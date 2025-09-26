CalendrierSections

Prévisions de production industrielle au Japon 2 mois en avance m/m (Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m)

Pays :
Japon
JPY, Yen japonais
Source
Source : Ministère de l' Économie, du Commerce et de l'Industrie. (Ministry of Economy, Trade and Industry)
Secteur
Affaires
Bas -0.3%
0.8%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-0.3%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice de la production industrielle m/m mesure la production mensuelle de l’industrie manufacturière, tandis que la valeur prévisionniste montre le niveau de production attendu après deux mois. Ces prévisions sont préparées sur la base des données de production actuelles pour tous les secteurs du Japon, y compris l’industrie, les mines et l’énergie.

Le ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie mène régulièrement une enquête sur la production, au cours de laquelle il publie des prévisions de production à l’avance de 1 à 2 mois. Bien que ce secteur de l’économie contribue à une petite partie du PIB national, la production industrielle soit sensible aux taux et à la demande des consommateurs. Ainsi, une prévision à 2 mois de la production industrielle permet de prédire les variations futures du PIB.

L’objectif de la prévision mensuelle de la production est de préparer la base de calcul des volumes de production prévus pour les mois en cours et les mois suivants. Cet indicateur peut traduire l’évolution des conditions commerciales et donner une idée de l’évolution de l’économie dans un proche avenir.

Étant donné que la production démontre l’état de l’économie, une prévision favorable est considérée comme un facteur favorable pour l’ensemble de l’économie et pour les cours du yen japonais. Inversement, une prévision défavorable peut entraîner un ralentissement du développement de l’économie nationale et avoir un impact défavorable sur la monnaie nationale.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible dePrévisions de production industrielle au Japon 2 mois en avance m/m (Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m)l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
-0.3%
0.8%
août 2025
0.8%
-0.7%
juil. 2025
-0.7%
-3.4%
juin 2025
-3.4%
3.9%
mai 2025
3.9%
0.1%
avr. 2025
0.1%
-2.0%
mars 2025
-2.0%
1.2%
févr. 2025
1.2%
1.3%
janv. 2025
1.3%
-0.5%
déc. 2024
-0.5%
-3.7%
nov. 2024
-3.7%
6.1%
oct. 2024
6.1%
-3.3%
sept. 2024
-3.3%
0.7%
août 2024
0.7%
3.6%
juil. 2024
3.6%
-5.6%
juin 2024
-5.6%
4.4%
mai 2024
4.4%
3.3%
avr. 2024
3.3%
2.0%
mars 2024
2.0%
2.2%
févr. 2024
2.2%
-7.2%
janv. 2024
-7.2%
3.2%
déc. 2023
3.2%
-2.8%
nov. 2023
-2.8%
3.8%
oct. 2023
3.8%
2.4%
sept. 2023
2.4%
1.1%
août 2023
1.1%
-0.6%
juil. 2023
-0.6%
1.2%
juin 2023
1.2%
-2.0%
mai 2023
-2.0%
4.4%
avr. 2023
4.4%
0.7%
mars 2023
0.7%
4.1%
févr. 2023
4.1%
-0.6%
janv. 2023
-0.6%
2.4%
déc. 2022
2.4%
0.8%
nov. 2022
0.8%
3.2%
oct. 2022
3.2%
0.8%
sept. 2022
0.8%
6.0%
août 2022
6.0%
2.5%
juil. 2022
2.5%
8.9%
juin 2022
8.9%
-0.8%
mai 2022
-0.8%
9.6%
avr. 2022
9.6%
0.1%
mars 2022
0.1%
2.2%
févr. 2022
2.2%
5.0%
janv. 2022
5.0%
2.1%
déc. 2021
2.1%
5.7%
nov. 2021
5.7%
6.8%
oct. 2021
6.8%
1.0%
sept. 2021
1.0%
1.7%
août 2021
1.7%
-1.4%
123
Exporter

