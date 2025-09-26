CalendrierSections

ADP États-Unis Évolution de l'emploi non agricole (ADP United States Nonfarm Employment Change)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
ADP
Secteur
Travail
Haut 54 K 136 K
104 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-19 K
54 K
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
ADP Nonfarm Employment Change montre la variation mensuelle de l’emploi dans les principaux secteurs de l’économie aux États-Unis. L’indicateur ne tient pas compte de l’agriculture. Le calcul comprend des données recueillies auprès d’environ 406 000 entreprises privées qui emploient jusqu’à 23 millions de personnes (environ 20% de tous les salariés du secteur privé américain).

Contrairement à la méthodologie adoptée par Bureau des Statistiques sur l'Emploi dans le calcul des salaires non agricoles,, ADP prend en compte les salaires des salariés distincts plutôt que le nombre total de salaires pour le mois. Cela est dû au fait qu’un employé peut être mentionné dans plusieurs paies (recevoir des primes et d’autres paiements), de quoi les données du rapport peuvent être inexactes.

Les valeurs statistiques aberrantes sont exclues des données de l’échantillon.

Le rapport traduit la division en secteurs et industries: il fournit des données distinctes pour le secteur de la production (mines, construction, fabrication) et le secteur des services (commerce, transport, informatique, finance, services professionnels et techniques, services de gestion et de prestation, services administratifs et de soutien, éducation, soins de santé, loisirs, divertissement, etc.). Le rapport fournit également un aperçu des variations dans les petites entreprises (jusqu’à 50 salariés), les moyennes (50 à 499 salariés) et les grandes entreprises (plus de 500 salariés).

L’indicateur marque l’état du marché de l'emploi américain. Il est publié deux jours avant le rapport du Bureau des Statistiques de l’emploi, de sorte que les économistes le voient comme un aperçu du rapport officiel.

La croissance de l’emploi est un indicateur de premier plan de la croissance des dépenses de consommation. La Réserve Fédérale prend en compte l’état du marché de l'emploi dans sa décision sur les taux d’intérêt. Par conséquent, la croissance des indicateurs peut être considérée comme positive pour le dollar américain.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l'ensemble de l'historique disponible de l'indicateur macroéconomique ADP États-Unis Évolution de l'emploi non agricole (ADP United States Nonfarm Employment Change). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l'indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
54 K
136 K
104 K
juil. 2025
104 K
57 K
-33 K
juin 2025
-33 K
121 K
37 K
mai 2025
37 K
80 K
62 K
avr. 2025
62 K
246 K
155 K
mars 2025
155 K
4 K
77 K
févr. 2025
77 K
124 K
183 K
janv. 2025
183 K
121 K
122 K
déc. 2024
122 K
120 K
146 K
nov. 2024
146 K
205 K
233 K
oct. 2024
233 K
121 K
143 K
sept. 2024
143 K
116 K
99 K
août 2024
99 K
121 K
122 K
juil. 2024
122 K
77 K
150 K
juin 2024
150 K
148 K
152 K
mai 2024
152 K
99 K
192 K
avr. 2024
192 K
193 K
184 K
mars 2024
184 K
213 K
140 K
févr. 2024
140 K
84 K
107 K
janv. 2024
107 K
137 K
164 K
déc. 2023
164 K
-12 K
103 K
nov. 2023
103 K
-13 K
113 K
oct. 2023
113 K
-9 K
89 K
sept. 2023
89 K
2 K
177 K
août 2023
177 K
13 K
324 K
juil. 2023
324 K
16 K
497 K
juin 2023
497 K
4 K
278 K
mai 2023
278 K
-22 K
296 K
avr. 2023
296 K
-46 K
145 K
mars 2023
145 K
10 K
242 K
févr. 2023
242 K
10 K
106 K
janv. 2023
106 K
86 K
235 K
déc. 2022
235 K
134 K
127 K
nov. 2022
127 K
101 K
239 K
oct. 2022
239 K
-163 K
208 K
sept. 2022
208 K
-163 K
132 K
août 2022
132 K
-263 K
128 K
mai 2022
128 K
-225 K
202 K
avr. 2022
247 K
-31 K
479 K
mars 2022
455 K
238 K
486 K
févr. 2022
475 K
471 K
509 K
janv. 2022
-301 K
503 K
776 K
déc. 2021
807 K
161 K
505 K
nov. 2021
534 K
-366 K
570 K
oct. 2021
571 K
-663 K
523 K
sept. 2021
568 K
74 K
340 K
août 2021
374 K
406 K
326 K
juil. 2021
330 K
845 K
680 K
juin 2021
692 K
1055 K
886 K
mai 2021
978 K
923 K
654 K
