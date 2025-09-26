L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) m/m traduit la variation des prix d’un panier de marchandises et services de consommation destinés à la consommation finale des ménages au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Les données de l’IPCH de l’Italie sont recueillies par l’ISTAT conformément aux règles européennes communes et sont harmonisées dans toute l’Europe pour permettre la compatibilité de l’indice dans différents pays européens.

L’indice est calculé en tenant compte du panier de marchandises et de services qui est construit par rapport aux particularités individuelles de chacun des pays et des règles communes à ceux-ci pour la pondération des marchandises et services qui composent ce panier. Il y a une exclusion des loteries et des lots (« lotti »), et des concours prédictifs. Cet indice permet de comparer l’inflation entre les États membres de l’UE et constitue un indicateur clé utilisé par la Banque centrale européenne pour déterminer la politique monétaire.

Il existe deux autres indices des prix à la consommation, NIC et FOI, qui diffèrent de l’ IPCH (PPTE) par le type de prix pris en considération lors du calcul de l’indice des prix à la consommation, ou en d’autres termes l’indice des prix à la consommation harmonisé se réfère aux prix effectivement payés par les consommateurs, tandis que le NIC (l’indice national des prix à la consommation pour l’ensemble de la communauté) et le FOI (l’indice national des prix à la consommation pour les travailleurs et les familles d’employés) considèrent toujours les ventes complètes prix. Ainsi, par exemple, les indices des prix à la consommation NIC et FOI prennent en compte les prix complets tandis que l’IPCH utilise dans les calculs les prix des marchandises et services en tenant compte des remises et des promotions.

En ce qui concerne l’enquête, les données sur les prix sont recueillies sur les points de vente, représentant les principaux types d’activités commerciales auxquelles les consommateurs participent pour effectuer leurs achats.

Des chiffres supérieurs aux prévisions de l’ IPCH m/m sont généralement considérés comme favorables pour les cours de l’euro.

Dernières valeurs: