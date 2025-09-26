Calendrier économique
Ventes au détail au Japon m/m (Japan Retail Sales m/m)
|Haut
|-1.6%
|-0.3%
|
0.9%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.0%
|
-1.6%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Les ventes au détail m/m indiquent le volume total des ventes au détail de marchandises et de services au cours du dernier mois par rapport au mois précédent. Il s’agit d’un indicateur très volatil et désaisonnalisé
Les ventes au détail sont un indicateur important de l’inflation dans le pays, qui permet d’évaluer les dépenses de consommation, ce qui est un indicateur important de l’économie japonaise. Les chiffres, excluant les fortes fluctuations des ventes d’automobiles, sont remarquables parce qu’ils illustrent les modèles sous-jacents des tendances de consommation.
Ces dernières années, l’exploitation des détaillants japonais est devenue plus difficile en raison des boutiques en ligne affiliées à l’étranger. Avec la diffusion des smartphones depuis 2010, les masses, qui n’avaient à l’origine aucune compétence en informatique, ont également commencé à utiliser les détaillants en ligne. Par conséquent, l’impact touche le commerce de détail japonais.
La croissance de l’indicateur a un impact favorable sur les cours du yen japonais.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVentes au détail au Japon m/m (Japan Retail Sales m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress