Calendrier économique
EIA États-Unis Changement de stockage de gaz naturel (EIA United States Natural Gas Storage Change)
|Bas
|75 B
|98 B
|
90 B
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|64 B
|
75 B
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice de variation du stockage du gaz naturel de l'Agence d'information sur l'énergie (EIA) traduit une variation hebdomadaire des volumes de gaz disponibles dans les installations de stockage souterraines. L’indicateur montre si les retraits ou les injections ont prévalu la semaine dernière aux États-Unis. Les indications permettent de mesurer la demande de gaz naturel.
l'Agence d'information sur l'énergie aux États-Unis calcule et publie l’indicateur dans un rapport distinct. Il traduit une estimation hebdomadaire du volume de gaz naturel stocké dans les installations de stockage de 48 États américains, divisé en 5 régions géographiques. Afin de maintenir la pertinence de l’enquête et d’éviter toute distorsion de la condition globale, les exploitants sont tenus de signaler tout variations technologique et économique qui peut avoir un impact ponctuel important sur les stocks de gaz naturel.
Le calcul est basé sur une enquête auprès des opérateurs de stockage souterrain. Le gaz peut être stocké dans un réservoir dans d’anciens champs de pétrole et de gaz, un aquifère et des cavernes. Les personnes interrogées fournissent une évaluation du volume total des stocks de gaz, ainsi que des variations des stocks de gaz au cours de la dernière semaine s’ils dépassent 500 millions de pieds cubes (14 millions de mètres cubes).
Une baisse du stockage de gaz naturel indique une croissance de la consommation et de la demande de gaz. Cela peut avoir un impact à court terme sur le prix du gaz.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deEIA États-Unis Changement de stockage de gaz naturel (EIA United States Natural Gas Storage Change)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress