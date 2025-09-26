CalendrierSections

Calendrier économique et indicateurs de l’Inde

Aperçu

Indicateur Dernier Référence Précédent Fréquence
PIB a/a 5.4% 3 Q 2024 6.7% Trimestriel
IPC a/a 2.07% août 2025 Mensuel
Décision des Taux d' Intérêt de la BOC N/D 5.50%
Balance Commerciale $​-26.49 B août 2025 $​-27.35 B Mensuel

Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.26 11:30, INR, Réserves de Devises Étrangères
2025.09.29 12:00, INR, Production Industrielle a/a, Prévision: 3.9%, Précédent: 3.5%
2025.09.29 12:00, INR, Indice de la Production Industrielle FYTD a/a, Prévision: 2.1%, Précédent: 2.3%
2025.09.29 12:00, INR, Production Manufacturière a/a, Prévision: 4.0%, Précédent: 5.4%
2025.09.29 12:00, INR, Production Manufacturière FYTD a/a, Précédent: 3.9%
2025.09.30 10:00, INR, Solde budgétaire, Précédent: ₹​-4.684 T
2025.09.30 11:30, INR, Production de l’infrastructure a/a, Prévision: 4.4%, Précédent: 2.0%
2025.09.30 11:30, INR, Dette extérieure, Prévision: $​16.7 B, Précédent: $​44.9 B
2025.09.30 11:30, INR, Compte Courant, Prévision: $​-2.112 B, Précédent: $​13.500 B
2025.09.30 11:30, INR, Ratio compte courant -PIB, Prévision: -0.3%, Précédent: 1.3%
2025.09.30 11:30, INR, Variation des réserves, Prévision: $​-14.326 B, Précédent: $​8.789 B
2025.09.30 11:30, INR, Balance commerciale de Marchandises, Prévision: $​-70.435 B, Précédent: $​-59.500 B
2025.09.30 11:30, INR, Rapport des informations monétaires et de crédit de RBI
2025.10.01 04:30, INR, Décision des Taux d' Intérêt de la BOC
2025.10.01 04:30, INR, Décision de RBI sur le taux de prise en pension inversée
2025.10.01 04:30, INR, Ratio de réserve de trésorerie de la RBI
2025.10.01 04:30, INR, Rapport sur la politique monétaire de la RBI
2025.10.01 05:00, INR, Fabrication de PMI de Markit, Prévision: 58.9, Précédent: 59.3
2025.10.01 10:30, INR, RBI M3 Masse monétaire a/a, Prévision: 9.5%, Précédent: 9.5%
2025.10.02 00:00, INR, Gandhi Jayanti
2025.10.02 00:00, INR, Vijaya Dashami
2025.10.03 11:30, INR, Croissance des prêts bancaires a/a
2025.10.03 11:30, INR, Croissance des dépôts a/a
2025.10.03 11:30, INR, Réserves de Devises Étrangères

Indicateurs Économiques

PIB Dernier Référence Précédent Fréquence
PIB a/a 5.4% 3 Q 2024 6.7% Trimestriel
PIB annuel a/a 6.5% 6.4%
Prix Dernier Référence Précédent Fréquence
CFPI a/a -0.69% août 2025 Mensuel
CFPI m/m 0.65% août 2025 Mensuel
CPI m/m 0.46% août 2025 Mensuel
IPC a/a 2.07% août 2025 Mensuel
Produits manufacturés WPI a/a 2.55% août 2025 2.05% Mensuel
WPI Carburant et énergie a/a -3.17% août 2025 -2.43% Mensuel
WPI Nourriture a/a -3.06% août 2025 -6.29% Mensuel
WPI a/a 0.52% août 2025 -0.58% Mensuel
Argent Dernier Référence Précédent Fréquence
Croissance des dépôts a/a N/D 5 sept. 2025 Hebdomadaire
Croissance des prêts bancaires a/a N/D 5 sept. 2025 Hebdomadaire
Décision de RBI sur le taux de prise en pension inversée N/D 3.35%
Décision des Taux d' Intérêt de la BOC N/D 5.50%
RBI M3 Masse monétaire a/a 9.5% 5 sept. 2025 Hebdomadaire
Ratio de réserve de trésorerie de la RBI N/D 4.00%
Réserves de Devises Étrangères N/D 19 sept. 2025 Hebdomadaire
Commerce Dernier Référence Précédent Fréquence
Balance Commerciale $​-26.49 B août 2025 $​-27.35 B Mensuel
Balance commerciale de Marchandises $​-59.500 B 1 Q 2025 $​-79.153 B Trimestriel
Compte Courant $​13.500 B 1 Q 2025 $​-11.457 B Trimestriel
Exportations $​35.10 B août 2025 $​37.24 B Mensuel
Importations $​61.59 B août 2025 $​64.59 B Mensuel
Ratio compte courant -PIB 1.3% 1 Q 2025 -1.1% Trimestriel
Variation des réserves $​8.789 B 1 Q 2025 $​-37.660 B Trimestriel
Gouvernement Dernier Référence Précédent Fréquence
Dette extérieure $​44.9 B 1 Q 2025 $​717.9 B Trimestriel
Solde budgétaire ₹​-4.684 T juil. 2025 ₹​-2.807 T Mensuel
Affaires Dernier Référence Précédent Fréquence
Composite PMI de Markit 63.2 août 2025 61.1 Mensuel
Fabrication de PMI de Markit 59.3 août 2025 59.1 Mensuel
Indice de la Production Industrielle FYTD a/a 2.3% juin 2025 Mensuel
Production Industrielle a/a 3.5% juin 2025 Mensuel
Production Manufacturière FYTD a/a 3.9% juin 2025 Mensuel
Production Manufacturière a/a 5.4% juin 2025 Mensuel
Production de l’infrastructure a/a 2.0% juil. 2025 2.2% Mensuel
Services PMI de Markit 62.9 août 2025 60.5 Mensuel