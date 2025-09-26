L’indice des prix à la consommation (IPC) de l’Espagne a/a montre les variations des prix moyens d’un panier de marchandises et de services au cours du mois spécifié par rapport au même mois de l’année précédente. L’indice montre comment les prix changent du point de vue du consommateur. En d’autres termes, il permet d’estimer les évolutions dans le coût de la vie. L’objectif de cet indice publié chaque année est de traduire les variations des prix des marchandises et services du panier de consommation, tandis que les données connexes sont obtenues en interrogeant les ménages espagnols.

Afin de suivre le modèle de comportement des consommateurs, les marchandises et services les plus fréquemment utilisés par la majorité de la population sont sélectionnés pour le panier du consommateur. Les entreprises impliquées dans les calculs devraient être répandues, tandis que l’importance de chaque produit ou service compris dans le panier de consommation devrait être cohérente avec les tendances de consommation des ménages. La précision des éléments sélectionnés désigne la précision représentative de l’indice lui-même.

Les données sur les prix sont recueillies à partir d’une enquête qui est automatiquement créée pour chaque institution. L’intervieweur marque dans le document les prix des marchandises et services compris dans le panier de consommation, ainsi que la distribution de ces marchandises et services. Chaque intervieweur visite un endroit, à l’exception des hypermarchés et des centres commerciaux. Environ 220 000 prix reçus de l’enquête sont traités sur une base mensuelle. Les prix sont ensuite traités dans les bureaux centraux, les indices sont calculés sur leur base et sont publiés dans les deux premières semaines du mois suivant. Comme dans la plupart des pays de l’Union européenne, les prix compris dans le calcul de l’IPC sont sélectionnés d’une certaine manière prédéfinie pour exclure le facteur de probabilité et pour se conformer aux caractéristiques de la population analysées.

La pondération est effectuée en fonction des dépenses de consommation. Ceci est utilisé pour maintenir la structure de pesage générale du panier du consommateur.

L’indice des prix à la consommation est souvent utilisé pour évaluer l’inflation nationale, car la hausse de l’IPC indique la hausse de l’inflation. Ainsi, l’indice des prix à la consommation est utilisé pour ajuster les salaires et les prestations sociales, ainsi que pour réglementer la structure de l’impôt foncier et calculer le PIB réel.

La croissance de l’IPC est considérée comme positive pour les cours de l’euro.

