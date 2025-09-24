Calendrier économique
Calendrier économique et indicateurs de la Suisse
Aperçu
Calendrier économique
Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.24 08:00, CHF, prévisions économiques du Credit Suisse
2025.09.25 07:30, CHF, Décision des Taux d' Intérêt de la BOC, Précédent: 0.00%
2025.09.25 07:30, CHF, Évaluation de la politique monétaire de la BNS
2025.09.25 08:00, CHF, Conférence de presse de la BNS
2025.09.26 19:30, CHF, CFTC CHF Positions nettes non commerciales, Précédent: -26.0 K
2025.09.30 07:00, CHF, Baromètre économique du KOF, Prévision: 97.9, Précédent: 97.4
2025.10.01 06:30, CHF, Ventes au Détail a/a
2025.10.01 07:30, CHF, PMI manufacturier procure.ch, Prévision: 45.7, Précédent: 49.0
2025.10.01 13:00, CHF, Bulletin trimestriel de la BNS
2025.10.02 06:30, CHF, CPI m/m
2025.10.02 06:30, CHF, IPC a/a
2025.10.03 19:30, CHF, CFTC CHF Positions nettes non commerciales
Indicateurs Économiques
|CFTC CHF Positions nettes non commerciales
|-26.0 K
|16 sept. 2025
|-28.8 K
|Hebdomadaire
|PIB
|GDP q/q
|0.1%
|2 Q 2025
|0.4%
|Trimestriel
|PIB a/a
|1.2%
|2 Q 2025
|1.8%
|Trimestriel
|Travail
|Niveau d’emploi
|N/D
|2 Q 2025
|5.512 M
|Trimestriel
|Taux de Chômage
|2.9%
|août 2025
|2.9%
|Mensuel
|Taux de Chômage n.d.a
|2.8%
|août 2025
|2.7%
|Mensuel
|Prix
|CPI m/m
|N/D
|août 2025
|Mensuel
|IPC a/a
|N/D
|août 2025
|Mensuel
|IPP a/a
|N/D
|août 2025
|Mensuel
|PPI m/m
|N/D
|août 2025
|Mensuel
|Argent
|Décision des Taux d' Intérêt de la BOC
|N/D
|0.00%
|Réserves de Devises Étrangères
|₣715.124 B
|août 2025
|₣716.481 B
|Mensuel
|Commerce
|Balance Commerciale
|₣4.009 B
|août 2025
|₣4.620 B
|Mensuel
|Exportations
|₣18.930 B
|août 2025
|₣23.220 B
|Mensuel
|Importations
|₣14.921 B
|août 2025
|₣18.600 B
|Mensuel
|Affaires
|Baromètre économique du KOF
|97.4
|août 2025
|101.3
|Mensuel
|Commandes industrielles a/a
|11.4%
|1 Q 2018
|11.2%
|Trimestriel
|PMI manufacturier procure.ch
|49.0
|août 2025
|48.8
|Mensuel
|Production Industrielle a/a
|N/D
|2 Q 2025
|8.5%
|Trimestriel
|prévisions économiques du Credit Suisse
|N/D
|sept. 2025
|Mensuel
|Consommateur
|Climat de Consommation
|-33
|3 Q 2025
|-42
|Trimestriel
|Ventes au Détail a/a
|N/D
|juil. 2025
|Mensuel