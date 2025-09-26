L’indice de la production industrielle m/m mesure la production mensuelle de l’industrie manufacturière, tandis que la valeur prévisionniste montre le niveau de production attendu après deux mois. Ces prévisions sont préparées sur la base des données de production actuelles pour tous les secteurs du Japon, y compris l’industrie, les mines et l’énergie.

Le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie mène régulièrement une enquête sur la production, au cours de laquelle il publie des prévisions de production à l’avance de 1 à 2 mois. Bien que ce secteur de l’économie contribue à une petite partie du PIB national, la production industrielle soit sensible aux taux et à la demande des consommateurs. Ainsi, une prévision à 2 mois de la production industrielle permet de prédire les variations futures du PIB.

L’objectif de la prévision mensuelle de la production est de préparer la base de calcul des volumes de production prévus pour les mois en cours et les mois suivants. Cet indicateur peut traduire l’évolution des conditions commerciales et donner une idée de l’évolution de l’économie dans un proche avenir.

Étant donné que la production démontre l’état de l’économie, une prévision favorable est considérée comme un facteur favorable pour l’ensemble de l’économie et pour les cours du yen japonais. Inversement, une prévision défavorable peut entraîner un ralentissement du développement de l’économie nationale et avoir un impact défavorable sur la monnaie nationale.

Dernières valeurs: