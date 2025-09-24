CalendrierSections

Calendrier économique

Pays

Calendrier économique et indicateurs de l’Union Européenne

Aperçu

Indicateur Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 0.1% 2 Q 2025 0.6% Trimestriel
Taux de Chômage 6.2% juil. 2025 6.3% Mensuel
IPC de base a/a 2.3% août 2025 2.3% Mensuel
Décision des Taux d'Intérêt de la BCE 2.15% 2.15%
Balance Commerciale n.s.a. €​12.4 B juil. 2025 €​8.0 B Mensuel

Calendrier économique

Heure,
Devise
Événement
Réel
Prévision
Précédent
2025.09.24 07:00, EUR, Réunion de politique non monétaire de la BCE
2025.09.25 08:00, EUR, Bulletin Économique de la BCE
2025.09.25 08:00, EUR, BCE M3 Masse monétaire a/a, Réel: 2.9%, Prévision: 3.2%, Précédent: 3.3%
2025.09.25 08:00, EUR, Prêts aux ménages de la BCE a/a, Réel: 2.5%, Prévision: 2.4%, Précédent: 2.4%
2025.09.25 08:00, EUR, Prêts aux sociétés non financières de la BCE a/a, Réel: 3.0%, Prévision: 2.8%, Précédent: 2.8%
2025.09.25 08:00, EUR, Prêts du secteur privé de la BCE a/a, Réel: 2.8%, Prévision: 2.6%, Précédent: 2.8%
2025.09.26 19:30, EUR, CFTC EUR Positions nettes non commerciales, Précédent: 117.8 K
2025.09.29 09:00, EUR, Indicateur du Climat des Affaires, Prévision: -0.71, Précédent: -0.72
2025.09.29 09:00, EUR, Indicateur de Confiance des Industriels, Prévision: -9.6, Précédent: -10.3
2025.09.29 09:00, EUR, Indicateur de Confiance dans les Services, Prévision: 3.6, Précédent: 3.6
2025.09.29 09:00, EUR, Indicateur du Climat Économique, Prévision: 94.8, Précédent: 95.2
2025.09.29 09:00, EUR, Indice de Confiance des consommateurs (CCI), Prévision: -14.9, Précédent: -14.9
2025.09.29 09:00, EUR, prévisions à l’égard des prix à la consommation, Prévision: 18.9, Précédent: 25.9
2025.09.29 09:00, EUR, prévisions de l’industrie en matière de prix de vente, Prévision: 7.6, Précédent: 6.7
2025.10.01 08:00, EUR, Fabrication de PMI de Markit
2025.10.01 09:00, EUR, IPC de base m/m, Prévision: 0.3%, Précédent: 0.3%
2025.10.01 09:00, EUR, CPI m/m, Prévision: 0.3%, Précédent: 0.1%
2025.10.01 09:00, EUR, IPC de base a/a, Prévision: 2.2%, Précédent: 2.3%
2025.10.01 09:00, EUR, IPC a/a, Prévision: 2.1%, Précédent: 2.0%
2025.10.01 09:00, EUR, IPC hors énergie et aliments non transformés m/m, Prévision: 0.2%, Précédent: 0.3%
2025.10.01 09:00, EUR, IPC hors énergie et aliments non transformés a/a, Prévision: 2.2%, Précédent: 2.3%
2025.10.01 09:00, EUR, CPI, Précédent: 129.31
2025.10.01 09:00, EUR, IPC de Base, Précédent: 122.82
2025.10.02 09:00, EUR, Taux de Chômage, Prévision: 6.3%, Précédent: 6.2%
2025.10.03 08:00, EUR, Services PMI de Markit
2025.10.03 08:00, EUR, Composite PMI de Markit
2025.10.03 09:00, EUR, PPI m/m, Prévision: 0.1%, Précédent: 0.4%
2025.10.03 09:00, EUR, IPP a/a, Prévision: 0.6%, Précédent: 0.2%
2025.10.03 19:30, EUR, CFTC EUR Positions nettes non commerciales

Indicateurs Économiques

Market Dernier Référence Précédent Fréquence
CFTC EUR Positions nettes non commerciales 117.8 K 16 sept. 2025 125.7 K Hebdomadaire
PIB Dernier Référence Précédent Fréquence
GDP q/q 0.1% 2 Q 2025 0.6% Trimestriel
PIB a/a 1.4% 2 Q 2025 1.5% Trimestriel
Travail Dernier Référence Précédent Fréquence
Coûts Salariaux a/a 3.7% 2 Q 2025 3.4% Trimestriel
Indice du Coût du Travail 3.6% 2 Q 2025 3.4% Trimestriel
Niveau d’emploi 171.695 M 2 Q 2025 171.536 M Trimestriel
Taux de Chômage 6.2% juil. 2025 6.3% Mensuel
Évolution de l’Emploi a/a 0.7% 2 Q 2025 0.7% Trimestriel
Évolution de l’emploi q/q 0.1% 2 Q 2025 0.2% Trimestriel
Prix Dernier Référence Précédent Fréquence
CPI 129.31 août 2025 129.32 Mensuel
CPI hors Tabac m/m 0.1% août 2025 0.0% Mensuel
CPI m/m 0.1% août 2025 0.2% Mensuel
IPC a/a 2.0% août 2025 2.1% Mensuel
IPC de Base 122.82 août 2025 122.82 Mensuel
IPC de base a/a 2.3% août 2025 2.3% Mensuel
IPC de base m/m 0.3% août 2025 0.3% Mensuel
IPC hors Tabac a/a 2.0% août 2025 2.0% Mensuel
IPC hors énergie et aliments non transformés a/a 2.3% août 2025 2.3% Mensuel
IPC hors énergie et aliments non transformés m/m 0.3% août 2025 0.3% Mensuel
IPP a/a 0.2% juil. 2025 0.6% Mensuel
PPI m/m 0.4% juil. 2025 0.8% Mensuel
Argent Dernier Référence Précédent Fréquence
BCE M3 Masse monétaire a/a 2.9% août 2025 3.3% Mensuel
Décision de la BCE relative aux taux de la facilité de prêt marginal 2.40% 2.40%
Décision de taux de la facilité de dépôt de la BCE 2.00% 2.00%
Décision des Taux d'Intérêt de la BCE 2.15% 2.15%
LTRO ciblé par la BCE €​51.970 B €​97.570 B
Prêts aux ménages de la BCE a/a 2.5% août 2025 2.4% Mensuel
Prêts aux sociétés non financières de la BCE a/a 3.0% août 2025 2.8% Mensuel
Prêts du secteur privé de la BCE a/a 2.8% août 2025 2.8% Mensuel
actifs de réserve officiels €​1507.850 B août 2025 €​1498.950 B Mensuel
Commerce Dernier Référence Précédent Fréquence
Balance Commerciale €​5.3 B juil. 2025 €​3.7 B Mensuel
Balance Commerciale n.s.a. €​12.4 B juil. 2025 €​8.0 B Mensuel
Compte Courant €​27.7 B juil. 2025 €​35.8 B Mensuel
Compte Courant n.s.a €​35.0 B juil. 2025 €​38.9 B Mensuel
Affaires Dernier Référence Précédent Fréquence
Composite PMI de Markit N/D sept. 2025 51.0 Mensuel
Fabrication de PMI de Markit N/D sept. 2025 50.7 Mensuel
Indicateur de Confiance dans les Services 3.6 août 2025 4.1 Mensuel
Indicateur de Confiance des Industriels -10.3 août 2025 -10.5 Mensuel
Indicateur du Climat Economique ZEW 26.1 sept. 2025 25.1 Mensuel
Indicateur du Climat des Affaires -0.72 août 2025 -0.71 Mensuel
Indicateur du Climat Économique 95.2 août 2025 95.8 Mensuel
Markit Construction PMI 46.7 août 2025 44.7 Mensuel
Production Industrielle a/a 1.8% juil. 2025 0.7% Mensuel
Production Industrielle m/m 0.3% juil. 2025 -0.6% Mensuel
Production de Construction a/a 3.2% juil. 2025 1.8% Mensuel
Production de Construction m/m 0.5% juil. 2025 -0.7% Mensuel
Sentix Confiance des investisseurs N/D sept. 2025 -3.7 Mensuel
Services PMI de Markit N/D sept. 2025 50.5 Mensuel
prévisions de l’industrie en matière de prix de vente 6.7 août 2025 8.9 Mensuel
Consommateur Dernier Référence Précédent Fréquence
Indice de Confiance des consommateurs (CCI) -14.9 sept. 2025 -15.5 Mensuel
Ventes au Détail a/a 2.2% juil. 2025 3.5% Mensuel
Ventes au Détail m/m -0.5% juil. 2025 0.6% Mensuel
prévisions à l’égard des prix à la consommation 25.9 août 2025 25.1 Mensuel