CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

EIA États-Unis Changement de stockage de gaz naturel (EIA United States Natural Gas Storage Change)

Pays :
États-Unis
USD, Dollars américains
Source
U.S. Administration de l’information sur l’énergie (U.S. Energy Information Administration)
Secteur
Affaires
Bas 75 B 98 B
90 B
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
64 B
75 B
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
  • Aperçu
  • Graphique
  • Historique
  • Widget

L’indice de variation du stockage du gaz naturel de l'Agence d'information sur l'énergie (EIA) traduit une variation hebdomadaire des volumes de gaz disponibles dans les installations de stockage souterraines. L’indicateur montre si les retraits ou les injections ont prévalu la semaine dernière aux États-Unis. Les indications permettent de mesurer la demande de gaz naturel.

l'Agence d'information sur l'énergie aux États-Unis calcule et publie l’indicateur dans un rapport distinct. Il traduit une estimation hebdomadaire du volume de gaz naturel stocké dans les installations de stockage de 48 États américains, divisé en 5 régions géographiques. Afin de maintenir la pertinence de l’enquête et d’éviter toute distorsion de la condition globale, les exploitants sont tenus de signaler tout variations technologique et économique qui peut avoir un impact ponctuel important sur les stocks de gaz naturel.

Le calcul est basé sur une enquête auprès des opérateurs de stockage souterrain. Le gaz peut être stocké dans un réservoir dans d’anciens champs de pétrole et de gaz, un aquifère et des cavernes. Les personnes interrogées fournissent une évaluation du volume total des stocks de gaz, ainsi que des variations des stocks de gaz au cours de la dernière semaine s’ils dépassent 500 millions de pieds cubes (14 millions de mètres cubes).

Une baisse du stockage de gaz naturel indique une croissance de la consommation et de la demande de gaz. Cela peut avoir un impact à court terme sur le prix du gaz.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deEIA États-Unis Changement de stockage de gaz naturel (EIA United States Natural Gas Storage Change)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
19 sept. 2025
75 B
98 B
90 B
12 sept. 2025
90 B
121 B
71 B
5 sept. 2025
71 B
34 B
55 B
29 août 2025
55 B
5 B
18 B
22 août 2025
18 B
-16 B
13 B
15 août 2025
13 B
7 B
56 B
8 août 2025
56 B
-5 B
7 B
1 août 2025
7 B
22 B
48 B
25 juil. 2025
48 B
2 B
23 B
18 juil. 2025
23 B
20 B
46 B
11 juil. 2025
46 B
54 B
53 B
4 juil. 2025
53 B
76 B
55 B
27 juin 2025
55 B
96 B
96 B
20 juin 2025
96 B
102 B
95 B
13 juin 2025
95 B
116 B
109 B
6 juin 2025
109 B
106 B
122 B
30 mai 2025
122 B
116 B
101 B
23 mai 2025
101 B
119 B
120 B
16 mai 2025
120 B
110 B
110 B
9 mai 2025
110 B
95 B
104 B
2 mai 2025
104 B
147 B
107 B
25 avr. 2025
107 B
181 B
88 B
18 avr. 2025
88 B
78 B
16 B
11 avr. 2025
16 B
111 B
57 B
4 avr. 2025
57 B
-3 B
29 B
28 mars 2025
29 B
14 B
37 B
21 mars 2025
37 B
79 B
9 B
14 mars 2025
9 B
-4 B
-62 B
7 mars 2025
-62 B
-21 B
-80 B
28 févr. 2025
-80 B
-302 B
-261 B
21 févr. 2025
-261 B
-216 B
-196 B
14 févr. 2025
-196 B
-89 B
-100 B
7 févr. 2025
-100 B
-53 B
-174 B
31 janv. 2025
-174 B
-298 B
-321 B
24 janv. 2025
-321 B
-246 B
-223 B
17 janv. 2025
-223 B
-234 B
-258 B
10 janv. 2025
-258 B
-29 B
-40 B
3 janv. 2025
-40 B
-93 B
-116 B
27 déc. 2024
-116 B
-116 B
-93 B
20 déc. 2024
-93 B
-176 B
-125 B
13 déc. 2024
-125 B
-195 B
-190 B
6 déc. 2024
-190 B
-49 B
-30 B
29 nov. 2024
-30 B
-30 B
-2 B
22 nov. 2024
-2 B
-3 B
-3 B
15 nov. 2024
-3 B
46 B
42 B
8 nov. 2024
42 B
71 B
69 B
1 nov. 2024
69 B
82 B
78 B
25 oct. 2024
78 B
79 B
80 B
18 oct. 2024
80 B
75 B
76 B
11 oct. 2024
76 B
68 B
82 B
12345678...18
Exporter

Widget de calendrier économique pour votre site web

Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.

Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress

Télécharger
MQL5 Algo Trading Community
Type de widget
Langue
Thème de couleurs
Format de date
Taille
×
Affichez les informations
Période calendaire par défaut
Votre code d'intégration