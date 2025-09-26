Calendrier économique
Banque d’Angleterre (BoE) Prêt net aux particuliers m/m (Bank of England (BoE) Net Lending to Individuals m/m)
|Bas
|£6.144 B
|£-0.618 B
|
£6.861 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|£7.106 B
|
£6.144 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
La prêt net de la Banque d’Angleterre aux particuliers m/m traduit une variation du volume net des prêts en cours au cours du mois donné par rapport au mois précédent. Le calcul de l’indicateur comprend les prêts à la consommation en livres sterling aux particuliers et les prêts garantis sur le logement.
Le volume net des prêts courants en cours est le flux brut de prêts du mois en cours, déduction faite du remboursement des prêts.
Les prêts garantis sur le logement sont divisés en trois types:
- Prêt à l’achat d’un logement (approbations de prêts entièrement garantis sur des logements au moyen d’une hypothèque principale)
- Ré-hypothèque (permettant à l’emprunteur de payer l’hypothèque en cours en prêtant fourni par un autre prêteur)
- Autres prêts (augmentation de l’hypothèque actuelle avec le même prêteur pour améliorer le logement, etc.).
Les types de prêts à la consommation comprennent les prêts par carte de crédit et les « autres » prêts (tels que les découverts et les prêts bancaires en espèces). Les prêts en livres sterling aux particuliers sont fournis par trois principaux types d’organismes.
- Banques résidant au Royaume-Uni. Elles fournissent des rapports de crédit mensuels directement à la Banque d’Angleterre.
- Les sociétés de construction sont des banques spécialisées, qui fournissent des prêts au logement ciblés. Les données des sociétés de construction sont également recueillies de manière permanente et fournies sous des formes spéciales.
- Autres prêteurs spécialisés. Cela comprend les bailleurs de crédit non bancaires, non-building society UK, les prêteurs hypothécaires spécialisés, les détaillants, le gouvernement, les sociétés, les compagnies d’assurance et les fonds de pension. Les données qui en proviennent sont recueillies par l’Office des statistiques nationales.
Le volume des prêts à la consommation est un indicateur de premier plan de l’activité des consommateurs et des ventes au détail, ainsi que du marché immobilier et du secteur bancaire. L’indicateur de croissance permet de prévoir l’expansion de l’économie et peut affecter positivement les cours de la livre sterling.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBanque d’Angleterre (BoE) Prêt net aux particuliers m/m (Bank of England (BoE) Net Lending to Individuals m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
