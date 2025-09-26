L’indice des prix à la consommation (IPC) m/m de la Corée du Sud traduit les variations des prix d’un panier fixe de marchandises et de services du point de vue des consommateurs au cours du mois communiqué par rapport au mois précédent. Le calcul comprend les dépenses dans tous les principaux segments de la consommation privée, tels que l’alimentation, les vêtements, les paiements, les dépenses de logement, la santé, la communication, etc. La croissance de l’ IPC peut être considérée comme favorable pour les cours du won sud-coréen.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deIndice des prix à la consommation (IPC) de la Corée du Sud m/m (South Korea Consumer Price Index (CPI) m/m)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.