CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Calendrier économique et indicateurs de la Suisse

Aperçu

Indicateur Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 0.1% 2 Q 2025 0.4% Trimestriel
Taux de Chômage 2.9% août 2025 2.9% Mensuel
IPC a/a N/D août 2025 Mensuel
Décision des Taux d' Intérêt de la BOC N/D 0.00%
Balance Commerciale ₣​4.009 B août 2025 ₣​4.620 B Mensuel

Calendrier économique

Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.24 08:00, CHF, prévisions économiques du Credit Suisse
2025.09.25 07:30, CHF, Décision des Taux d' Intérêt de la BOC, Précédent: 0.00%
2025.09.25 07:30, CHF, Évaluation de la politique monétaire de la BNS
2025.09.25 08:00, CHF, Conférence de presse de la BNS
2025.09.26 19:30, CHF, CFTC CHF Positions nettes non commerciales, Précédent: -26.0 K
2025.09.30 07:00, CHF, Baromètre économique du KOF, Prévision: 97.9, Précédent: 97.4
2025.10.01 06:30, CHF, Ventes au Détail a/a
2025.10.01 07:30, CHF, PMI manufacturier procure.ch, Prévision: 45.7, Précédent: 49.0
2025.10.01 13:00, CHF, Bulletin trimestriel de la BNS
2025.10.02 06:30, CHF, CPI m/m
2025.10.02 06:30, CHF, IPC a/a
2025.10.03 19:30, CHF, CFTC CHF Positions nettes non commerciales

Indicateurs Économiques

Market Dernier Référence Précédent Fréquence
CFTC CHF Positions nettes non commerciales -26.0 K 16 sept. 2025 -28.8 K Hebdomadaire
PIB Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 0.1% 2 Q 2025 0.4% Trimestriel
PIB a/a 1.2% 2 Q 2025 1.8% Trimestriel
Travail Dernier Référence Précédent Fréquence
Niveau d’emploi N/D 2 Q 2025 5.512 M Trimestriel
Taux de Chômage 2.9% août 2025 2.9% Mensuel
Taux de Chômage n.d.a 2.8% août 2025 2.7% Mensuel
Prix Dernier Référence Précédent Fréquence
CPI m/m N/D août 2025 Mensuel
IPC a/a N/D août 2025 Mensuel
IPP a/a N/D août 2025 Mensuel
PPI m/m N/D août 2025 Mensuel
Argent Dernier Référence Précédent Fréquence
Décision des Taux d' Intérêt de la BOC N/D 0.00%
Réserves de Devises Étrangères ₣​715.124 B août 2025 ₣​716.481 B Mensuel
Commerce Dernier Référence Précédent Fréquence
Balance Commerciale ₣​4.009 B août 2025 ₣​4.620 B Mensuel
Exportations ₣​18.930 B août 2025 ₣​23.220 B Mensuel
Importations ₣​14.921 B août 2025 ₣​18.600 B Mensuel
Affaires Dernier Référence Précédent Fréquence
Baromètre économique du KOF 97.4 août 2025 101.3 Mensuel
Commandes industrielles a/a 11.4% 1 Q 2018 11.2% Trimestriel
PMI manufacturier procure.ch 49.0 août 2025 48.8 Mensuel
Production Industrielle a/a N/D 2 Q 2025 8.5% Trimestriel
prévisions économiques du Credit Suisse N/D sept. 2025 Mensuel
Consommateur Dernier Référence Précédent Fréquence
Climat de Consommation -33 3 Q 2025 -42 Trimestriel
Ventes au Détail a/a N/D juil. 2025 Mensuel