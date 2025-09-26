CalendrierSections

Markit Mexico Indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier (S&P Global Mexico Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Pays :
Mexique
MXN, Peso mexicain
Source
Markit (S&P Global)
Secteur
Affaires
Bas 50.2 49.6
49.1
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
50.1
50.2
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
L’indice PMI manufacturier Markit est un indicateur de l’évolution de la conditions des affaires dans le secteur industriel mexicain au cours du mois spécifié. L’indicateur est basé sur des enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats travaillant dans des entreprises privées du secteur manufacturier. Les personnes interrogées répondent aux paramètres principaux : la production, les nouvelles commandes, les livraisons des fournisseurs, les niveaux de stock et l’environnement d’emploi. L’indice traduit les conditions de faire des affaires dans le secteur manufacturier et caractérise l’état de l’industrie. Une indication supérieure à 50 affiche une croissance dans le secteur et peut avoir un impact favorable sur les cours du peso mexicain.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deMarkit Mexico Indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier (S&P Global Mexico Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
50.2
49.6
49.1
juil. 2025
49.1
43.8
46.3
juin 2025
46.3
48.3
46.7
mai 2025
46.7
43.5
44.8
avr. 2025
44.8
47.5
46.5
mars 2025
46.5
47.0
47.6
févr. 2025
47.6
50.6
49.1
janv. 2025
49.1
49.2
49.8
déc. 2024
49.8
47.9
49.9
nov. 2024
49.9
50.3
48.4
oct. 2024
48.4
49.4
47.3
sept. 2024
47.3
47.8
48.5
août 2024
48.5
51.4
49.6
juil. 2024
49.6
50.0
51.1
juin 2024
51.1
51.9
51.0
mai 2024
51.0
51.9
51.0
avr. 2024
51.0
52.0
52.2
mars 2024
52.2
51.8
52.3
févr. 2024
52.3
51.8
50.2
janv. 2024
50.2
51.8
52.0
déc. 2023
52.0
51.7
52.5
nov. 2023
52.5
51.5
52.1
oct. 2023
52.1
51.5
49.8
sept. 2023
49.8
52.2
51.2
août 2023
51.2
52.1
53.2
juil. 2023
53.2
50.7
50.9
juin 2023
50.9
50.8
50.5
mai 2023
50.5
51.0
51.1
avr. 2023
51.1
51.0
51.0
mars 2023
51.0
49.9
51.0
févr. 2023
51.0
50.1
48.9
janv. 2023
48.9
50.9
51.3
déc. 2022
51.3
50.4
50.6
nov. 2022
50.6
50.3
50.3
oct. 2022
50.3
49.4
50.3
sept. 2022
50.3
48.4
48.5
août 2022
48.5
50.3
48.5
juil. 2022
48.5
51.4
52.2
juin 2022
52.2
49.9
50.6
mai 2022
50.6
49.2
49.3
avr. 2022
49.3
48.6
49.2
mars 2022
49.2
47.0
48.0
févr. 2022
48.0
47.7
46.1
janv. 2022
46.1
49.4
49.4
déc. 2021
49.4
49.3
49.4
nov. 2021
49.4
48.9
49.3
oct. 2021
49.3
47.8
48.6
sept. 2021
48.6
48.3
47.1
août 2021
47.1
49.2
49.6
juil. 2021
49.6
48.1
48.8
