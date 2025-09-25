CalendrierSections

Calendrier économique et indicateurs de la Corée du Sud

Aperçu

Indicateur Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 0.6% 2 Q 2025 -0.2% Trimestriel
Taux de Chômage 2.6% août 2025 2.5% Mensuel
IPC a/a 1.7% août 2025 2.1% Mensuel
Décision des Taux d' Intérêt de la BOC 2.50% 2.50%
Balance Commerciale $​6.512 B août 2025 $​6.514 B Mensuel

2025.09.25 21:00, KRW, BOK Fabrication BSI, Réel: 70, Prévision: 66, Précédent: 70
2025.09.29 23:00, KRW, Production Industrielle m/m, Prévision: -4.1%, Précédent: 0.3%
2025.09.29 23:00, KRW, Production Industrielle a/a, Prévision: -0.6%, Précédent: 5.0%
2025.09.29 23:00, KRW, Ventes au Détail m/m, Prévision: 0.1%, Précédent: 2.5%
2025.09.29 23:00, KRW, Indice des services m/m, Prévision: 0.2%, Précédent: 0.2%
2025.10.01 00:00, KRW, Exportations a/a, Prévision: 1.2%, Précédent: 1.2%
2025.10.01 00:00, KRW, Importations a/a, Prévision: -1.7%, Précédent: -4.1%
2025.10.01 00:00, KRW, Balance Commerciale, Prévision: $​9.943 B, Précédent: $​6.512 B
2025.10.01 00:30, KRW, Fabrication de PMI de Markit, Prévision: 48.7, Précédent: 48.3
2025.10.01 23:00, KRW, Compte Courant, Prévision: $​11.79 B, Précédent: $​10.78 B
2025.10.01 23:00, KRW, CPI m/m, Prévision: 0.1%, Précédent: -0.1%
2025.10.01 23:00, KRW, IPC a/a, Prévision: 2.0%, Précédent: 1.7%
2025.10.03 00:00, KRW, Journée Nationale de la Fondation

Indicateurs Économiques

PIB Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 0.6% 2 Q 2025 -0.2% Trimestriel
PIB a/a 0.5% 2 Q 2025 -0.1% Trimestriel
Travail Dernier Référence Précédent Fréquence
Taux de Chômage 2.6% août 2025 2.5% Mensuel
Prix Dernier Référence Précédent Fréquence
CPI m/m -0.1% août 2025 0.2% Mensuel
IPC a/a 1.7% août 2025 2.1% Mensuel
IPP a/a 0.6% août 2025 0.5% Mensuel
Indice des Prix à l'Exportation a/a -1.0% août 2025 -4.5% Mensuel
Indice des Prix à l'Importation a/a -2.2% août 2025 -5.9% Mensuel
PPI m/m -0.1% août 2025 0.4% Mensuel
Argent Dernier Référence Précédent Fréquence
BOK M2 Masse monétaire a/a 6.4% juil. 2025 5.4% Mensuel
Décision des Taux d' Intérêt de la BOC 2.50% 2.50%
Réserves de Devises Étrangères $​416.29 B août 2025 $​411.33 B Mensuel
Commerce Dernier Référence Précédent Fréquence
Balance Commerciale $​6.512 B août 2025 $​6.514 B Mensuel
Compte Courant $​10.78 B juil. 2025 $​14.27 B Mensuel
Exportations a/a 1.2% août 2025 1.3% Mensuel
Importations a/a -4.1% août 2025 -4.0% Mensuel
Affaires Dernier Référence Précédent Fréquence
BOK Fabrication BSI 70 oct. 2025 70 Mensuel
Fabrication de PMI de Markit 48.3 août 2025 48.0 Mensuel
Production Industrielle a/a 5.0% juil. 2025 1.6% Mensuel
Production Industrielle m/m 0.3% juil. 2025 1.7% Mensuel
Consommateur Dernier Référence Précédent Fréquence
Confiance des Consommateurs (CCI) 110.1 sept. 2025 111.4 Mensuel
Indice des services m/m 0.2% juil. 2025 0.9% Mensuel
Ventes au Détail m/m 2.5% juil. 2025 0.7% Mensuel