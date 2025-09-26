Calendrier économique
Calendrier économique et indicateurs de l’Inde
Aperçu
|Indicateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|PIB a/a
|5.4%
|3 Q 2024
|6.7%
|Trimestriel
|IPC a/a
|2.07%
|août 2025
|Mensuel
|Décision des Taux d' Intérêt de la BOC
|N/D
|5.50%
|Balance Commerciale
|$-26.49 B
|août 2025
|$-27.35 B
|Mensuel
Calendrier économique
Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.26 11:30, INR, Réserves de Devises Étrangères
2025.09.29 12:00, INR, Production Industrielle a/a, Prévision: 3.9%, Précédent: 3.5%
2025.09.29 12:00, INR, Indice de la Production Industrielle FYTD a/a, Prévision: 2.1%, Précédent: 2.3%
2025.09.29 12:00, INR, Production Manufacturière a/a, Prévision: 4.0%, Précédent: 5.4%
2025.09.29 12:00, INR, Production Manufacturière FYTD a/a, Précédent: 3.9%
2025.09.30 10:00, INR, Solde budgétaire, Précédent: ₹-4.684 T
2025.09.30 11:30, INR, Production de l’infrastructure a/a, Prévision: 4.4%, Précédent: 2.0%
2025.09.30 11:30, INR, Dette extérieure, Prévision: $16.7 B, Précédent: $44.9 B
2025.09.30 11:30, INR, Compte Courant, Prévision: $-2.112 B, Précédent: $13.500 B
2025.09.30 11:30, INR, Ratio compte courant -PIB, Prévision: -0.3%, Précédent: 1.3%
2025.09.30 11:30, INR, Variation des réserves, Prévision: $-14.326 B, Précédent: $8.789 B
2025.09.30 11:30, INR, Balance commerciale de Marchandises, Prévision: $-70.435 B, Précédent: $-59.500 B
2025.09.30 11:30, INR, Rapport des informations monétaires et de crédit de RBI
2025.10.01 04:30, INR, Décision des Taux d' Intérêt de la BOC
2025.10.01 04:30, INR, Décision de RBI sur le taux de prise en pension inversée
2025.10.01 04:30, INR, Ratio de réserve de trésorerie de la RBI
2025.10.01 04:30, INR, Rapport sur la politique monétaire de la RBI
2025.10.01 05:00, INR, Fabrication de PMI de Markit, Prévision: 58.9, Précédent: 59.3
2025.10.01 10:30, INR, RBI M3 Masse monétaire a/a, Prévision: 9.5%, Précédent: 9.5%
2025.10.02 00:00, INR, Gandhi Jayanti
2025.10.02 00:00, INR, Vijaya Dashami
2025.10.03 11:30, INR, Croissance des prêts bancaires a/a
2025.10.03 11:30, INR, Croissance des dépôts a/a
2025.10.03 11:30, INR, Réserves de Devises Étrangères
Indicateurs Économiques
|PIB
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|PIB a/a
|5.4%
|3 Q 2024
|6.7%
|Trimestriel
|PIB annuel a/a
|6.5%
|6.4%
|Prix
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|CFPI a/a
|-0.69%
|août 2025
|Mensuel
|CFPI m/m
|0.65%
|août 2025
|Mensuel
|CPI m/m
|0.46%
|août 2025
|Mensuel
|IPC a/a
|2.07%
|août 2025
|Mensuel
|Produits manufacturés WPI a/a
|2.55%
|août 2025
|2.05%
|Mensuel
|WPI Carburant et énergie a/a
|-3.17%
|août 2025
|-2.43%
|Mensuel
|WPI Nourriture a/a
|-3.06%
|août 2025
|-6.29%
|Mensuel
|WPI a/a
|0.52%
|août 2025
|-0.58%
|Mensuel
|Argent
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Croissance des dépôts a/a
|N/D
|5 sept. 2025
|Hebdomadaire
|Croissance des prêts bancaires a/a
|N/D
|5 sept. 2025
|Hebdomadaire
|Décision de RBI sur le taux de prise en pension inversée
|N/D
|3.35%
|Décision des Taux d' Intérêt de la BOC
|N/D
|5.50%
|RBI M3 Masse monétaire a/a
|9.5%
|5 sept. 2025
|Hebdomadaire
|Ratio de réserve de trésorerie de la RBI
|N/D
|4.00%
|Réserves de Devises Étrangères
|N/D
|19 sept. 2025
|Hebdomadaire
|Commerce
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Balance Commerciale
|$-26.49 B
|août 2025
|$-27.35 B
|Mensuel
|Balance commerciale de Marchandises
|$-59.500 B
|1 Q 2025
|$-79.153 B
|Trimestriel
|Compte Courant
|$13.500 B
|1 Q 2025
|$-11.457 B
|Trimestriel
|Exportations
|$35.10 B
|août 2025
|$37.24 B
|Mensuel
|Importations
|$61.59 B
|août 2025
|$64.59 B
|Mensuel
|Ratio compte courant -PIB
|1.3%
|1 Q 2025
|-1.1%
|Trimestriel
|Variation des réserves
|$8.789 B
|1 Q 2025
|$-37.660 B
|Trimestriel
|Gouvernement
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Dette extérieure
|$44.9 B
|1 Q 2025
|$717.9 B
|Trimestriel
|Solde budgétaire
|₹-4.684 T
|juil. 2025
|₹-2.807 T
|Mensuel
|Affaires
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Composite PMI de Markit
|63.2
|août 2025
|61.1
|Mensuel
|Fabrication de PMI de Markit
|59.3
|août 2025
|59.1
|Mensuel
|Indice de la Production Industrielle FYTD a/a
|2.3%
|juin 2025
|Mensuel
|Production Industrielle a/a
|3.5%
|juin 2025
|Mensuel
|Production Manufacturière FYTD a/a
|3.9%
|juin 2025
|Mensuel
|Production Manufacturière a/a
|5.4%
|juin 2025
|Mensuel
|Production de l’infrastructure a/a
|2.0%
|juil. 2025
|2.2%
|Mensuel
|Services PMI de Markit
|62.9
|août 2025
|60.5
|Mensuel