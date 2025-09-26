L’indice PMI Manufacturier Markit est un indicateur de l’évolution des conditions économiques dans le secteur manufacturier de la zone euro au cours du mois spécifié. L’indicateur est axé sur des enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats travaillant dans des entreprises privées du secteur manufacturier.

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les variations dans les conditions du marché avant les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise. Les directeurs des achats sont parmi les premiers à remarquer de tels variations. L’échantillon de l’enquête est choisi de manière à couvrir le plus grand nombre possible de grandes entreprises à travers le pays.

Les responsables achats remplissent un questionnaire dans lequel ils évaluent les paramètres de base de leur travail :

Capacité de Production

Nouvelles commandes

Reliquats

Prix payés (pour les matériaux, les services et les marchandises achetés dans le processus de production)

Prix reçus

Délais de livraison des fournisseurs

Inventaires

Emploi

Perspectives de productivité à court terme

Les participants à l’enquête fournissent des estimations relatives : si les chiffres ont augmenté, diminué ou demeurent stables. Les sous-indices individuels sont calculés sur la base de ces réponses. Ces sous-indices caractérisent l’inflation, l’emploi et d’autres indicateurs clés de l’activité économique.

L’indice est désaisonnalisé. Des pondérations individuelles sont attribuées aux entreprises sondées. Les indications supérieures à 50 indiquent que la plupart des personnes interrogées caractérisent favorablement les conditions économiques actuelles. Les indications inférieures à 50 signifient une détérioration des conditions économiques.

PMI est l’un des indices les plus populaires étroitement surveillés par les analystes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’ensemble du secteur manufacturier. Il est interprété comme un indicateur de premier plan de la production et de l’inflation. La croissance de l’indice PMI manufacturier est une indication de conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour les cours de l’euro.

