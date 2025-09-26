L’indice des directeurs d’achat® (PMI®) est axé sur des enquêtes mensuelles auprès d’entreprises soigneusement sélectionnées représentant les grandes économies et les économies en développement du monde entier.

Le PMI des fabricants et de l’industrie manufacturière (IHS Markit / BME Germany Manufacturing PMI®) est recueilli par IHS Markit sur une base mensuelle au moyen d’un questionnaire, auquel répondent les directeurs des achats ou les directeurs généraux d’environ 400 entreprises différentes du secteur manufacturier, répartis par nombre détaillé d’employés de l’industrie et de l’entreprise et sur la base des contributions au PIB.

Le chiffre clé est l’indice des directeurs d’achat® (PMI). L’indice PMI est une moyenne pondérée des cinq indices suivants : les nouvelles commandes (30 %), la production (25 %), l’emploi (20 %), les délais de livraison des fournisseurs (15 %) et les stocks (10 %). Pour le calcul PMI, l’indice de délai de livraison des fournisseurs est inversé de sorte qu’il évolue dans une direction comparable à celle des autres indices.

Les indices sont corrigés des variations saisonnières. Les données originales ne sont pas sujettes à examen après leur première publication. En revanche, les données désaisonnalisées peuvent être examinées si nécessaire en raison de facteurs de désaisonnalisation mis à jour.

L’enquête a lieu dans la seconde moitié du mois. L’enquête pose des questions sur l’évolution par rapport au mois précédent. À partir de là, un indice de diffusion est calculé pour chaque variable. Cela résulte de la somme du pourcentage d’entreprises signalant une amélioration et de la moitié du pourcentage de celles qui ne signalent aucune évolution dans la situation. Ces indices varient entre 0 et 100, avec une valeur de 50,0 ne représentant aucune évolution par rapport au mois précédent. Les valeurs supérieures à 50,0 indiquent une amélioration ou une croissance, les valeurs inférieures à 50,0 indiquent une détérioration ou un déclin. Plus l’écart par rapport à 50,0 est important, plus la variation par rapport au mois précédent est élevée.

L’indice est établi pour donner un aperçu général de la condition économique dans le secteur manufacturier. C’est un indicateur précoce pour l’économie dans son ensemble. La croissance de l’indice PMI des constructeurs est une indication de conditions de marché favorables et peut être considérée comme positive pour l’euro.

Dernières valeurs: