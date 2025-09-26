Calendrier économique
ISM Indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier aux États-Unis (ISM United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Haut
|N/D
|46.8
|
48.0
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice PMI manufacturier de l’ISM traduit les conditions économiques dans le secteur manufacturier américain au cours du mois spécifié. L’ Institute of Supply Management (ISM) est une organisation de gestion de l’offre à but non lucratif aux États-Unis, qui compte plus de 40 000 membres.
L’indice est calculé sur la base d’une enquête menée auprès de représentants de plusieurs centaines d’entreprises de 18 industries américaines. Contrairement à Markit, l’ISM ne considère pas seulement les entreprises privées, mais est basé sur la liste commune du SCIAN (Système nord-américain de classification des industries). Les personnes interrogées décrivent les aspects suivants de leur activité économique :
- Nouvelles commandes reçues des clients
- Sortie (vitesse et niveau)
- Délais de livraison des fournisseurs (si les performances de livraison sont plus rapides ou plus lentes)
- Inventaires de l’entreprise
- Stocks des clients (une estimation approximative des stocks stockés par les clients de l’entreprise)
- Prix, si l’entreprise paie plus ou moins pour des produits et services
- Carnet de commandes (en hausse ou en baisse)
- Nouvelles commandes à l’exportation, c’est-à-dire le nombre de commandes reçues pour une exportation ultérieure
- Importations — quantité de matières importées
- Emploi dans l’entreprise
Le questionnaire présente des estimations relatives : si la condition est meilleure, pire ou n’a pas changé. Les réponses sont estimées en tenant compte des pondérations des entreprises interrogées.
Les valeurs sont désaisonnalisées L’indice PMI manufacturier qui en résulte est un composite de cinq indices diffus avec des pondérations différentes (Nouvelles commandes, Production, Emploi, Approvisionnements et Stocks).
Les indications supérieures à 50 affichent des améliorations de la condition de l’industrie. Un indice inférieur à 50 est une indication de la contraction des conditions économiques de la production. Plus la valeur s’éloigne de la marque de 50, plus le taux de changement de condition est élevé.
L’indice PMI manufacturier est l’un des indicateurs les plus importants de la santé économique. Bien que le secteur manufacturier ne soit pas un élément très important du PIB national, il reste un indicateur précoce d’une récession ou d’une croissance à venir. Les directeurs des achats sont parmi les premiers à savoir quand les conditions du marché évoluent, car ils travaillent à court terme et peuvent évaluer une tendance à l’évolution des conditions économiques. L’indice est publié plus tôt que le PIB et les rapports du Bureau des Statistiques de Travail, il s’agit donc d’un indicateur de premier plan.
La croissance de l’indice PMI manufacturier est généralement considérée comme positive pour le dollar américain.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deISM Indice des directeurs d’achat (PMI) du secteur manufacturier aux États-Unis (ISM United States Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress