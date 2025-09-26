L’Indice des prix à la consommation (IPC) en France a/a mesure l’évolution des prix des marchandises et services du point de vue du consommateur au cours du mois déclaré par rapport au même mois de l’année précédente. L’indice évalue un panier de marchandises et de services, qui représentent une part plus importante des dépenses des ménages. L’IPC est l’une des mesures de la confiance des consommateurs et de l’inflation nationale. La croissance de l’IPC peut favorablement affecter les cours de l’euro.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation (IPC) en France a/a (France Consumer Price Index (CPI) y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.