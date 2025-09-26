Le produit intérieur brut (PIB) suédois a/a traduit les variations de la valeur totale de tous les marchandises et services produits en Suède au cours du trimestre en cours par rapport au même trimestre de l’année précédente. Cette variante de l’indicateur est ajustée pour éliminer l’impact des jours fériés et des jours de congé.

Le PIB suédois est calculé selon l’approche des dépenses et de la production. Selon la première approche, les dépenses totales pour tous les marchandises et services finaux produits dans le pays au cours de la période considérée sont calculées. Tout d’abord, les dépenses sont calculées pour les différents éléments, qui sont ensuite ajoutés au PIB agrégé. Dans l’approche de la production, le PIB est calculé sur la base de la valeur ajoutée agrégée. Vu que les valeurs qui en résultent dans ces deux approches peuvent différer (la différence peut aller jusqu’à 0,9 point de pourcentage), un groupe d’experts effectue une analyse supplémentaire des éléments pour équilibrer le calcul du PIB final.

Dans l’approche de la production pour le calcul du PIB, les coûts intermédiaires sont soustraits de la valeur totale des produits fabriqués pour le calcul de la valeur ajoutée. Les dépenses sont déterminées en fonction des prix courants auxquels le déflateur est appliqué.

L’approche des dépenses est la somme de toutes les dépenses finales au sein de l’économie. Cela comprend les dépenses finales de consommation, la formation brute de capital et les exportations nettes de marchandises et de services.

Le PIB est le principal indicateur de l’état de l’économie nationale et un indicateur important du niveau de développement du pays. La croissance du PIB peut être considérée comme positive pour la couronne suédoise.

