Calendrier économique
Flux de Change Étranger au Brésil (Brazil Foreign Exchange Flows)
|Bas
|$-0.659 B
|$0.872 B
|
$-0.163 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|$-0.240 B
|
$-0.659 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le flux de change est lié au montant des devises étrangères entrant ou sortant du Brésil, calculé comme la somme des soldes du flux financier avec le flux commercial.
Le flux financier est le transfert de bénéfices et de dividendes vers d’autres pays, les investissements en valeurs mobilières et les investissements directs d’institutions étrangères, entre autres opérations. Il traduit pratiquement toutes les exportations et importations en provenance du Brésil.
La Banque centrale (BC) publie des rapports hebdomadaires sur le volume d’argent étranger entrant et sortant du Brésil, convertissant les montants en dollars américains.
Le flux de change est positif lorsque le capital total qui est entré au Brésil est supérieur au capital qui est allé à l’étranger, sur la base du dollar américain.
Le flux de devises étrangères est négatif lorsque le capital total qui est entré au Brésil est inférieur au capital qui est allé à l’étranger, sur la base du dollar américain.
Les pays visent un flux de change positif car il stimule la croissance des investissements nationaux et étrangers, ce qui est idéal pour financer les déficits des comptes courants.
Un flux de devises étrangères positif apprécie le réal brésilien par rapport à la devise américaine, augmentant l’approvisionnement en dollars dans le pays et réduisant la pression des acheteurs.
Un flux de devises étranger négatif déprécie le réal brésilien par rapport à la devise américaine, réduisant l’approvisionnement en dollars dans le pays et augmentant la pression des acheteurs.
En bref, cet indicateur est étroitement lié au pouvoir d’achat de la population et au commerce extérieur, de sorte que la croissance de l’indicateur puisse avoir un impact bénéfique sur les cours du réal brésilien.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deFlux de Change Étranger au Brésil (Brazil Foreign Exchange Flows)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
