Climat des Affaires en Italie (Italy Business Confidence)

Pays :
Italie
EUR, Euro
Source
Institut National des Statistiques (National Institute of Statistics)
Secteur
Affaires
Bas 87.3
87.3
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
87.5
87.3
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indicateur économique de la confiance des entreprises traduit l’état général de l’économie en ce qui concerne les conditions de la vie des entreprises en Italie. Il peut être utile pour analyser la condition économique à court terme.

L’indice est calculé sur la base d’un échantillon de 4 000 entreprises du secteur manufacturier, de la construction, du commerce de détail et des services. L’enquête cible les entreprises de 5 employés ou plus pour le secteur manufacturier et celles de 3 employés ou plus pour le secteur de la construction et des services. Les données sont recueillies mensuellement, au cours de la première moitié du mois de référence.

Une tendance à la hausse de cet indicateur économique peut indiquer une hausse des investissements des entreprises et, par conséquent, des niveaux de production plus élevés.

En ce qui concerne l’interprétation des transactions, les données plus élevées que prévu doivent être interprétées comme positives (haussières) pour l’EUR, tandis que les valeurs inférieures aux attentes doivent être interprétées comme défavorables (baissières) pour l’EUR.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deClimat des Affaires en Italie (Italy Business Confidence)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
sept. 2025
87.3
87.5
87.3
août 2025
87.4
87.9
87.8
juil. 2025
87.8
86.8
87.3
juin 2025
87.3
86.0
86.6
mai 2025
86.5
85.7
85.8
avr. 2025
85.7
86.4
86.0
mars 2025
86.0
86.8
86.9
févr. 2025
87.0
87.8
86.8
janv. 2025
86.8
87.0
85.9
déc. 2024
85.8
86.2
86.5
nov. 2024
86.5
85.5
85.8
oct. 2024
85.8
86.0
86.6
sept. 2024
86.7
87.6
87.0
août 2024
87.1
86.5
87.6
juil. 2024
87.6
86.5
86.9
juin 2024
86.8
89.4
88.2
mai 2024
88.4
85.1
87.7
avr. 2024
87.6
91.1
88.4
mars 2024
88.6
89.1
87.5
févr. 2024
87.3
87.8
88.1
janv. 2024
88.3
94.6
87.3
déc. 2023
95.4
96.3
96.6
nov. 2023
96.6
96.2
96.1
oct. 2023
96.0
97.1
96.4
sept. 2023
96.4
98.5
97.7
août 2023
97.8
99.8
99.1
juil. 2023
99.3
100.8
100.2
juin 2023
100.3
102.2
101.2
mai 2023
101.4
103.6
102.8
avr. 2023
103.0
103.5
104.1
mars 2023
104.2
102.8
103.0
févr. 2023
102.8
102.1
102.8
janv. 2023
102.7
102.0
101.5
déc. 2022
101.4
101.5
102.5
nov. 2022
102.5
100.8
100.7
oct. 2022
100.4
102.8
101.2
sept. 2022
101.3
105.5
104.0
août 2022
104.3
108.4
106.4
juil. 2022
106.7
109.8
109.5
juin 2022
110.0
109.8
109.4
mai 2022
109.3
110.3
109.9
avr. 2022
110.0
112.0
110.1
mars 2022
110.3
113.8
112.9
févr. 2022
113.4
114.7
113.7
janv. 2022
113.9
115.8
115.0
déc. 2021
115.2
115.7
115.9
nov. 2021
116.0
114.2
115.1
oct. 2021
114.9
113.4
113.2
sept. 2021
113.0
114.7
113.2
août 2021
113.4
115.5
115.2
1234
