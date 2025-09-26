L’indicateur économique de la confiance des entreprises traduit l’état général de l’économie en ce qui concerne les conditions de la vie des entreprises en Italie. Il peut être utile pour analyser la condition économique à court terme.

L’indice est calculé sur la base d’un échantillon de 4 000 entreprises du secteur manufacturier, de la construction, du commerce de détail et des services. L’enquête cible les entreprises de 5 employés ou plus pour le secteur manufacturier et celles de 3 employés ou plus pour le secteur de la construction et des services. Les données sont recueillies mensuellement, au cours de la première moitié du mois de référence.

Une tendance à la hausse de cet indicateur économique peut indiquer une hausse des investissements des entreprises et, par conséquent, des niveaux de production plus élevés.

En ce qui concerne l’interprétation des transactions, les données plus élevées que prévu doivent être interprétées comme positives (haussières) pour l’EUR, tandis que les valeurs inférieures aux attentes doivent être interprétées comme défavorables (baissières) pour l’EUR.

