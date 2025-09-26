CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Indice des prix à la consommation (IPC) de l’Union Européenne m/m (European Union Consumer Price Index (CPI) m/m)

Pays :
Union Européenne
EUR, Euro
Source
Eurostat
Secteur
Prix
Moyen 0.1% 0.2%
0.2%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
0.3%
0.1%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice des prix à la consommation (IPC) m/m traduit une variation des prix des marchandises et services dans la zone euro au cours du mois donné par rapport au mois précédent. L’IPC est calculé séparément pour chaque État de la zone euro. Ensuite, les données obtenues sont compilées dans l’Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) conformément au la méthodologie approuvée.

L’IPC traduit les variations de prix du point de vue des ménages, c’est-à-dire des consommateurs finaux de marchandises et de services. Le panier de calcul de l’indice comprend 12 grandes catégories de marchandises et de services : l’alimentation, l’alcool et le tabac, les vêtements, le logement, les services ménagers, la santé, les transports, les communications, les loisirs et la culture, l’éducation, les hôtels et les restaurants, et « divers ».

Les marchandises et services qui ne font pas partie des dépenses de consommation finale des ménages sont exclus du calcul. Le calcul n’inclut pas certaines catégories de frais qui ne peuvent pas être compris dans le système unique, tels que les jeux de hasard, la location imputée de logement, l’assurance-vie, l’assurance maladie publique, les services d’intermédiation financière indirectement mesurés, etc.

L’indice des prix à la consommation ainsi que l’inflation dans la zone euro est une mesure de la stabilité des prix utilisée par le Conseil des gouverneurs de la BCE pour évaluer l’efficacité de la politique monétaire. La croissance de l’IPC par rapport à une inflation insuffisante est considérée comme positive pour les cours de l’euro.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation (IPC) de l’Union Européenne m/m (European Union Consumer Price Index (CPI) m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
0.1%
0.2%
0.2%
août 2025 préliminaire.
0.2%
0.2%
0.0%
juil. 2025
0.0%
0.0%
0.0%
juil. 2025 préliminaire.
0.0%
0.2%
0.3%
juin 2025
0.3%
0.3%
0.3%
juin 2025 préliminaire.
0.3%
0.1%
0.0%
mai 2025
0.0%
0.0%
0.0%
mai 2025 préliminaire.
0.0%
0.4%
0.6%
avr. 2025
0.6%
0.6%
0.6%
avr. 2025 préliminaire.
0.6%
0.8%
0.6%
mars 2025
0.6%
0.6%
0.6%
mars 2025 préliminaire.
0.6%
0.2%
0.4%
févr. 2025
0.4%
0.5%
0.5%
févr. 2025 préliminaire.
0.5%
0.0%
-0.3%
janv. 2025
-0.3%
-0.3%
-0.3%
janv. 2025 préliminaire.
-0.3%
-0.1%
0.4%
déc. 2024
0.4%
0.4%
0.4%
déc. 2024 préliminaire.
0.4%
-0.2%
-0.3%
nov. 2024
-0.3%
-0.3%
-0.3%
nov. 2024 préliminaire.
-0.3%
0.1%
0.3%
oct. 2024
0.3%
0.3%
0.3%
oct. 2024 préliminaire.
0.3%
-0.2%
-0.1%
sept. 2024
-0.1%
-0.1%
-0.1%
sept. 2024 préliminaire.
-0.1%
0.2%
0.1%
août 2024
0.1%
0.2%
0.2%
août 2024 préliminaire.
0.2%
0.3%
0.0%
juil. 2024
0.0%
0.0%
0.0%
juil. 2024 préliminaire.
0.0%
-0.4%
0.2%
juin 2024
0.2%
0.2%
0.2%
juin 2024 préliminaire.
0.2%
0.6%
0.2%
mai 2024
0.2%
0.2%
0.2%
mai 2024 préliminaire.
0.2%
0.1%
0.6%
avr. 2024
0.6%
0.6%
0.6%
avr. 2024 préliminaire.
0.6%
1.4%
0.8%
mars 2024
0.8%
0.8%
mars 2024 préliminaire.
0.8%
0.6%
févr. 2024
0.6%
-0.4%
févr. 2024 préliminaire.
0.6%
-0.4%
janv. 2024
-0.4%
-0.4%
-0.4%
janv. 2024 préliminaire.
-0.4%
0.0%
0.2%
déc. 2023
0.2%
0.2%
0.2%
déc. 2023 préliminaire.
0.2%
-0.1%
-0.6%
nov. 2023
-0.6%
-0.5%
-0.5%
nov. 2023 préliminaire.
-0.5%
0.1%
0.1%
oct. 2023
0.1%
0.1%
0.1%
oct. 2023 préliminaire.
0.1%
0.3%
0.3%
sept. 2023
0.3%
0.3%
0.3%
sept. 2023 préliminaire.
0.3%
0.6%
0.5%
août 2023
0.5%
0.6%
0.6%
août 2023 préliminaire.
0.6%
-0.1%
-0.1%
123456
