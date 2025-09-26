L’indice PMI manufacturier Markit est un indicateur de l’évolution de la conditions des affaires dans le secteur industriel mexicain au cours du mois spécifié. L’indicateur est basé sur des enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats travaillant dans des entreprises privées du secteur manufacturier. Les personnes interrogées répondent aux paramètres principaux : la production, les nouvelles commandes, les livraisons des fournisseurs, les niveaux de stock et l’environnement d’emploi. L’indice traduit les conditions de faire des affaires dans le secteur manufacturier et caractérise l’état de l’industrie. Une indication supérieure à 50 affiche une croissance dans le secteur et peut avoir un impact favorable sur les cours du peso mexicain.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deMarkit Mexico Indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier (S&P Global Mexico Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.