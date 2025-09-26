L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) m/m permet d’évaluer la stabilité des prix des marchandises et services de consommation au cours du mois déclaré par rapport au mois précédent. L’indice est établi selon une méthodologie qui a été harmonisée entre les pays de l’UE. Une augmentation des valeurs de l’indice peut avoir un impact favorable sur les cours de l’euro.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice harmonisé des prix à la consommation (IPCH) m/m (France Harmonised Index of Consumer Prices (HICP) m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.