'information sur l'énergie du département de l’Énergie aux États-Unis.

L’EIE comprend ce rapport dans le rapport hebdomadaire sur la condition du pétrole (WPSR) ainsi que d’autres informations sur les approvisionnements, les stocks et les prix du pétrole brut et des principaux produits pétroliers. Il s’agit d’une source fiable d’informations actuelles sur l’industrie de l’énergie utilisée par les fabricants, la presse, les responsables politiques, les consommateurs et les analystes, ainsi que par les autorités étatiques et locales. Les données du rapport décrivent l’approvisionnement et l’élimination du pétrole brut et des produits pétroliers aux États-Unis et dans de grandes régions aux États-Unis.

Les données sur les importations de pétrole brut sont présentées par tous les destinataires de pétrole qui importent du pétrole brut dans les territoires suivants :

50 États et le District de Columbia

Porto Rico, les îles Vierges, Guam et d’autres territoires américains

Zones de commerce extérieur situées dans 50 États et le District de Columbia

De Porto Rico, des îles Vierges, de Guam et d’autres territoires américains à 50 États et au district de Columbia

Les variations des importations de pétrole brut marquent la demande de pétrole brut et de produits pétroliers. L’indice peut affecter les cours du pétrole brut, mais cette volatilité est généralement à court terme et mineure. L’indicateur est interprété en combinaison avec d’autres indicateurs du marché pétrolier de plus grande importance.

Dernières valeurs: