Le taux de chômage est publié par l’Institut Brésilien de Géographie et de Statistiques (IBGE) et est réalisé par le biais de l’Enquête Nationale par Sondage auprès des Ménages (PNAD).

L’Enquête Nationale par Sondage auprès des Ménages (PNAD) est réalisée mensuellement sur la base de l’observation de la population économiquement active, ayant une unité de ménage comme échantillon. Cependant, il n’est pas possible de réaliser cette enquête de manière absolue pour l’ensemble de la population. La PNAD suit principalement les vagues trimestrielles, avec l’objectif de cartographier à court, moyen et long terme la situation de la main-d’œuvre et d’autres données utiles pour l’étude du développement socio-économique du Brésil. Afin d’atteindre ses objectifs, la collecte d’informations est réalisée et publiée au moyen d’indicateurs trimestriels, qui décrivent la situation de la main-d’œuvre, ainsi que d’indicateurs annuels sur des faits continus supplémentaires (tels que les emplois et autres formes de travail, le soin des personnes et des tâches, les technologies de la communication, etc.).

Cette recherche a été lancée à titre expérimental en octobre 2011 et, à partir de janvier 2012, a été officialisée sur l’ensemble du territoire brésilien. Le taux de chômage est un aspect parmi d’autres pris en compte par le PNAD en continu.

Le taux de chômage est inversement proportionnel à la croissance du PIB et tend à réagir avec un certain retard au cycle économique. Par exemple, si l’économie commence à avoir une période de croissance du PIB, le taux de chômage (chômage) ne réagit pas immédiatement à cette croissance, il faut un certain temps pour être réduit. En effet, le marché réagit initialement avec une augmentation de la production, augmentant les heures de travail des employés; lorsque cette solution ne suffit pas, la phase d’embauche de nouveaux employés commence dans le but d’augmenter la production, et le taux de chômage commence enfin à baisser.

L’enquête Nationale Continue par Sondage auprès des Ménages (PNAD continue) est divulguée dans le Système de Recouvrement Automatique de l’IBGE (SIDRA). Une baisse du chômage traduit la croissance économique et peut avoir un impact positif sur le réal brésilien (BRL).

Dernières valeurs: