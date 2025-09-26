Calendrier économique
Balance commerciale de l’Afrique du Sud (South Africa Trade Balance)
La balance commerciale de l’Afrique du Sud mesure la différence entre les exportations et les importations au cours de la période considérée, exprimée en rand sud-africain. Les économistes utilisent l’indicateur pour évaluer la structure et l’intensité des flux commerciaux entre les pays. L’indicateur est publié mensuellement par le South African Revenue Service.
Les principaux partenaires commerciaux extérieurs de l’Afrique du Sud sont la Chine, l’Allemagne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Inde et le Nigeria. Les principaux produits d’exportation sont l’or et les diamants, tandis que les importations sont le pétrole et les produits pétroliers.
Lorsque les exportations dépassent les importations, un excédent commercial se forme. C’est une indication d’un niveau de production élevé. Cela affiche également que la nation produit plus de marchandises et de services qu’elle ne peut en consommer.
L’impact des importations sud-africaines sur les cours du rand est ambigu et dépend du contexte des cycles économiques et d’autres indicateurs économiques, tels que la dynamique de production. Par exemple, dans des conditions de récession économique, les pays commencent à exporter davantage afin de créer des emplois. En Afrique du Sud, l’excédent est considéré comme favorable, et donc la croissance de l’indice peut être considérée comme positive pour les cours ZAR.
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deBalance commerciale de l’Afrique du Sud (South Africa Trade Balance)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
