Calendrier économique
Taux de chômage 3 mois au Brésil (Brazil Unemployment Rate 3-months)
|Moyen
|5.6%
|5.7%
|
5.8%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|5.5%
|
5.6%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le taux de chômage est publié par l’Institut Brésilien de Géographie et de Statistiques (IBGE) et est réalisé par le biais de l’Enquête Nationale par Sondage auprès des Ménages (PNAD).
L’Enquête Nationale par Sondage auprès des Ménages (PNAD) est réalisée mensuellement sur la base de l’observation de la population économiquement active, ayant une unité de ménage comme échantillon. Cependant, il n’est pas possible de réaliser cette enquête de manière absolue pour l’ensemble de la population. La PNAD suit principalement les vagues trimestrielles, avec l’objectif de cartographier à court, moyen et long terme la situation de la main-d’œuvre et d’autres données utiles pour l’étude du développement socio-économique du Brésil. Afin d’atteindre ses objectifs, la collecte d’informations est réalisée et publiée au moyen d’indicateurs trimestriels, qui décrivent la situation de la main-d’œuvre, ainsi que d’indicateurs annuels sur des faits continus supplémentaires (tels que les emplois et autres formes de travail, le soin des personnes et des tâches, les technologies de la communication, etc.).
Cette recherche a été lancée à titre expérimental en octobre 2011 et, à partir de janvier 2012, a été officialisée sur l’ensemble du territoire brésilien. Le taux de chômage est un aspect parmi d’autres pris en compte par le PNAD en continu.
Le taux de chômage est inversement proportionnel à la croissance du PIB et tend à réagir avec un certain retard au cycle économique. Par exemple, si l’économie commence à avoir une période de croissance du PIB, le taux de chômage (chômage) ne réagit pas immédiatement à cette croissance, il faut un certain temps pour être réduit. En effet, le marché réagit initialement avec une augmentation de la production, augmentant les heures de travail des employés; lorsque cette solution ne suffit pas, la phase d’embauche de nouveaux employés commence dans le but d’augmenter la production, et le taux de chômage commence enfin à baisser.
L’enquête Nationale Continue par Sondage auprès des Ménages (PNAD continue) est divulguée dans le Système de Recouvrement Automatique de l’IBGE (SIDRA). Une baisse du chômage traduit la croissance économique et peut avoir un impact positif sur le réal brésilien (BRL).
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux de chômage 3 mois au Brésil (Brazil Unemployment Rate 3-months)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress