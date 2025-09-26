CalendrierSections

Croissance des prêts de la Banque d’Inde a/a (India Bank Loan Growth y/y)

Pays :
Inde
INR, Roupie indienne
Source
Banque de réserve de l’Inde (Reserve Bank of India)
Secteur
Argent
Bas N/D
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
La croissance des prêts bancaires de l’Inde a/a traduit l’évolution du volume des prêts en cours accordés aux consommateurs et aux entreprises indiennes. L’indice mesure les variations d’une année à l’autre. La Banque de Réserve de l'Inde (RBI) publie des données sur les prêts sur une base mensuelle.

Les données sources pour le calcul de l’indicateur sont fournies par 39 banques commerciales, qui couvrent environ 90 % de tous les prêts. Les prêts accordés aux ménages et aux entreprises privées sont compris dans le rapport. Ces derniers représentent la majorité des prêts émis. En plus de l’indice général, la Banque de Réserve de l'Inde publie des données distinctes par secteur (industrie manufacturière, agriculture, services).

L’indice est utilisé dans l’évaluation des ventes au détail potentielles et il traduit une variation des taux d’intérêt. La croissance de l’indice montre une hausse des dépenses de consommation qui, à son tour, suggère une croissance potentielle de l’inflation et une activité plus élevée dans le secteur financier et du crédit de l’économie nationale. Ainsi, la croissance des prêts bancaires indique une amélioration du secteur bancaire et de l’économie nationale dans son ensemble.

En général, la croissance des prêts bancaires est considérée comme un facteur favorable à la monnaie nationale. Inversement, un ralentissement du secteur des prêts peut avoir un impact négatif sur les cours de la roupie indienne.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deCroissance des prêts de la Banque d’Inde a/a (India Bank Loan Growth y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
5 sept. 2025
N/D
22 août 2025
N/D
8 août 2025
N/D
25 juil. 2025
N/D
10.0%
9.8%
11 juil. 2025
9.8%
27 juin 2025
N/D
9.5%
9.6%
13 juin 2025
9.6%
9.0%
9.0%
30 mai 2025
9.0%
9.3%
9.8%
16 mai 2025
9.8%
10.6%
9.9%
2 mai 2025
9.9%
11.0%
10.3%
18 avr. 2025
10.3%
11.0%
11.0%
4 avr. 2025
11.0%
10.9%
11.0%
21 mars 2025
11.0%
10.9%
11.1%
7 mars 2025
11.1%
10.9%
11.0%
21 févr. 2025
11.0%
11.3%
11.3%
7 févr. 2025
11.3%
13.8%
11.4%
24 janv. 2025
11.4%
9.1%
11.5%
10 janv. 2025
11.5%
8.5%
11.2%
27 déc. 2024
11.2%
12.7%
11.5%
13 déc. 2024
11.5%
10.1%
10.6%
29 nov. 2024
10.6%
10.4%
11.1%
15 nov. 2024
11.1%
12.9%
11.9%
1 nov. 2024
11.9%
10.6%
11.5%
18 oct. 2024
11.5%
12.0%
12.8%
4 oct. 2024
12.8%
12.7%
13.0%
20 sept. 2024
13.0%
12.5%
13.3%
6 sept. 2024
13.3%
13.9%
13.6%
23 août 2024
13.6%
14.3%
13.6%
9 août 2024
13.6%
12.3%
13.7%
26 juil. 2024
13.7%
13.3%
14.0%
12 juil. 2024
14.0%
16.3%
17.4%
28 juin 2024
17.4%
19.0%
19.2%
14 juin 2024
19.2%
19.2%
19.8%
31 mai 2024
19.8%
19.2%
19.5%
17 mai 2024
19.5%
19.2%
19.6%
3 mai 2024
19.6%
19.2%
19.0%
19 avr. 2024
19.0%
20.2%
19.9%
5 avr. 2024
19.9%
20.8%
20.2%
22 mars 2024
20.2%
20.7%
20.4%
8 mars 2024
20.4%
20.6%
20.5%
23 févr. 2024
20.5%
20.5%
20.3%
9 févr. 2024
20.3%
20.5%
20.3%
26 janv. 2024
20.3%
20.3%
20.3%
12 janv. 2024
20.3%
20.2%
19.9%
29 déc. 2023
19.9%
20.7%
20.2%
15 déc. 2023
20.2%
20.9%
20.8%
1 déc. 2023
20.8%
20.7%
20.6%
17 nov. 2023
20.6%
20.2%
20.4%
3 nov. 2023
20.4%
19.7%
19.7%
20 oct. 2023
19.7%
19.8%
19.3%
