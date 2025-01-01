La conférence de presse de la BoJ est le principal événement de relations publiques du régulateur japonais. Au cours de la conférence de presse, le gouverneur ou le sous-gouverneur de la Banque du Japon explique les décisions concernant la politique monétaire, décrit leurs points de vue sur les perspectives de développement économique et répond aux questions.

Bien que la Banque du Japon ne soit pas un organe administratif gouvernemental, la politique monétaire est considérée comme appartenant à la catégorie administrative.

Il y a un impact favorable sur le yen japonais à court terme s’il y a des déclarations réglementaires suggérant de futures améliorations de la politique monétaire.

La conférence de presse de la Banque du Japon (BoJ) examine les facteurs qui ont affecté la décision la plus récente en matière de taux d’intérêt, les perspectives économiques globales, l’inflation et donne un aperçu des futures décisions de politique monétaire. Les thèmes abordés lors de la conférence comprennent les perspectives de l’économie, l’inflation et les variations des taux directeurs.

La déclaration de la réunion de politique monétaire de la BoJ a généralement lieu à 11 heures, mais s’il y a une annonce importante ou un changement de politique, il est probable qu’elle dépassera 12h30.