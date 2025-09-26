Les ventes au détail m/m indiquent le volume total des ventes au détail de marchandises et de services au cours du dernier mois par rapport au mois précédent. Il s’agit d’un indicateur très volatil et désaisonnalisé

Les ventes au détail sont un indicateur important de l’inflation dans le pays, qui permet d’évaluer les dépenses de consommation, ce qui est un indicateur important de l’économie japonaise. Les chiffres, excluant les fortes fluctuations des ventes d’automobiles, sont remarquables parce qu’ils illustrent les modèles sous-jacents des tendances de consommation.

Ces dernières années, l’exploitation des détaillants japonais est devenue plus difficile en raison des boutiques en ligne affiliées à l’étranger. Avec la diffusion des smartphones depuis 2010, les masses, qui n’avaient à l’origine aucune compétence en informatique, ont également commencé à utiliser les détaillants en ligne. Par conséquent, l’impact touche le commerce de détail japonais.

La croissance de l’indicateur a un impact favorable sur les cours du yen japonais.

Dernières valeurs: