Calendrier économique
Calendrier économique et indicateurs de la Corée du Sud
Aperçu
Calendrier économique
Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.25 21:00, KRW, BOK Fabrication BSI, Réel: 70, Prévision: 66, Précédent: 70
2025.09.29 23:00, KRW, Production Industrielle m/m, Prévision: -4.1%, Précédent: 0.3%
2025.09.29 23:00, KRW, Production Industrielle a/a, Prévision: -0.6%, Précédent: 5.0%
2025.09.29 23:00, KRW, Ventes au Détail m/m, Prévision: 0.1%, Précédent: 2.5%
2025.09.29 23:00, KRW, Indice des services m/m, Prévision: 0.2%, Précédent: 0.2%
2025.10.01 00:00, KRW, Exportations a/a, Prévision: 1.2%, Précédent: 1.2%
2025.10.01 00:00, KRW, Importations a/a, Prévision: -1.7%, Précédent: -4.1%
2025.10.01 00:00, KRW, Balance Commerciale, Prévision: $9.943 B, Précédent: $6.512 B
2025.10.01 00:30, KRW, Fabrication de PMI de Markit, Prévision: 48.7, Précédent: 48.3
2025.10.01 23:00, KRW, Compte Courant, Prévision: $11.79 B, Précédent: $10.78 B
2025.10.01 23:00, KRW, CPI m/m, Prévision: 0.1%, Précédent: -0.1%
2025.10.01 23:00, KRW, IPC a/a, Prévision: 2.0%, Précédent: 1.7%
2025.10.03 00:00, KRW, Journée Nationale de la Fondation
Indicateurs Économiques
|PIB
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|0.6%
|2 Q 2025
|-0.2%
|Trimestriel
|PIB a/a
|0.5%
|2 Q 2025
|-0.1%
|Trimestriel
|Travail
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Taux de Chômage
|2.6%
|août 2025
|2.5%
|Mensuel
|Prix
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|CPI m/m
|-0.1%
|août 2025
|0.2%
|Mensuel
|IPC a/a
|1.7%
|août 2025
|2.1%
|Mensuel
|IPP a/a
|0.6%
|août 2025
|0.5%
|Mensuel
|Indice des Prix à l'Exportation a/a
|-1.0%
|août 2025
|-4.5%
|Mensuel
|Indice des Prix à l'Importation a/a
|-2.2%
|août 2025
|-5.9%
|Mensuel
|PPI m/m
|-0.1%
|août 2025
|0.4%
|Mensuel
|Argent
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|BOK M2 Masse monétaire a/a
|6.4%
|juil. 2025
|5.4%
|Mensuel
|Décision des Taux d' Intérêt de la BOC
|2.50%
|2.50%
|Réserves de Devises Étrangères
|$416.29 B
|août 2025
|$411.33 B
|Mensuel
|Commerce
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Balance Commerciale
|$6.512 B
|août 2025
|$6.514 B
|Mensuel
|Compte Courant
|$10.78 B
|juil. 2025
|$14.27 B
|Mensuel
|Exportations a/a
|1.2%
|août 2025
|1.3%
|Mensuel
|Importations a/a
|-4.1%
|août 2025
|-4.0%
|Mensuel
|Affaires
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|BOK Fabrication BSI
|70
|oct. 2025
|70
|Mensuel
|Fabrication de PMI de Markit
|48.3
|août 2025
|48.0
|Mensuel
|Production Industrielle a/a
|5.0%
|juil. 2025
|1.6%
|Mensuel
|Production Industrielle m/m
|0.3%
|juil. 2025
|1.7%
|Mensuel
|Consommateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Confiance des Consommateurs (CCI)
|110.1
|sept. 2025
|111.4
|Mensuel
|Indice des services m/m
|0.2%
|juil. 2025
|0.9%
|Mensuel
|Ventes au Détail m/m
|2.5%
|juil. 2025
|0.7%
|Mensuel