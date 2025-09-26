Calendrier économique
Banque Centrale Européenne (BCE) M3 Masse monétaire a/a (European Central Bank (ECB) M3 Money Supply y/y)
|Bas
|2.9%
|3.2%
|
3.3%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|2.9%
|
2.9%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La masse monétaire est l’une des variables les plus importantes d’une économie. Bien qu’il n’y ait pas de définition uniforme, il est toujours classé conformément à la disponibilité et la catégorie supérieure suivante comprend toutes les catégories inférieures. La BCE définit la première catégorie d’agrégats monétaires, M0, comme monnaie en circulation, c’est-à-dire les pièces et les billets, M1 comme M0 plus les fonds sur les comptes courants (payables à la demande), M2 comme M1 plus les dépôts à terme fixe jusqu’à 2 ans et les dépôts d’épargne remboursables avec préavis à un maximum de 3 mois et enfin M3 comme M2 plus les actions de fonds ou de titres du marché monétaire et les accords de mise en pension et les titres de créance d’une durée maximale de 3 mois 2 ans. De ces différents agrégats monétaires, M3 est le plus important car il est le plus stable. Si, par exemple, seul le taux d’intérêt de l’épargne change, M1 et M2 sont redéployés, mais M3 demeure constant.
En général, un rapport favorable est admis entre la croissance de la masse monétaire M3 et celle de l’inflation, de la croissance économique et du revenu. Cela indique qu’une masse monétaire insuffisante M3 a des répercussions négatives sur les trois autres variables économiques. Une augmentation de M3 devrait donc avoir un impact favorable sur la monnaie, car les revenus et l’inflation augmenteront également en conséquence.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque Centrale Européenne (BCE) M3 Masse monétaire a/a (European Central Bank (ECB) M3 Money Supply y/y)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
