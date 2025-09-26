Calendrier économique
Indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base (PCE) aux États-Unis t/t (United States Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index q/q)
|Bas
|2.6%
|2.5%
|
2.5%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|2.3%
|
2.6%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice des prix PCE de base t/t montre les variations des prix d’un panier fixe de marchandises et services de consommation achetés par les résidents aux États-Unis au cours du trimestre communiqué par rapport au trimestre précédent. Cet indicateur est également appelé « déflateur PCE ». Il tient compte des dépenses réelles et imputées des ménages en marchandises durables et non durables et en services. Les prix des denrées alimentaires et de l’énergie sont exclus du calcul de l’indice de base en raison de leur forte volatilité.
L’indice est comparé à une base de 2009.
L’indice PCE est compris dans la mesure de l’inflation américaine, car sa croissance s’accompagne généralement d’une hausse des prix des marchandises et services.
Par rapport à un autre indicateur des prix à la consommation américain IPC,, la Réserve Fédérale américaine préfère utiliser le PCE pour analyser les conditions économiques. C’est parce que la formule de calcul PCE permet de tenir compte de l’impact des variations à court terme dans le comportement des consommateurs et d’ajuster le panier, pendant que l’ensemble du panier de consommation et les pondérations de ses éléments dans le calcul de l’IPC ne sont revus que tous les deux ans. Par conséquent, PCE fournit une jauge d’inflation plus complète.
La croissance de l’indice peut avoir un impact positif sur les cours du dollar américain.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix des dépenses de consommation personnelle de base (PCE) aux États-Unis t/t (United States Core Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
