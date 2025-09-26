Calendrier économique
Climat des Affaires en Italie (Italy Business Confidence)
|Bas
|87.3
|87.5
|
87.3
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|87.5
|
87.3
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indicateur économique de la confiance des entreprises traduit l’état général de l’économie en ce qui concerne les conditions de la vie des entreprises en Italie. Il peut être utile pour analyser la condition économique à court terme.
L’indice est calculé sur la base d’un échantillon de 4 000 entreprises du secteur manufacturier, de la construction, du commerce de détail et des services. L’enquête cible les entreprises de 5 employés ou plus pour le secteur manufacturier et celles de 3 employés ou plus pour le secteur de la construction et des services. Les données sont recueillies mensuellement, au cours de la première moitié du mois de référence.
Une tendance à la hausse de cet indicateur économique peut indiquer une hausse des investissements des entreprises et, par conséquent, des niveaux de production plus élevés.
En ce qui concerne l’interprétation des transactions, les données plus élevées que prévu doivent être interprétées comme positives (haussières) pour l’EUR, tandis que les valeurs inférieures aux attentes doivent être interprétées comme défavorables (baissières) pour l’EUR.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deClimat des Affaires en Italie (Italy Business Confidence)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
