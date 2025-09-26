Les dépenses de consommation m/m traduisent les variations des dépenses en marchandises de consommation et services aux ménages au cours du mois déclaré par rapport au mois précédent. Les dépenses de consommation représentent une grande partie de l’activité économique; par conséquent, des indications plus élevées que prévu peuvent avoir un impact favorable sur les cours de l’euro.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deDépenses de consommation en France m/m (France Consumer Spending m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.