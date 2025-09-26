L’indice de variation du stockage du gaz naturel de l'Agence d'information sur l'énergie (EIA) traduit une variation hebdomadaire des volumes de gaz disponibles dans les installations de stockage souterraines. L’indicateur montre si les retraits ou les injections ont prévalu la semaine dernière aux États-Unis. Les indications permettent de mesurer la demande de gaz naturel.

l'Agence d'information sur l'énergie aux États-Unis calcule et publie l’indicateur dans un rapport distinct. Il traduit une estimation hebdomadaire du volume de gaz naturel stocké dans les installations de stockage de 48 États américains, divisé en 5 régions géographiques. Afin de maintenir la pertinence de l’enquête et d’éviter toute distorsion de la condition globale, les exploitants sont tenus de signaler tout variations technologique et économique qui peut avoir un impact ponctuel important sur les stocks de gaz naturel.

Le calcul est basé sur une enquête auprès des opérateurs de stockage souterrain. Le gaz peut être stocké dans un réservoir dans d’anciens champs de pétrole et de gaz, un aquifère et des cavernes. Les personnes interrogées fournissent une évaluation du volume total des stocks de gaz, ainsi que des variations des stocks de gaz au cours de la dernière semaine s’ils dépassent 500 millions de pieds cubes (14 millions de mètres cubes).

Une baisse du stockage de gaz naturel indique une croissance de la consommation et de la demande de gaz. Cela peut avoir un impact à court terme sur le prix du gaz.

