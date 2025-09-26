L’indice PMI manufacturier de l’ISM traduit les conditions économiques dans le secteur manufacturier américain au cours du mois spécifié. L’ Institute of Supply Management (ISM) est une organisation de gestion de l’offre à but non lucratif aux États-Unis, qui compte plus de 40 000 membres.

L’indice est calculé sur la base d’une enquête menée auprès de représentants de plusieurs centaines d’entreprises de 18 industries américaines. Contrairement à Markit, l’ISM ne considère pas seulement les entreprises privées, mais est basé sur la liste commune du SCIAN (Système nord-américain de classification des industries). Les personnes interrogées décrivent les aspects suivants de leur activité économique :

Nouvelles commandes reçues des clients

Sortie (vitesse et niveau)

Délais de livraison des fournisseurs (si les performances de livraison sont plus rapides ou plus lentes)

Inventaires de l’entreprise

Stocks des clients (une estimation approximative des stocks stockés par les clients de l’entreprise)

Prix, si l’entreprise paie plus ou moins pour des produits et services

Carnet de commandes (en hausse ou en baisse)

Nouvelles commandes à l’exportation, c’est-à-dire le nombre de commandes reçues pour une exportation ultérieure

Importations — quantité de matières importées

Emploi dans l’entreprise

Le questionnaire présente des estimations relatives : si la condition est meilleure, pire ou n’a pas changé. Les réponses sont estimées en tenant compte des pondérations des entreprises interrogées.

Les valeurs sont désaisonnalisées L’indice PMI manufacturier qui en résulte est un composite de cinq indices diffus avec des pondérations différentes (Nouvelles commandes, Production, Emploi, Approvisionnements et Stocks).

Les indications supérieures à 50 affichent des améliorations de la condition de l’industrie. Un indice inférieur à 50 est une indication de la contraction des conditions économiques de la production. Plus la valeur s’éloigne de la marque de 50, plus le taux de changement de condition est élevé.

L’indice PMI manufacturier est l’un des indicateurs les plus importants de la santé économique. Bien que le secteur manufacturier ne soit pas un élément très important du PIB national, il reste un indicateur précoce d’une récession ou d’une croissance à venir. Les directeurs des achats sont parmi les premiers à savoir quand les conditions du marché évoluent, car ils travaillent à court terme et peuvent évaluer une tendance à l’évolution des conditions économiques. L’indice est publié plus tôt que le PIB et les rapports du Bureau des Statistiques de Travail, il s’agit donc d’un indicateur de premier plan.

La croissance de l’indice PMI manufacturier est généralement considérée comme positive pour le dollar américain.

Dernières valeurs: