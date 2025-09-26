Calendrier économique
ADP États-Unis Évolution de l’emploi non agricole (ADP United States Nonfarm Employment Change)
|54 K
|136 K
104 K
|-19 K
54 K
ADP Nonfarm Employment Change montre la variation mensuelle de l’emploi dans les principaux secteurs de l’économie aux États-Unis. L’indicateur ne tient pas compte de l’agriculture. Le calcul comprend des données recueillies auprès d’environ 406 000 entreprises privées qui emploient jusqu’à 23 millions de personnes (environ 20% de tous les salariés du secteur privé américain).
Contrairement à la méthodologie adoptée par Bureau des Statistiques sur l'Emploi dans le calcul des salaires non agricoles,, ADP prend en compte les salaires des salariés distincts plutôt que le nombre total de salaires pour le mois. Cela est dû au fait qu’un employé peut être mentionné dans plusieurs paies (recevoir des primes et d’autres paiements), de quoi les données du rapport peuvent être inexactes.
Les valeurs statistiques aberrantes sont exclues des données de l’échantillon.
Le rapport traduit la division en secteurs et industries: il fournit des données distinctes pour le secteur de la production (mines, construction, fabrication) et le secteur des services (commerce, transport, informatique, finance, services professionnels et techniques, services de gestion et de prestation, services administratifs et de soutien, éducation, soins de santé, loisirs, divertissement, etc.). Le rapport fournit également un aperçu des variations dans les petites entreprises (jusqu’à 50 salariés), les moyennes (50 à 499 salariés) et les grandes entreprises (plus de 500 salariés).
L’indicateur marque l’état du marché de l'emploi américain. Il est publié deux jours avant le rapport du Bureau des Statistiques de l’emploi, de sorte que les économistes le voient comme un aperçu du rapport officiel.
La croissance de l’emploi est un indicateur de premier plan de la croissance des dépenses de consommation. La Réserve Fédérale prend en compte l’état du marché de l'emploi dans sa décision sur les taux d’intérêt. Par conséquent, la croissance des indicateurs peut être considérée comme positive pour le dollar américain.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deADP États-Unis Évolution de l’emploi non agricole (ADP United States Nonfarm Employment Change)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
