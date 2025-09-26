Calendrier économique
Taux de Chômage en Italie (Italy Unemployment Rate)
|Bas
|6.0%
|6.3%
|
6.2%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|6.0%
|
6.0%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indicateur économique du taux de chômage de l’Italie mesure le pourcentage de chômeurs dans l’ensemble de la population active. Un chômeur est défini comme une personne âgée de 15 à 74 ans sans emploi, qui a activement cherché un emploi au cours des quatre dernières semaines et qui est disponible pour commencer à travailler dans les deux prochaines semaines. L’indicateur d’un mois à l’autre mesure une variation du taux de chômage au cours du mois donné par rapport au mois précédent. L’indicateur est désaisonnalisé.
Les statistiques récentes indiquent que le taux de chômage peut être plus élevé dans certaines régions du sud de l’Italie, tandis qu’il est plus faible dans les régions situées dans le nord. À l’échelle nationale, les taux de chômage des jeunes sont encore plus élevés. En conséquence, beaucoup de jeunes vivent avec leurs parents.
Les tendances à la baisse ont un impact favorable sur la monnaie d’un pays (EUR en ce qui concerne l’Italie), car les personnes employées dépensent plus d’argent et donc la consommation représente une bonne partie du PIB, donc les valeurs plus faibles sont considérées comme positives pour l’ EUR (haussier). La hausse des indications entraîne une perte de revenu pour les individus et une pression accrue sur le gouvernement en raison des prestations sociales, et donc les taux de chômage élevés sont considérés comme défavorables (baissiers) pour l’EUR.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux de Chômage en Italie (Italy Unemployment Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress