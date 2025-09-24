Calendrier économique
Calendrier économique et indicateurs de l’Union Européenne
Aperçu
|Indicateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|0.1%
|2 Q 2025
|0.6%
|Trimestriel
|Taux de Chômage
|6.2%
|juil. 2025
|6.3%
|Mensuel
|IPC de base a/a
|2.3%
|août 2025
|2.3%
|Mensuel
|Décision des Taux d'Intérêt de la BCE
|2.15%
|2.15%
|Balance Commerciale n.s.a.
|€12.4 B
|juil. 2025
|€8.0 B
|Mensuel
Calendrier économique
Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.24 07:00, EUR, Réunion de politique non monétaire de la BCE
2025.09.25 08:00, EUR, Bulletin Économique de la BCE
2025.09.25 08:00, EUR, BCE M3 Masse monétaire a/a, Réel: 2.9%, Prévision: 3.2%, Précédent: 3.3%
2025.09.25 08:00, EUR, Prêts aux ménages de la BCE a/a, Réel: 2.5%, Prévision: 2.4%, Précédent: 2.4%
2025.09.25 08:00, EUR, Prêts aux sociétés non financières de la BCE a/a, Réel: 3.0%, Prévision: 2.8%, Précédent: 2.8%
2025.09.25 08:00, EUR, Prêts du secteur privé de la BCE a/a, Réel: 2.8%, Prévision: 2.6%, Précédent: 2.8%
2025.09.26 19:30, EUR, CFTC EUR Positions nettes non commerciales, Précédent: 117.8 K
2025.09.29 09:00, EUR, Indicateur du Climat des Affaires, Prévision: -0.71, Précédent: -0.72
2025.09.29 09:00, EUR, Indicateur de Confiance des Industriels, Prévision: -9.6, Précédent: -10.3
2025.09.29 09:00, EUR, Indicateur de Confiance dans les Services, Prévision: 3.6, Précédent: 3.6
2025.09.29 09:00, EUR, Indicateur du Climat Économique, Prévision: 94.8, Précédent: 95.2
2025.09.29 09:00, EUR, Indice de Confiance des consommateurs (CCI), Prévision: -14.9, Précédent: -14.9
2025.09.29 09:00, EUR, prévisions à l’égard des prix à la consommation, Prévision: 18.9, Précédent: 25.9
2025.09.29 09:00, EUR, prévisions de l’industrie en matière de prix de vente, Prévision: 7.6, Précédent: 6.7
2025.10.01 08:00, EUR, Fabrication de PMI de Markit
2025.10.01 09:00, EUR, IPC de base m/m, Prévision: 0.3%, Précédent: 0.3%
2025.10.01 09:00, EUR, CPI m/m, Prévision: 0.3%, Précédent: 0.1%
2025.10.01 09:00, EUR, IPC de base a/a, Prévision: 2.2%, Précédent: 2.3%
2025.10.01 09:00, EUR, IPC a/a, Prévision: 2.1%, Précédent: 2.0%
2025.10.01 09:00, EUR, IPC hors énergie et aliments non transformés m/m, Prévision: 0.2%, Précédent: 0.3%
2025.10.01 09:00, EUR, IPC hors énergie et aliments non transformés a/a, Prévision: 2.2%, Précédent: 2.3%
2025.10.01 09:00, EUR, CPI, Précédent: 129.31
2025.10.01 09:00, EUR, IPC de Base, Précédent: 122.82
2025.10.02 09:00, EUR, Taux de Chômage, Prévision: 6.3%, Précédent: 6.2%
2025.10.03 08:00, EUR, Services PMI de Markit
2025.10.03 08:00, EUR, Composite PMI de Markit
2025.10.03 09:00, EUR, PPI m/m, Prévision: 0.1%, Précédent: 0.4%
2025.10.03 09:00, EUR, IPP a/a, Prévision: 0.6%, Précédent: 0.2%
2025.10.03 19:30, EUR, CFTC EUR Positions nettes non commerciales
Indicateurs Économiques
|Market
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|CFTC EUR Positions nettes non commerciales
|117.8 K
|16 sept. 2025
|125.7 K
|Hebdomadaire
|PIB
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|GDP q/q
|0.1%
|2 Q 2025
|0.6%
|Trimestriel
|PIB a/a
|1.4%
|2 Q 2025
|1.5%
|Trimestriel
|Travail
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Coûts Salariaux a/a
|3.7%
|2 Q 2025
|3.4%
|Trimestriel
|Indice du Coût du Travail
|3.6%
|2 Q 2025
|3.4%
|Trimestriel
|Niveau d’emploi
|171.695 M
|2 Q 2025
|171.536 M
|Trimestriel
|Taux de Chômage
|6.2%
|juil. 2025
|6.3%
|Mensuel
|Évolution de l’Emploi a/a
|0.7%
|2 Q 2025
|0.7%
|Trimestriel
|Évolution de l’emploi q/q
|0.1%
|2 Q 2025
|0.2%
|Trimestriel
|Prix
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|CPI
|129.31
|août 2025
|129.32
|Mensuel
|CPI hors Tabac m/m
|0.1%
|août 2025
|0.0%
|Mensuel
|CPI m/m
|0.1%
|août 2025
|0.2%
|Mensuel
|IPC a/a
|2.0%
|août 2025
|2.1%
|Mensuel
|IPC de Base
|122.82
|août 2025
|122.82
|Mensuel
|IPC de base a/a
|2.3%
|août 2025
|2.3%
|Mensuel
|IPC de base m/m
|0.3%
|août 2025
|0.3%
|Mensuel
|IPC hors Tabac a/a
|2.0%
|août 2025
|2.0%
|Mensuel
|IPC hors énergie et aliments non transformés a/a
|2.3%
|août 2025
|2.3%
|Mensuel
|IPC hors énergie et aliments non transformés m/m
|0.3%
|août 2025
|0.3%
|Mensuel
|IPP a/a
|0.2%
|juil. 2025
|0.6%
|Mensuel
|PPI m/m
|0.4%
|juil. 2025
|0.8%
|Mensuel
|Argent
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|BCE M3 Masse monétaire a/a
|2.9%
|août 2025
|3.3%
|Mensuel
|Décision de la BCE relative aux taux de la facilité de prêt marginal
|2.40%
|2.40%
|Décision de taux de la facilité de dépôt de la BCE
|2.00%
|2.00%
|Décision des Taux d'Intérêt de la BCE
|2.15%
|2.15%
|LTRO ciblé par la BCE
|€51.970 B
|€97.570 B
|Prêts aux ménages de la BCE a/a
|2.5%
|août 2025
|2.4%
|Mensuel
|Prêts aux sociétés non financières de la BCE a/a
|3.0%
|août 2025
|2.8%
|Mensuel
|Prêts du secteur privé de la BCE a/a
|2.8%
|août 2025
|2.8%
|Mensuel
|actifs de réserve officiels
|€1507.850 B
|août 2025
|€1498.950 B
|Mensuel
|Commerce
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Balance Commerciale
|€5.3 B
|juil. 2025
|€3.7 B
|Mensuel
|Balance Commerciale n.s.a.
|€12.4 B
|juil. 2025
|€8.0 B
|Mensuel
|Compte Courant
|€27.7 B
|juil. 2025
|€35.8 B
|Mensuel
|Compte Courant n.s.a
|€35.0 B
|juil. 2025
|€38.9 B
|Mensuel
|Affaires
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Composite PMI de Markit
|N/D
|sept. 2025
|51.0
|Mensuel
|Fabrication de PMI de Markit
|N/D
|sept. 2025
|50.7
|Mensuel
|Indicateur de Confiance dans les Services
|3.6
|août 2025
|4.1
|Mensuel
|Indicateur de Confiance des Industriels
|-10.3
|août 2025
|-10.5
|Mensuel
|Indicateur du Climat Economique ZEW
|26.1
|sept. 2025
|25.1
|Mensuel
|Indicateur du Climat des Affaires
|-0.72
|août 2025
|-0.71
|Mensuel
|Indicateur du Climat Économique
|95.2
|août 2025
|95.8
|Mensuel
|Markit Construction PMI
|46.7
|août 2025
|44.7
|Mensuel
|Production Industrielle a/a
|1.8%
|juil. 2025
|0.7%
|Mensuel
|Production Industrielle m/m
|0.3%
|juil. 2025
|-0.6%
|Mensuel
|Production de Construction a/a
|3.2%
|juil. 2025
|1.8%
|Mensuel
|Production de Construction m/m
|0.5%
|juil. 2025
|-0.7%
|Mensuel
|Sentix Confiance des investisseurs
|N/D
|sept. 2025
|-3.7
|Mensuel
|Services PMI de Markit
|N/D
|sept. 2025
|50.5
|Mensuel
|prévisions de l’industrie en matière de prix de vente
|6.7
|août 2025
|8.9
|Mensuel
|Consommateur
|Dernier
|Référence
|Précédent
|Fréquence
|Indice de Confiance des consommateurs (CCI)
|-14.9
|sept. 2025
|-15.5
|Mensuel
|Ventes au Détail a/a
|2.2%
|juil. 2025
|3.5%
|Mensuel
|Ventes au Détail m/m
|-0.5%
|juil. 2025
|0.6%
|Mensuel
|prévisions à l’égard des prix à la consommation
|25.9
|août 2025
|25.1
|Mensuel